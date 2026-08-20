उसैन बोल्ट से भी तेज दौड़ेगा यह रोबोट? चीन ने बनाया 'सुपरमैन' ह्यूमनॉइड; रफ्तार देख दुनिया दंग!

जरा सोचिए, कुछ साल पहले तक रोबोट को देखकर लोगों के मन में सिर्फ मशीन की तस्वीर आती थी. लेकिन अब रोबोट न सिर्फ इंसानों की तरह चल रहे हैं, बल्कि दौड़ने और छलांग लगाने की क्षमता में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं. चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री ने अपने नए ह्यूमनॉइड रोबोट 'सुपरमैन' का वीडियो जारी किया है.
वीडियो में रोबोट को तेज रफ्तार से दौड़ते हुए देखा जा सकता है. कंपनी का दावा है कि टेस्ट के दौरान इसकी अधिकतम रफ्तार 12.66 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंची. इसे अगर आम भाषा में समझें तो यह रोबोट करीब 45.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है. यह आंकड़ा सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी तुलना दुनिया के सबसे तेज धावकों में शामिल उसैन बोल्ट से की जाने लगी.
जमैका से आने वाले सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट ने 2009 में बर्लिन में 100 मीटर की दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. उस रेस में उनकी अनुमानित सबसे तेज रफ्तार करीब 12.42 मीटर प्रति सेकंड यानी लगभग 44.7 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई थी. अब यूनिट्री के मुताबिक, उसका 'सुपरमैन' रोबोट 12.66 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचा. इसका मतलब कंपनी के आंकड़ों के हिसाब से रोबोट की पीक स्पीड बोल्ट की अनुमानित पीक स्पीड से करीब 0.24 मीटर प्रति सेकंड ज्यादा है. यही वजह है कि रोबोट का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. कई लोगों के लिए यह देखना हैरान करने वाला था कि दो पैरों पर चलने वाली मशीन इतनी तेज रफ्तार से दौड़ सकती है.
Unitree New Robot Preview: “Superman” Breaking the Limits of Humanity
Standing high jump 2 m, top speed 12.66 m/s (0.85 m leg length)
Surpassing the standing high jump and running speed records of all humans around the world
This new machine has only been in development for a… pic.twitter.com/12i80ITU6p
— Unitree (@UnitreeRobotics) August 17, 2026
ह्यूमनॉइड रोबोट 'सुपरमैन' की खासियत सिर्फ उसकी दौड़ने की स्पीड तक सीमित नहीं है. कंपनी ने वीडियो में इसके जंप करने की क्षमता भी दिखाई है. यूनिट्री के अनुसार, रोबोट करीब दो मीटर ऊंची छलांग लगा सकता है. इसकी टांगों की लंबाई लगभग 0.85 मीटर बताई गई है और कंपनी का कहना है कि यह खड़े-खड़े बिना दौड़ लगाए भी करीब दो मीटर तक जंप कर सकता है. रोबोट को इतने कम समय में तैयार करना भी कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया है. यूनिट्री का कहना है कि 'सुपरमैन' को बनाने में तीन महीने से थोड़ा ज्यादा समय लगा और अभी इसके प्रदर्शन में और सुधार की गुंजाइश है.
यहां एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है. यूनिट्री ने रोबोट की जो स्पीड बताई है, उसकी अभी स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए इसे आधिकारिक तौर पर यह कहना सही नहीं होगा कि रोबोट ने उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बोल्ट की 12.42 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार भी उनकी पूरी 100 मीटर रेस की औसत स्पीड नहीं थी. यह उनकी दौड़ के एक हिस्से में दर्ज अनुमानित पीक स्पीड थी. वहीं, दूसरी तरफ यूनिट्री ने अपने रोबोट के टेस्ट के आधार पर 12.66 मीटर प्रति सेकंड का आंकड़ा बताया है. ऐसे में दोनों की तुलना एक समान परिस्थितियों में हुई हो, यह जरूरी नहीं है. अभी यह कहना ज्यादा सही होगा कि कंपनी के दावे के मुताबिक रोबोट की पीक स्पीड बोल्ट की अनुमानित पीक स्पीड से ज्यादा है.
Chinese humanoid robot named “Superman”, made by Unitree Robotics, surpassed Usain Bolt’s world record (12.42 meters/second) by running at 12.66 m/s (roughly 28.3 miles/h) pic.twitter.com/xobXzUPDI5
— Massimo (@Rainmaker1973) August 18, 2026
यूनिट्री ने बताया कि इस ह्यूमनॉइड रोबोट को तैयार करने में तीन महीने से थोड़ा ज्यादा समय लगा. कंपनी का कहना है कि मौजूदा मॉडल अभी शुरुआती दौर में है और आने वाले समय में इसकी क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है. ह्यूमनॉइड रोबोट की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि इन्हें इंसानों के शरीर की बनावट को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है. दो पैर, हाथ और इंसानों जैसी बॉडी मूवमेंट की वजह से इन्हें ऐसी जगहों पर काम करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जहां इंसानों के लिए काम करना मुश्किल या खतरों से भरा हो सकता है.
यूनिट्री का यह प्रदर्शन ऐसे समय आया है जब कंपनी अपने कारोबार के विस्तार की तैयारी कर रही है. चीन के हांगझोउ में स्थित यह कंपनी शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के STAR Market में लिस्टिंग की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने अपने IPO में करीब 6.1 अरब युआन, यानी लगभग 905 मिलियन डॉलर जुटाए हैं. ह्यूमनॉइड रोबोट की बढ़ती मांग के बीच कंपनी इस सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है. यूनिट्री ने इसी महीने बताया था कि उसके अलग-अलग मॉडल मिलाकर करीब 18 हजार दो पैरों वाले ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किए जा चुके हैं.
कुछ साल पहले तक इंसानों की तरह दौड़ने वाला रोबोट किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता था. अब कंपनियां इसे असल दुनिया में दिखा रही हैं. चीन, अमेरिका और दूसरे देशों में रोबोटिक्स कंपनियां लगातार ऐसे मॉडल तैयार कर रही हैं जो तेज चल सकें, दौड़ सकें, सामान उठा सकें और मुश्किल परिस्थितियों में इंसानों की मदद कर सकें. यूनिट्री के 'सुपरमैन' का वीडियो इसी बदलती टेक्नोलॉजी की एक झलक है. हालांकि, बोल्ट से तेज होने के दावे की पुष्टि के लिए अभी जांच का इंतजार करना सही होगा.
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