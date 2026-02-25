Unknown Facts: आखिर मेट्रो और रैपिड रेल में क्या है अंतर? 99% लोगों को नहीं होगा पता

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेUnknown Facts: आखिर मेट्रो और रैपिड रेल में क्या है अंतर? 99% लोगों को नहीं होगा पता

भारत में मेट्रो और रैपिड रेल आधुनिक रेल सेवाएं हैं, लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग-अलग हैं. मेट्रो शहर के अंदर कम दूरी के लिए चलती है. जबकि रैपिड रेल शहरों के बीच लंबी दूरी तेज गति से तय करने के लिए बनाई गई है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 25, 2026, 06:17 PM IST
भारत में अब लोग नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो जैसी आधुनिक रेल सेवाओं में सफर का नया अनुभव ले रहे हैं. मेट्रो यात्रा तो देश में काफी समय से आम हो चुकी है, लेकिन रैपिड रेल की शुरुआत ने लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी है. तस्वीरें देखकर कई लोग सोचते हैं कि क्या मेट्रो और रैपिड रेल एक जैसी हैं. अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो सफर शुरू करने से पहले इनके बीच का फर्क जान लेना जरूरी है.

 मेट्रो ट्रेन क्या होती है?

मेट्रो एक तेज रफ्तार, बिजली से चलने वाली शहरी परिवहन प्रणाली है, जिसे खास तौर पर शहर के अंदर यात्रा के लिए बनाया जाता है. यह आमतौर पर भूमिगत, एलिवेटेड या सतही अलग ट्रैक पर चलती है, जिससे ट्रैफिक का असर नहीं पड़ता. मेट्रो की डिजाइन छोटी दूरी और ज्यादा यात्रियों को ध्यान में रखकर होती है, इसलिए इसमें खड़े होकर सफर की पर्याप्त जगह रहती है. इसकी औसत रफ्तार लगभग 80–100 किमी प्रति घंटा होती है. एसी कोच, नियमित स्टॉप और पर्यावरण के अनुकूल संचालन के कारण मेट्रो आज शहरों में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन विकल्प बन चुकी है.

 रैपिड रेल क्या है और क्यों है खास?

रैपिड रेल या नमो भारत ट्रेन एक सेमी-हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) है, जिसे शहरों के बीच तेज यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है. यह लगभग 160–180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, जो मेट्रो से काफी ज्यादा है. आमतौर पर इसे 100 से 250 किमी दूरी वाले रूट के लिए बनाया जाता है. इसका मकसद अलग-अलग शहरों के बीच यात्रा समय कम करना है. रैपिड रेल में प्रीमियम कोच, आरामदायक सीटें, वाई-फाई, मोबाइल चार्जिंग और सामान रखने की सुविधा मिलती है, जिससे इसका सफर एक्सप्रेस ट्रेन जैसा आरामदायक महसूस होता है.

 मेट्रो vs रैपिड रेल

मेट्रो और रैपिड रेल में सबसे बड़ा फर्क स्पीड, दूरी और स्टॉपेज का है. मेट्रो शहर के भीतर छोटी दूरी के लिए चलती है और इसके स्टेशन पास-पास होते हैं, जबकि रैपिड रेल शहरों को जोड़ने वाली तेज सेवा है, जिसमें स्टॉप कम और दूरी ज्यादा होती है. मेट्रो में आमतौर पर 6–8 कोच और खड़े यात्रियों की ज्यादा जगह होती है, वहीं रैपिड रेल में 3–6 कोच और बैठने पर ज्यादा फोकस रहता है. आसान शब्दों में समझें तो मेट्रो शहर के अंदर की लाइफलाइन है, जबकि रैपिड रेल शहरों के बीच की सुपरफास्ट कड़ी.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

