सुअर के बाल, जानवर की हड्डी बनता था ब्रश! फिर कैदी ने जेल में किया आविष्कार, ये है अनोखी कहानी

Toothbrush History: हम रोज सुबह उठकर सबसे पहले जिस टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इसका आइडिया कहां से आया? आज का आधुनिक दिखने वाला टूथब्रश किसी लैब या बड़ी कंपनी की रिसर्च का नतीजा नहीं, बल्कि एक कैदी की मजबूरी और रचनात्मकता की उपज है. आइए जानते हैं मिसवाक से लेकर इलेक्ट्रिक ब्रश तक का यह सफर.

क्या था टूथब्रश के आविष्कार से पहले का दौर?

इतिहासकारों के अनुसार, दांत साफ करने की परंपरा हजारों साल पुरानी है. प्राचीन मिस्र और बेबीलोन (लगभग 3500-3000 ईसा पूर्व) में लोग पेड़ों की टहनियों के सिरों को चबाकर उन्हें रेशेदार बना लेते थे, जिसे 'चू स्टिक' कहा जाता था. भारत और अरब देशों में नीम और 'मिसवाक' (साल्वाडोरा पर्सिका) का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है, जो अपने एंटी-बैक्टीरियल गुणों के कारण आज भी लोकप्रिय है. 15वीं शताब्दी में चीन के लोगों ने सुअर के बालों (Bristles) को हड्डी या बांस के हैंडल में लगाकर एक शुरुआती ब्रश बनाया था, लेकिन यह बहुत खुरदरा और महंगा था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 2000 साल पुरानी ममी का हुआ CT Scan, रिपोर्ट देख डॉक्टर भी रह गए दंग! बोले- इन्हें भी थी इंसानों वाली...

जेल में कैसे आया टूथब्रश बनाने का विचार?

आधुनिक टूथब्रश की असली कहानी शुरू होती है साल 1770 में. इंग्लैंड के रहने वाले विलियम एडिस को दंगे भड़काने के आरोप में लंदन की न्यूगेट जेल में डाल दिया गया था. उस समय लोग दांत साफ करने के लिए राख या नमक के साथ कपड़े का इस्तेमाल करते थे, जो एडिस को बहुत अप्रभावी और गंदा लगा. जेल की कोठरी में बैठे-बैठे उन्होंने देखा कि फर्श साफ करने वाली झाड़ू कैसे काम करती है. यहीं से उनके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न दांतों के लिए भी ऐसा ही छोटा उपकरण बनाया जाए.

विलियम एडिस ने पहला टूथब्रश कैसे बनाया?

एडिस ने हार नहीं मानी. उन्होंने भोजन में मिले मांस की एक छोटी हड्डी बचा ली. फिर उसमें छोटे-छोटे छेद किए. उन्होंने जेल के एक पहरेदार से सुअर के कुछ सख्त बाल मांगे. एडिस ने उन बालों को गुच्छों में बांधा और गोंद की मदद से हड्डी के छेदों में फिट कर दिया. जब वह जेल से रिहा हुए तो उनके पास दुनिया के पहले आधुनिक टूथब्रश का प्रोटोटाइप तैयार था. उन्होंने 'विजडम टूथब्रश' नाम से कंपनी शुरू की और अमीर घरानों में यह ब्रश हाथों-हाथ बिकने लगा. 1808 में उनकी मृत्यु तक वे एक अमीर बिजनेसमैन बन चुके थे.

यह भी पढ़ें: लंदन-पेरिस भी फेल! मुंबई मेट्रो में सफर कर बिजनेसमैन हर्ष गोयनका हुए गदगद, बोले- ये दुनिया में सबसे बेस्ट है...

टूथब्रश में कब और कैसे आए बड़े बदलाव?

विलियम एडिस का ब्रश जानवरों के बालों से बना था, जिसमें कीटाणु पनपने का डर रहता था. साल 1938 में 'ड्यूपोंट' कंपनी ने 'नायलॉन' का आविष्कार किया, जिससे टूथब्रश की दुनिया पूरी तरह बदल गई. जानवरों के बालों की जगह सिंथेटिक नायलॉन के रेशों ने ले ली, जो ज्यादा साफ और टिकाऊ थे. इसके बाद 1954 में स्विट्जरलैंड में पहला इलेक्ट्रिक टूथब्रश 'ब्रोक्सोडेंट' बनाया गया.