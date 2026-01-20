Unknown Facts: बंदर या डॉल्फिन? कौन जानवर है सबसे बुद्धिमान जीव? जवाब जानकर दंग रह जाएंगे आप!

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेUnknown Facts: बंदर या डॉल्फिन? कौन जानवर है सबसे बुद्धिमान जीव? जवाब जानकर दंग रह जाएंगे आप!

डॉल्फिन और बंदर दोनों बुद्धिमान जानवर हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार डॉल्फिन ज्यादा समझदार होती है. उसका ब्रेन-टू-बॉडी रेशियो, सामाजिक व्यवहार और आत्म-चेतना उसे बंदर से आगे साबित करते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 20, 2026, 10:42 PM IST
इस दुनिया में जानवरों की कमी नहीं है, लेकिन उनकी समझ और दिमागी ताकत को लेकर हमारी जानकारी अक्सर अधूरी रहती है. कुत्ता हो, हाथी हो या फिर घोड़ा... हम इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं. वहीं बंदर ऐसा जानवर है, जिसे लोग रोज़ देखते हैं और उसकी शरारतों से वाकिफ भी हैं. दूसरी ओर, डॉल्फिन ऐसा जीव है जिसे कम ही लोग सामने से देखते हैं, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं. ऐसे में सवाल उठना लाज़मी है. क्या इंसानों जैसे हाथ इस्तेमाल करने वाला बंदर ज्यादा समझदार है, या फिर समुद्र में रहने वाली डॉल्फिन? वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब शोध और तथ्यों के आधार पर ढूंढ निकाला है, जो आपको हैरान कर सकता है.

डॉल्फिन क्यों मानी जाती है सबसे ज्यादा बुद्धिमान?

वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो डॉल्फिन को बंदर से ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह इसका ब्रेन-टू-बॉडी रेशियो है, यानी शरीर के अनुपात में दिमाग का आकार. डॉल्फिन का यह अनुपात काफी ज्यादा होता है, जो उसकी सोचने-समझने की क्षमता को मजबूत बनाता है. इतना ही नहीं, डॉल्फिन जटिल सामाजिक समूहों में रहती है और एक-दूसरे से खास आवाज़ों के जरिए संवाद करती है. शोध बताते हैं कि डॉल्फिन में आत्म-चेतना (Self-awareness) भी पाई जाती है, यानी वह खुद को पहचान सकती है. यही वजह है कि यह समस्याओं को हल करने और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में बेहद माहिर होती है.

 बंदर की चालाकी और इंसानों जैसी समझ

हालांकि बंदर डॉल्फिन जितने बुद्धिमान नहीं माने जाते, लेकिन उनकी चतुराई किसी से कम नहीं है. बंदरों की सबसे खास बात है उनके हाथों का इस्तेमाल. वे इंसानों की तरह औजारों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लकड़ी या पत्थर से फल तोड़ना या खाने की चीजें निकालना. इसके अलावा, बंदर अपने आसपास के माहौल पर गहरी नजर रखते हैं और छोटी-छोटी चीजों को भी तुरंत नोटिस कर लेते हैं. यही गुण उन्हें जंगल में जीवित रहने में मदद करता है. सामाजिक तौर पर भी बंदर समूह में रहते हैं और आपसी तालमेल से फैसले लेते हैं, जो उनकी समझदारी को दिखाता है.

 तो आखिर सबसे बुद्धिमान कौन?

अगर वैज्ञानिक तथ्यों और शोधों को आधार मानें, तो डॉल्फिन को दुनिया के सबसे बुद्धिमान जानवरों में गिना जाता है. उसकी सोचने की क्षमता, सामाजिक व्यवहार और आत्म-चेतना उसे बंदर से एक कदम आगे रखती है. वहीं बंदर अपनी चतुराई, औजारों के इस्तेमाल और तेजी से सीखने की क्षमता के कारण बेहद खास हैं. कुल मिलाकर, दोनों ही अपने-अपने माहौल में शानदार दिमागी ताकत दिखाते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि डॉल्फिन की बुद्धिमत्ता वैज्ञानिक पैमानों पर ज्यादा मजबूत साबित होती है, जबकि बंदर की समझ हमें इंसानों से ज्यादा मिलती-जुलती लगती है.
 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

