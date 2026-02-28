Unknown Facts: माउंट एवरेस्ट नहीं है सबसे ऊंचा! सूरज की आवाज से लेकर 38 साल जीने वाली बिल्ली तक... ये 8 साइंटिफिक सच

दुनिया में ऐसी कई वैज्ञानिक बातें हैं, जिन्हें सुनकर पहली बार में यकीन करना मुश्किल हो जाता है. हम बचपन से जो पढ़ते और मानते आए हैं, उनमें से कई बातें आधी सच्चाई होती हैं. कहीं कोई कुत्ता उम्मीद से दोगुनी उम्र जी जाता है, तो कहीं सूरज आवाज करता है लेकिन हम सुन ही नहीं पाते. कुछ पहाड़ दिखने से छोटे निकलते हैं और कुछ नक्शे हमें गलत तस्वीर दिखाते हैं. यहां तक कि अंतरिक्ष में धूमकेतु से बदबू आने तक की बात सामने आ चुकी है. आइए आसान भाषा में जानते हैं विज्ञान के ऐसे ही हैरान कर देने वाले फैक्ट के बारे में

कुत्ता और बिल्ली ने किया कमाल

आमतौर पर कुत्तों की औसत उम्र 10 से 15 साल मानी जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग ‘ब्लूई’ ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया. ब्लूई पूरे 29.5 साल तक जिंदा रहा, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है. इसी तरह बिल्लियों में भी एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है. ‘क्रीम पफ’ नाम की बिल्ली 38 साल और तीन दिन तक जीवित रही, जिसे अब तक की सबसे ज्यादा उम्र वाली बिल्ली माना जाता है. ये उदाहरण बताते हैं कि सही देखभाल और परिस्थितियां जानवरों की उम्र को उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ा सकती हैं.

सूरज की आवाज और सोलर सिस्टम की ‘दीवार’

यह सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन सूरज सच में आवाज पैदा करता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, सूरज से प्रेशर वेव्स निकलती हैं, जो ध्वनि का रूप हैं. हालांकि इनकी वेवलेंथ सैकड़ों मील लंबी होती है, इसलिए यह मानव सुनने की सीमा से बहुत बाहर है. वहीं अंतरिक्ष में हमारे सोलर सिस्टम की भी एक तरह की सीमा मानी जाती है, जिसे ‘हेलियोपॉज’ कहा जाता है. यह वह क्षेत्र है जहां सौर हवा कमजोर पड़ जाती है और दूर के तारों से आने वाले कण हावी होने लगते हैं. इसे सौरमंडल और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच की सीमा माना जाता है.

एवरेस्ट नहीं सबसे ऊंचा! नक्शे भी दिखाते हैं धोखा

हम में से ज्यादातर लोग माउंट एवरेस्ट को धरती का सबसे ऊंचा पर्वत मानते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से यह पूरी सच्चाई नहीं है. बीबीसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, हवाई के ज्वालामुखी मौना केआ और मौना लोआ कुल ऊंचाई में एवरेस्ट से बड़े हैं. इनका लगभग 4.2 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के नीचे छिपा है, जिससे इनकी कुल ऊंचाई करीब 10.2 किलोमीटर हो जाती है, जबकि एवरेस्ट लगभग 8.8 किलोमीटर है. इसी तरह दुनिया के ज्यादातर नक्शे भी पूरी तरह सटीक नहीं होते. 1569 में बनी मर्केटर प्रोजेक्शन आज भी इस्तेमाल होती है, जो कई देशों के आकार को गलत तरीके से बड़ा या छोटा दिखाती है.

ऑक्टोपस के हाथ, NASA का ‘शो’ और बदबूदार धूमकेतु

बहुत से लोग मानते हैं कि ऑक्टोपस के आठ टेंटेकल होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह सही नहीं है. इनके आठों अंग ‘आर्म्स’ होते हैं, क्योंकि टेंटेकल की परिभाषा अलग होती है. अंतरिक्ष इतिहास में भी एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पर उतरना असली था, लेकिन पृथ्वी पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों का क्वारंटीन काफी हद तक औपचारिक दिखावा था. वहीं धूमकेतु 67P की संरचना में हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें मिलीं, जिसके कारण इसकी गंध सड़े अंडे, पेशाब और जले माचिस जैसी बताई गई है.