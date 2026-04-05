वो गुमनाम जनजाति, 55000 साल बाद हुई इंसानों से मुलाकात; पेड़ों पर है इनका बसेरा, क्या आप जानते हैं नाम?

दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं, जो आज भी हमारी नजरों से दूर हैं. ऐसी ही एक अनोखी जनजाति कोरोवाई है, जो हजारों सालों तक बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह अलग रही. यह जनजाति इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत के घने और रहस्यमयी जंगलों में रहती है. इन जंगलों तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, यही वजह है कि लंबे समय तक दुनिया को इनके अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं था. 1970 के दशक में पहली बार इनका संपर्क बाहरी लोगों से हुआ, जिसके बाद दुनिया इनके बारे में जान पाई.

पेड़ों पर क्यों बसाते हैं अपना घर?

कोरोवाई जनजाति की सबसे खास बात है इनके अनोखे घर, जिन्हें “ट्री हाउस” कहा जाता है. ये लोग जमीन पर नहीं, बल्कि ऊंचे पेड़ों पर अपना पूरा घर बनाते हैं. इनके घर आमतौर पर 10 से 50 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं. मजबूत लकड़ी के तनों पर टिके ये घर पत्तियों और प्राकृतिक चीजों से बनाए जाते हैं. दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पेड़ों पर पूरा गांव बसा हो. इन घरों को बनाने में ये लोग खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये घर तेज हवा और बारिश में भी सुरक्षित रहते हैं.

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क्या सुरक्षा है इसकी सबसे बड़ी वजह?

पेड़ों पर घर बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह सुरक्षा मानी जाती है. पुराने समय में कोरोवाई लोगों को दुश्मन कबीलों और जंगली जानवरों से खतरा रहता था. जमीन पर रहने से हमला होने का डर ज्यादा था, इसलिए उन्होंने ऊंचे पेड़ों को अपना ठिकाना बना लिया. ऊपर बने घर उन्हें न सिर्फ दुश्मनों से बचाते थे, बल्कि आसपास के इलाके पर नजर रखने में भी मदद करते थे. इस तरह उनका यह अनोखा तरीका उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया.

आज भी कितनी अलग है इनकी दुनिया?

आज भी कोरोवाई जनजाति के कुछ समूह ऐसे हैं, जिन्होंने कभी किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क नहीं किया है. वे आज भी अपनी पारंपरिक जीवनशैली में जीते हैं और आधुनिक दुनिया से दूर हैं. उनका खान-पान, रहन-सहन और सोच पूरी तरह प्रकृति पर आधारित है. यह जनजाति हमें यह सिखाती है कि इंसान बिना आधुनिक सुविधाओं के भी प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जी सकता है. उनकी जिंदगी भले ही अलग हो, लेकिन वह अपने तरीके से पूरी और संतुष्ट है.