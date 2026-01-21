सिक्योरिटी तोड़कर रोहित शर्मा के पास पहुंची महिला, इंदौर का वीडियो हुआ वायरल - खुद बताई पूरी कहानी

क्रिकेटर्स के लिए फैंस का प्यार आम बात है, लेकिन जब यही प्यार सुरक्षा के दायरे को तोड़ दे तो मामला गंभीर हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब अचानक एक महिला सुरक्षा घेरा पार करते हुए सीधे रोहित शर्मा तक पहुंच गई. यह पल कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पहले तो लोग इसे किसी फैन की दीवानगी समझ बैठे, लेकिन जब महिला की असली कहानी सामने आई, तो मामला पूरी तरह बदल गया. एक मां की मजबूरी, बेटी की जिंदगी और मदद की गुहार इस घटना ने लोगों को भावुक भी किया और सुरक्षा पर सवाल भी खड़े कर दिए.

होटल के बाहर सुरक्षा में चूक

दरअसल, यह घटना रविवार रात की है, जब इंदौर में तीसरे वनडे मैच के बाद भारतीय टीम होटल लौट रही थी. इसी दौरान एक महिला अचानक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पास पहुंच गई. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला रोहित का हाथ पकड़ लेती है, जिससे वह खुद भी चौंक जाते हैं. कुछ सेकंड के लिए वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन तुरंत ही सुरक्षाकर्मियों ने हस्तक्षेप किया और रोहित को सुरक्षित वहां से हटा लिया. इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है.

कौन है महिला और क्यों पहुंची रोहित तक?

बाद में महिला की पहचान सरिता शर्मा के रूप में हुई. घटना के कुछ समय बाद सरिता ने खुद एक वीडियो जारी कर अपनी पूरी कहानी बताई. उसने कहा कि उसकी छोटी बेटी अनिका एक गंभीर और जानलेवा बीमारी से जूझ रही है. अनिका को बचाने के लिए एक खास मेडिकल इंजेक्शन की जरूरत है, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपये है और यह इंजेक्शन अमेरिका से मंगवाना पड़ता है. सरिता के मुताबिक, परिवार अब तक करीब 4.1 करोड़ रुपये ही जुटा पाया है, लेकिन बाकी रकम के लिए वह पूरी तरह बेबस हो चुकी है.

सरिता शर्मा ने अपने वीडियो में साफ कहा कि उसका इरादा न तो फोटो खिंचवाने का था और न ही पब्लिसिटी पाने का. उसने कहा कि वह एक मां है और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. सरिता ने कहा, “मेरा नाम सरिता शर्मा है. मेरी बेटी अनिका बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित है. उसे बचाने के लिए 9 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए, जो अमेरिका से आएगा. मैंने रोहित सर और विराट सर से माफी मांगी है. मुझे नहीं पता था कि मदद मांगने का और क्या तरीका हो सकता है.” उसने अधिकारियों से भी माफी मांगते हुए कहा कि यह सब उसने मजबूरी में किया.

वीडियो देख यूजर्स कर रहे कमेंट

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं दो हिस्सों में बंटी नजर आईं. कई यूजर्स ने सरिता की हालत पर सहानुभूति जताई और कहा कि एक मां की मजबूरी को समझा जाना चाहिए. वहीं दूसरी तरफ, कई लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि अगर कोई गलत इरादे वाला व्यक्ति होता, तो यह घटना खतरनाक साबित हो सकती थी. क्रिकेट की बात करें तो रोहित शर्मा के लिए यह सीरीज कुछ खास नहीं रही. उन्होंने तीन मैचों में सिर्फ 61 रन बनाए. वहीं विराट कोहली शानदार फॉर्म में दिखे और तीन मैचों में 240 रन बनाए, जिसमें एक शतक और एक नाबाद 90 शामिल रहा. इस सीरीज के साथ-साथ यह घटना भी लंबे समय तक चर्चा में बनी हुई है.