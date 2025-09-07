बिल्ली का 'मास्टरस्ट्रोक'... ऐसे बनी फुटबॉल स्टार कि लोगों ने दांतों तले दबा ली उंगलियां, देखें वीडियो

Viral Video: खेल के मैदान में खिलाड़ी ही नहीं, कभी-कभी कोई प्यारा जानवर भी सबका दिल जीत लेता है. बॉलिंग ग्रीन में ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां टीम का नया स्टार कोई खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक प्यारी सी बिल्ली है. पज ड नाम की यह बिल्ली न सिर्फ सोशल मीडिया पर छा गई है, बल्कि फाल्कन्स टीम के हौसले को भी बढ़ा रही है. मैदान पर उसकी मौजूदगी, क्यूट अंदाज और फैन्स का प्यार इसे खेल जगत की अनोखी पहचान बना रहे हैं. आइए जानते हैं पज ड की दिलचस्प कहानी.

पज ड से मुलाकात और शुरुआत

पज ड एक 3 साल की विदेशी शॉर्ट-हेयर पर्शियन बिल्ली है जो बॉलिंग ग्रीन फाल्कन्स की नई सेंसेशन बन गई है. इसका मालिक टीम के खिलाड़ी जॉर्ज कार्लसन हैं. टीम के साथ इसका सफर तब शुरू हुआ जब ऑफ-सीजन में अभ्यास के दौरान एक खिलाड़ी घायल हो गया और पज ड को साथ लाया गया. पहले दिन ही यह सबका चहेता बन गया. टीम के सीजन के पहले मैच में लाफायेट पर 26–7 की जीत के दौरान पज ड ने मैदान में डेब्यू किया और देखते ही देखते पूरे कैंपस में इसकी चर्चा शुरू हो गई.

हर जगह छाया पज ड का जलवा

मैच के दिनों में पज ड सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा. यह छात्रों के बीच घूमता है, टीम के साथ सफर करता है और फैन्स का ध्यान खींचता है। हाल ही में यह टीम के साथ सिनसिनाटी भी गया, जहां बॉलिंग ग्रीन को 34–20 से हार मिली. लेकिन हार के बावजूद पज ड का आकर्षण कम नहीं हुआ. मैच से पहले इसकी तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें यह बैकपैक में “पज ड सिक्योरिटी” लिखा पहनकर यात्रा करता दिखा. मैदान पर यह अपनी मिनी जर्सी और हेलमेट पहनकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता रहा.

Bowling Green's long snapper brought his cat Pudge to the stadium during fall camp, and the team gave him his own jersey and locker. During the Falcons' season-opener, Pudge made his TV debut.pic.twitter.com/7AoYSIhfWI — Front Office Sports (@FOS) August 29, 2025

भविष्य में पज ड का जलवा

फाल्कन्स टीम को अब पज ड से इतना लगाव हो गया है कि वे इसे जल्द मैदान से हटाने वाले नहीं हैं. उम्मीद है कि यह पूरे सीजन में टीम के साथ रहेगा. स्कूल के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट ने तो इसे वीडियो गेम कवर पर दिखाकर मजाक में लिखा, “पज ड अब गेम में है.” फैन्स भी इसके दीवाने हो गए हैं. कई लोगों ने कहा कि वे इसकी जर्सी और खिलौने खरीदना चाहते हैं. चाहे गेम का हिस्सा बने या न बने, एक बात तय है – पज ड बॉलिंग ग्रीन का सबसे अनोखा और प्यारा स्टार बन चुका है.