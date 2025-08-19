Nature News: वो बदनसीब मां, जिसे जन्म के तुरंत बाद खा जाते हैं नवजात बच्चे; जीवन में बस एक बार करती प्रजनन

Unlucky Mother Eaten by Newborn Babies: यह दुनिया बड़े अजब-गजब रहस्यों से भरी हुई है. कई बार हमारे सामने अचानक ऐसे रहस्य खुलते हैं, जो सबको पूरी तरह दंग कर देते हैं. ऐसा ही एक राज उस बदनसीब मां से जुड़ा हुआ है, जो जीवन में बस एक बार ही प्रजनन करती है. इसके बाद उसे बच्चे पैदा करने का कभी मौका नहीं मिलता. इसकी वजह ये है कि पैदा होते ही नवजात बच्चे उस मां को खा जाते हैं. अपने बच्चों की भूख शांत करने के लिए वह मां खुशी-खुशी खुद को बलिदान कर देती है. यह कौन सा जीव है, जिसे इस तरह अपने बच्चों के हाथों मरना पड़ता है. आइए प्रकृति के इस राज से आपको विस्तार में अवगत करवाते हैं.

जन्म के तुरंत बाद किस मां को खा जाते हैं बच्चे?

एक्सपर्टों के मुताबिक, इस विचित्र कीड़े के नाम सेंटीपीड यानी कनखजूरा है. इनमें मादा कनखजूरा को दुनियां की सबसे बदनसीब मां माना जाता है क्योंकि इसके बच्चे सबसे पहले इसे ही खा जाते हैं. वे अपने जीवनकाल में केवल एक बार प्रजनन करती है और इसके बाद अपने बच्चों के लिए खुद को बलिदान कर देती है. इन नवजात कनखजूरों का यह विचित्र मैट्रिफैगी (matrifagy) यानी मां-भक्षी कहलाता है.

अंडों को शरीर से लपेटकर रहती है

कीट विज्ञानियों के अनुसार, यह विचित्र प्रवृति स्कोलोपेंड्रा (Scolopendra) प्रजाति के मादा कनखजूरों में देखने को मिलती है. वे अंडों को अपने शरीर से लपेटकर रखती हैं और हैच होने तक उनकी देखभाल करती हैं. अंडों की हैचिंग के बाद बच्चों के लिए भोजन की कमी होने पर खुद को खाने दे सकती है.

खुद को बच्चों के सामने क्यों पेश कर देती है?

इसकी वजह ये है कि इस मादा के नवजात सेंटीपीड्स (कनखजूरे) बहुत छोटे और कमजोर होते हैं. उनके लिए तुरंत शिकार करना मुश्किल हो सकता है. जबकि जन्म देने वाली मादा का शरीर प्रोटीन और पोषक तत्वों का भरपूर आसान स्रोत होता है. ऐसे में अपने नवजात बच्चों को लंबा जीवन सुनिश्चित करने के लिए मादा कनखजूरा उनके सामने अपने आपको भोजन की तरह प्रस्तुत कर देती है और वे धीरे-धीरे उसके सभी अंगों को खाकर दर्दनाक मौत दे देते हैं.

दूसरे शब्दों में कहें तो मादा सेंटीपीड जानबूझकर अपने बच्चों के लिए भोजन के रूप में स्वयं को बलिदान दे देती है ताकि नवजात शिशु पोषण प्राप्त कर सकें और जीवित रह सकें. उन मादाओं का बलिदान यह सुनिश्चित करता है कि उसके बच्चे लंबे समय तक जीवित रहें.

दूसरे जीवों में भी पाई जाती है प्रवृति

कई लोगों को मादा कनखजूरे का अपने बच्चों द्वारा खाया जाना दुखद लग सकता है, लेकिन यह प्रकृति की एक सामान्य प्रक्रिया है, जो कुछ मकड़ियों और केकड़ों में भी देखी जाती है. ऐसा करके वे मादाएं अपना बलिदान कर बच्चों का लंबा जीवन सुनिश्चित करने की कोशिश करती हैं.