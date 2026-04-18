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Hindi Newsजरा हटकेकुत्ते ने निभाया दोस्ती का फर्ज, जान बचाने के लिए भिड़ गया कालू! उल्टे पांव भागा ये खूंखार शिकारी

कुत्ते ने निभाया दोस्ती का फर्ज, जान बचाने के लिए भिड़ गया कालू! उल्टे पांव भागा ये खूंखार शिकारी

Leopard vs Dog: जब तेंदुए (Leopard) ने कुत्ते को शिकार बनाया तो उसे बचाने के लिए उसका दोस्त वहां पहुंच गया. कुत्ते की दोस्ती और हौसला देख तेंदुए को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े और वहां से दौड़ लगाने में ही अपनी भलाई समझी. 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 18, 2026, 01:07 PM IST
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फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @jawai_leopard_safari_bookings_
फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @jawai_leopard_safari_bookings_

तेंदुआ (Leopard) एक खूंखार और चालाक शिकारी है जो घात लगाकर शिकार करता है. लेकिन जंगल से कई बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देते हैं. इस बार कुत्ते ने दोस्ती निभाने के लिए वो कर दिया जिसे देख किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. चलिए जानते हैं. 

वायरल हो रहे वीडियो पहाड़ी इलाके का है. वीडियो में देख सकते हैं कि सुहावना मौसम है और आसमान में गेरुआ रंग छाया हुआ है. लेकिन जमीन पर एक खूंखार शिकारी कुत्तों को अपना शिकार बनाने की ताक में हैं. 3 कुत्ते मौजूद हैं, लेकिन इनको जरा सी भी भनक नहीं कि कुछ ही पलों में इनके साथ क्या होने वाला है. तेंदुआ दूर से घात लगाकर सही टाइमिंग का वेट कर रहा है.2 कुत्तों ने जैसे ही खतरे को भांपा तुरंत वहां से भाग गए. लेकिन तीसरा कुत्ता कुछ समझ पाता तब तक तेंदुआ उसके पास पहुंच चुका था और उसके पास भागने के लिए टाइम नहीं बचा.

उल्टे पांव भागा शिकारी

तेंदुए ने अपने पंजों में कुत्ते को बुरी तरह जकड़ लिया. तभी एक काले कुत्ते ने दोस्ती को फर्ज निभाया और मौत को हथेली पर रख तेंदुए की ओर दौड़ा. कुत्ते को आता देख तेंदुआ शिकार को छोड़ कर वहां से उल्टे पांव भाग गया. कुत्ते का हौसला और दोस्ती का फर्ज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं. ये खबर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर लिखी गई है, हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसकी सटीक जानकारी नहीं है. ये वीडियो एआई द्वारा बनाया गया भी हो सकता है. जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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वायरल हो गई कालू की दोस्ती

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @jawai_leopard_safari_bookings_ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं, पोस्ट पर 46 हजार से ज्यादा लाइक भी हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स कुत्ते की बहादुरी को देख खूब तारीफ कर रहे हैं. 

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सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया 

वायरल हो रहे वीडियो के कमेंट बॉक्स में यूजर्स ने बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, कालू ने दोस्ती निभाई. दूसरे यूजर ने लिखा, दोस्ती का मतलब कालू से सीखो. एक अन्य यूजर ने लिखा, जब कालू अपने पास तो किस बात का डर. गांव की गलियों में कुत्ते भी शेर होते हैं वो कहावत यहां फिट हो गई.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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