अविश्वसनीय: BSF इवेंट में 'देसी डॉग' ने किया कमाल! 18 फुट ऊंची छलांग लगाकर जीता सबका दिल, देखें वीडियो

Indie Dog VIral Video: BSF इवेंट में एक देसी डॉग ने 18 फुट ऊंची दीवार कूदकर सबको चौंका दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इससे साबित हुआ कि भारतीय नस्लें भी विदेशी डॉग्स जितनी सक्षम हैं. पहले भी मुधोल हाउंड ‘रिया’ ने इतिहास रचा था.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 28, 2025, 07:26 AM IST
BSF इवेंट में एक देसी डॉग ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यह डॉग अपने ट्रेनर के इशारे पर 18 फुट ऊंची दीवार फांदता नजर आया. यह छलांग इतनी जबरदस्त थी कि वहां मौजूद लोग दंग रह गए और इंटरनेट पर भी इसे देखकर लोग हैरान रह गए. यह नजारा साबित करता है कि भारतीय नस्लों के कुत्ते भी सुरक्षा कार्यों में विदेशी नस्लों से किसी भी तरह कम नहीं हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 फुट दीवार पार कर दिखाया कमाल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि BSF का K9 डॉग अपने हैंडलर के साथ खड़ा है. दीवार बेहद ऊंची दिखाई देती है. छलांग से पहले हैंडलर उसे प्यार से थपथपाकर हिम्मत देता है. डॉग तुरंत दौड़ता है और पलभर में 18 फुट ऊंची दीवार को पार कर जाता है. वहां मौजूद लोग तालियां बजाकर उसकी तारीफ करते हैं. यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को हजारों लोग शेयर कर रहे हैं और इस देसी डॉग की क्षमता पर गर्व जता रहे हैं.

ये भी पढ़ें... देर रात गरबा इवेंट से लौटी युवती, भूल गई फ्लैट की चाबी! कैब ड्राइवर ने किया ऐसा काम कि कहानी हो गई Viral

अब तक सुरक्षा बलों में जर्मन शेफर्ड और बेल्जियन मेलिनोइस जैसी विदेशी नस्लों का ही इस्तेमाल होता रहा है. लेकिन हाल के वर्षों में भारतीय नस्लों को भी ट्रेनिंग देकर K9 स्क्वॉड में शामिल किया जा रहा है. BSF का यह कदम साबित कर रहा है कि देसी नस्लें भी उतनी ही मजबूत और काबिल हैं. पहले भी कई मौकों पर इंडियन ब्रीड्स ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है.

पहले भी बना चुके हैं इतिहास

यह पहली बार नहीं है जब देसी कुत्तों ने अपनी ताकत दिखाई है. फरवरी पिछले साल लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में BSF की मुधोल हाउंड नस्ल की डॉग ‘रिया’ ने विदेशी नस्लों को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया था. रिया की इस जीत से BSF टीम ओवरऑल चैंपियन बनी थी और गोल्ड मेडल के साथ दो ट्रॉफियां भी जीती थीं. यह उपलब्धि ऐतिहासिक मानी गई क्योंकि पहली बार किसी भारतीय नस्ल ने ऐसी प्रतियोगिता में बाजी मारी थी.

ये भी पढ़ें... साड़ी पहनकर पहुंची ये लड़की, एक साथ दबोच लिए दो-दो खूंखार नाग! वीडियो देखकर नहीं होगा आंखों पर यकीन
 

भारतीय नस्लों की बढ़ती पहचान

BSF के एक अधिकारी ने इस सफलता को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा था कि यह इस बात का सबूत है कि भारतीय नस्लें भी सुरक्षा कार्यों में पूरी तरह सक्षम हैं. खासकर मुधोल हाउंड, जो कर्नाटक की नस्ल है, अपनी तेज रफ्तार, ताकत और शिकार करने की क्षमता के लिए जानी जाती है. ऐसे प्रयासों से देसी कुत्तों की पहचान बढ़ रही है और यह संदेश जा रहा है कि सुरक्षा बलों में भारतीय नस्लों की भी बड़ी भूमिका हो सकती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

;