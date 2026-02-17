30 मिनट तक नहीं मानी हार! जब मौत से जंग जीत गई डॉक्टर की जिद, CPR ने लौटा दी जिंदगी

डॉक्टरों को यूं ही धरती का भगवान नहीं कहा जाता. जब जिंदगी की डोर कमजोर पड़ने लगती है और हर उम्मीद टूटती नजर आती है, तब वही डॉक्टर अपने हाथों और हौसले से चमत्कार कर दिखाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो भी कुछ ऐसा ही पल दिखाता है, जहां आईसीयू में एक महिला डॉक्टर करीब 30 मिनट तक लगातार सीपीआर देती नजर आती हैं. मरीज की हालत बेहद नाजुक थी और हर सेकेंड कीमती था. थकान, दबाव और हालात के बावजूद डॉक्टर ने हार नहीं मानी. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिल को छू रहा है और एक बार फिर याद दिला रहा है कि असली हीरो अस्पतालों में सफेद कोट पहनकर जिंदगी की जंग लड़ते हैं.

डॉक्टर ने नहीं छोड़ा साथ

मरीज की हालत अचानक बेहद गंभीर हो गई थी. हार्ट रुक चुका था और शरीर ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया था. मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से हालात लगभग असंभव लग रहे थे. लेकिन डॉक्टर ने स्थिति का आंकलन करते हुए CPR शुरू किया. मिनट बीतते गए, लेकिन उन्होंने एक पल के लिए भी रफ्तार या फोकस कम नहीं होने दिया. आमतौर पर कुछ समय बाद प्रयास रोक दिए जाते हैं, लेकिन यहां जिद थी मरीज को वापस लाने की. डॉक्टर के हाथ लगातार सीने पर दबाव बनाते रहे, सांस लौटाने की कोशिश चलती रही. उस वक्त कमरे में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि यह सिर्फ एक इलाज नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए आखिरी लड़ाई है.

A woman doctor performed CPR for nearly 30 minutes and successfully revived a patient in the ICU.

The intense moment has gone viral, with many calling it a true act of courage and dedication.

30 मिनट की जंग और जिंदगी की वापसी

करीब आधे घंटे बाद वो पल आया, जिसने सबको चौंका दिया. मॉनिटर पर हलचल दिखी, दिल की धड़कन वापस लौटने लगी. जो शरीर कुछ देर पहले निष्क्रिय था, उसने फिर से प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. CPR काम कर चुका था. यह किसी चमत्कार से कम नहीं था. डॉक्टर की आंखों में थकान जरूर थी, लेकिन चेहरे पर संतोष साफ दिख रहा था. मरीज को तुरंत आगे के इलाज के लिए शिफ्ट किया गया. बाहर खड़े परिजनों के लिए यह किसी नई जिंदगी के मिलने जैसा था. अस्पताल के स्टाफ ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि ऐसे पल मेडिकल करियर में बहुत कम देखने को मिलते हैं.

सफेद कोट में छुपे असली हीरो

यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि डॉक्टर सिर्फ प्रोफेशनल नहीं होते, वे उम्मीद के आखिरी सहारे भी होते हैं. जब तकनीक, आंकड़े और संभावनाएं जवाब देने लगती हैं, तब इंसानी जज्बा कई बार नामुमकिन को मुमकिन कर देता है. 30 मिनट तक लगातार CPR करना शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कठिन होता है, लेकिन डॉक्टर ने न थकान देखी, न डर. यही वजह है कि लोग उन्हें भगवान का रूप मानते हैं. यह कहानी सिर्फ एक मरीज के बचने की नहीं, बल्कि उस जिद और जिम्मेदारी की है, जो हर दिन अस्पतालों में जिंदगी से जंग लड़ती है.