14 दिन में एवरेस्ट की चढ़ाई... 28 साल की महिला ने किया चमत्कार, ये कारनामा करने वाली इकलौती भारतीय

यूपी की दिव्या सिंह ने 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर इतिहास रच दिया. कठिन रास्तों, ठंड और कम ऑक्सीजन के बीच उनका यह सफर हर किसी को प्रेरित कर रहा है.
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पहाड़, बर्फ और मौत जैसे हालात… जहां पहुंचना ही अपने आप में बड़ी जीत माना जाता है, वहां एक महिला ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा. इस सफर में खतरनाक रास्ते, खराब मौसम और कम ऑक्सीजन जैसी मुश्किलें थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी. अपनी हिम्मत और जुनून के दम पर उन्होंने दुनिया के सबसे कठिन रूट्स में से एक को पार कर लिया और एक नई मिसाल कायम की.
दरअसल, यह अनोखा कारनाम उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने कर दिखाया. उन्होंने इस अभियान को काठमांडू से शुरू हुआ, जहां से उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप की ओर साइकिल से सफर तय किया. कुल 14 दिनों तक लगातार कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने इस चुनौती को पूरा किया. यह रास्ता बेहद खतरनाक और चुनौतीपूर्ण माना जाता है, जहां हर कदम पर जोखिम होता है. खड़ी चढ़ाई, पत्थरों से भरे रास्ते और अचानक बदलते मौसम ने इस यात्रा को और कठिन बना दिया. इसके बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई और हर दिन आगे बढ़ते हुए इस असंभव लगने वाले सफर को पूरा कर दिखाया.
इस यात्रा ने उनकी शारीरिक और मानसिक ताकत की कड़ी परीक्षा ली. वह रोजाना 10 से 12 घंटे तक साइकिल चलाती थीं, जिसमें संकरे पहाड़ी रास्ते, तेज चढ़ाई और ऊबड़-खाबड़ ट्रैक शामिल थे. कई जगह रास्ता इतना खराब था कि साइकिल चलाना संभव नहीं था, ऐसे में उन्हें अपनी साइकिल कंधे पर उठाकर चलना पड़ा. यह सफर सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि दिमाग के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण था. हर कदम पर डर और थकान के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार आगे बढ़ती रहीं.
जैसे-जैसे वह हिमालय की ऊंचाई पर पहुंचती गईं, ऑक्सीजन का स्तर कम होता गया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया. ऊंचाई पर होने वाली बीमारियों का खतरा भी लगातार बना रहा. इसके अलावा कड़ाके की ठंड, तेज हवाएं और लगातार थकान ने इस सफर को और भी कठिन बना दिया. कई बार हालात इतने खराब हो गए कि रुकना ही बेहतर विकल्प लग सकता था, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर मुश्किल का सामना किया. यही जज्बा उन्हें आगे बढ़ाता रहा.
करीब 5,364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन साइकिल से वहां पहुंचना बेहद दुर्लभ माना जाता है. जब वह आखिरकार वहां पहुंचीं, तो यह पल बेहद भावुक था. उन्होंने अपनी साइकिल के साथ खड़े होकर तिरंगा लहराया और इस ऐतिहासिक सफर को पूरा किया. सोशल मीडिया पर इस पल का वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जुड़ी इस महिला की उपलब्धि ने पूरे देश को गर्व का एहसास कराया और कई लोगों को अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा दी.