UPI ने किया कमाल! खोया हुआ फोन वापस दिलाने में बना मददगार, ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी ने जीता दिल, जानें पूरी कहानी

UPI Viral News: आज के समय में मोबाइल फोन खोना किसी बड़े हादसे से कम नहीं होता. ऐसे में अगर ऑटो में आपका फोन छूट जाए, तो उसे वापस मिलना लगभग नामुमकिन सा लगता है. लेकिन डिजिटल इंडिया के जमाने में अब जुगाड़ भी टेक्नोलॉजी से होता है. हाल ही में एक महिला का मोबाइल ऑटो में छूट गया था, जिसे उसके पति ने UPI ट्रांजैक्शन के जरिए वापस दिला दिया. इस दौरान ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी ने भी लोगों का दिल जीत लिया.

ऑटो में छूट गया महिला का फोन

मामला एक कपल का है, जो रोज़ाना की तरह सफर कर रहा था. सफर के दौरान महिला का फोन ऑटो में छूट गया. घर पहुंचकर जब फोन गायब दिखा तो अफरा-तफरी मच गई. फोन में न सिर्फ जरूरी कॉन्टैक्ट्स और डेटा था, बल्कि UPI और अन्य पर्सनल ऐप्स भी थे. ऐसे में पति ने हार मानने के बजाय एक अनोखा उपाय निकाला.

UPI ट्रांजैक्शन से बना जुगाड़

पति ने सोचा कि अगर ऑटो ड्राइवर तक पहुंचना है, तो सबसे आसान तरीका है UPI. उसने ड्राइवर को मामूली रकम ट्रांसफर की, जिसमें अपने मैसेज के जरिए नंबर और रिक्वेस्ट डाल दी. इस जुगाड़ ने कमाल कर दिखाया। ट्रांजैक्शन का मैसेज देखते ही ऑटो ड्राइवर ने तुरंत संपर्क किया और बताया कि फोन उसके पास सुरक्षित है.

ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी ने जीता दिल

फोन मिलने की खबर सुनकर कपल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. ऑटो ड्राइवर ने बिना किसी लालच के मोबाइल वापस कर दिया. पति-पत्नी ने उसकी ईमानदारी की जमकर तारीफ की और सोशल मीडिया पर पूरी कहानी शेयर की. यह घटना अब वायरल हो रही है और लोग UPI के स्मार्ट इस्तेमाल और ऑटो ड्राइवर की सच्चाई की खूब तारीफ कर रहे हैं.