वंदे भारत में परोसा गया ऐसा खाना, खाते ही सूज गए महिला के होंठ, मेडिकल रिपोर्ट ने उड़ाए रेलवे के होश

देश की सबसे प्रीमियम ट्रेनों में गिनी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर खाने की गुणवत्ता को लेकर विवादों में आ गई है. वाराणसी से देवघर जा रही एक महिला यात्री ने आरोप लगाया कि ट्रेन में परोसा गया खाना खाने के बाद उन्हें गंभीर एलर्जी हो गई, जबकि उनके दो साल के बेटे को दस्त हो गए. सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों और मेडिकल रिपोर्ट ने इस मामले को तूल दे दिया है. इस घटना ने एक बार फिर ट्रेन में मिलने वाले खाने की साफ-सफाई और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

@RailwaySeva @drmljn Kindly look into the matter urgently. I was travelling in Vande Bharat 22500 E1 coach on 27.3.26 and after consuming lunch, I developed a severe allergy which could have been life threatening. My Son (2 yrs) too developed diarrhoea. (Photo attached for ref) pic.twitter.com/KBdyppDq4m Add Zee News as a Preferred Source — The_Mediocre_Fille (@AyushiS54377868) March 30, 2026

क्या हुआ ट्रेन में सफर के दौरान?

महिला ने बताया कि वह 27 मार्च को ट्रेन नंबर 22500 वंदे भारत एक्सप्रेस से वाराणसी से देवघर जा रही थीं और कोच E1 में सफर कर रही थीं. उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने ट्रेन में परोसा गया लंच खाया, कुछ ही देर में उनके होंठ सूज गए और शरीर में एलर्जी के लक्षण दिखने लगे. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी हालत की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उनके होंठ काफी सूजे हुए नजर आए. साथ ही डॉक्टर की पर्ची भी शेयर की, जिसमें इलाज का जिक्र था. महिला का कहना है कि अगर समय पर इलाज नहीं मिलता, तो हालत और बिगड़ सकती थी.

@IRCTCofficial @RailwaySeva @RailMinIndia @K44869654Kumar Worst quality food provided on vande bharat express and insensitive attitude of staff towards complaints. This is my medical prescription describing severe allergy after consuming food in Vande Bharat 22500. pic.twitter.com/ddfg2mMUC9 — The_Mediocre_Fille (@AyushiS54377868) March 31, 2026

क्या बच्चे की हालत भी बिगड़ी?

महिला ने यह भी दावा किया कि उनके साथ यात्रा कर रहा उनका दो साल का बेटा भी इस खाने से बीमार हो गया. बच्चे को सफर के दौरान ही दस्त की शिकायत शुरू हो गई थी, जिससे वह काफी परेशान हो गया. महिला ने बताया कि उन्होंने 24 घंटे के भीतर अस्पताल जाकर इलाज कराया, जिससे दोनों की हालत में सुधार हुआ. इसके अलावा उन्होंने ट्रेन में परोसे गए पीने के पानी पर भी सवाल उठाए और कहा कि उसका स्वाद असामान्य था. इस पूरे घटनाक्रम ने यात्रियों की सुरक्षा और खाने की गुणवत्ता को लेकर चिंता और बढ़ा दी है.

@RailwaySeva @drmljn Kindly look into the matter urgently. I was travelling in Vande Bharat 22500 E1 coach on 27.3.26 and after consuming lunch, I developed a severe allergy which could have been life threatening. My Son (2 yrs) too developed diarrhoea. (Photo attached for ref) pic.twitter.com/KBdyppDq4m — The_Mediocre_Fille (@AyushiS54377868) March 30, 2026

क्या कहता है IRCTC का जवाब?

इस पूरे मामले पर IRCTC ने सफाई देते हुए कहा कि उस दिन परोसे गए खाने की जांच की गई थी और वह पूरी तरह संतोषजनक पाया गया. IRCTC ने X पर लिखा कि उसी दिन किसी अन्य यात्री से खाने की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली. हालांकि, महिला इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखीं और उन्होंने कहा कि भले ही बाकी कोई बीमार नहीं हुआ, लेकिन वह और उनका बेटा प्रभावित हुए हैं. बाद में IRCTC ने उनसे डायरेक्ट मैसेज के जरिए पूरी जानकारी मांगी और जांच का आश्वासन दिया. हाल के महीनों में ऐसे कई मामले सामने आने से रेलवे की फूड क्वालिटी पर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं.