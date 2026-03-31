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वंदे भारत में परोसा गया ऐसा खाना, खाते ही सूज गए महिला के होंठ, मेडिकल रिपोर्ट ने उड़ाए रेलवे के होश

Vande Bharat: वंदे भारत एक्सप्रेस में परोसे खाने से महिला को एलर्जी और बेटे को दस्त होने का दावा सामने आया. IRCTC ने खाने को सुरक्षित बताया, लेकिन घटना से ट्रेन फूड क्वालिटी पर सवाल फिर उठे.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 31, 2026, 08:14 PM IST
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सोशल मीडिया (X)
सोशल मीडिया (X)

देश की सबसे प्रीमियम ट्रेनों में गिनी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर खाने की गुणवत्ता को लेकर विवादों में आ गई है. वाराणसी से देवघर जा रही एक महिला यात्री ने आरोप लगाया कि ट्रेन में परोसा गया खाना खाने के बाद उन्हें गंभीर एलर्जी हो गई, जबकि उनके दो साल के बेटे को दस्त हो गए. सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों और मेडिकल रिपोर्ट ने इस मामले को तूल दे दिया है. इस घटना ने एक बार फिर ट्रेन में मिलने वाले खाने की साफ-सफाई और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

क्या हुआ ट्रेन में सफर के दौरान?

महिला ने बताया कि वह 27 मार्च को ट्रेन नंबर 22500 वंदे भारत एक्सप्रेस से वाराणसी से देवघर जा रही थीं और कोच E1 में सफर कर रही थीं. उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने ट्रेन में परोसा गया लंच खाया, कुछ ही देर में उनके होंठ सूज गए और शरीर में एलर्जी के लक्षण दिखने लगे. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी हालत की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उनके होंठ काफी सूजे हुए नजर आए. साथ ही डॉक्टर की पर्ची भी शेयर की, जिसमें इलाज का जिक्र था. महिला का कहना है कि अगर समय पर इलाज नहीं मिलता, तो हालत और बिगड़ सकती थी.

 

क्या बच्चे की हालत भी बिगड़ी?

महिला ने यह भी दावा किया कि उनके साथ यात्रा कर रहा उनका दो साल का बेटा भी इस खाने से बीमार हो गया. बच्चे को सफर के दौरान ही दस्त की शिकायत शुरू हो गई थी, जिससे वह काफी परेशान हो गया. महिला ने बताया कि उन्होंने 24 घंटे के भीतर अस्पताल जाकर इलाज कराया, जिससे दोनों की हालत में सुधार हुआ. इसके अलावा उन्होंने ट्रेन में परोसे गए पीने के पानी पर भी सवाल उठाए और कहा कि उसका स्वाद असामान्य था. इस पूरे घटनाक्रम ने यात्रियों की सुरक्षा और खाने की गुणवत्ता को लेकर चिंता और बढ़ा दी है.

 

क्या कहता है IRCTC का जवाब?

इस पूरे मामले पर IRCTC ने सफाई देते हुए कहा कि उस दिन परोसे गए खाने की जांच की गई थी और वह पूरी तरह संतोषजनक पाया गया. IRCTC ने X पर लिखा कि उसी दिन किसी अन्य यात्री से खाने की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली. हालांकि, महिला इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखीं और उन्होंने कहा कि भले ही बाकी कोई बीमार नहीं हुआ, लेकिन वह और उनका बेटा प्रभावित हुए हैं. बाद में IRCTC ने उनसे डायरेक्ट मैसेज के जरिए पूरी जानकारी मांगी और जांच का आश्वासन दिया. हाल के महीनों में ऐसे कई मामले सामने आने से रेलवे की फूड क्वालिटी पर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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