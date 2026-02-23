जूठी प्लेटों से खाना इकट्ठा करता है UPSC एस्पिरेंट, जानवरों का भरता है पेट! यूजर्स बोले- गवार तो हम हैं

Heartwarming Video: कुछ लोग अपनी भूख से ज्यादा खाना ले लेते हैं और थोड़ा-सा खाकर बाकी फेंक देते हैं. खाने की ये बर्बादी शादी-विवाह से लेकर लंगर तक में देखने को मिलती है. इसलिए कहा जाता है कि जितनी भूख है उतना ही प्लेट में लेना चाहिए. लेकिन ये बातें किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाई जा सकती हैं. ये आदत इंसान की अपनी समझ और परवरिश के आधार पर डेवलप होती है. इसी बीच ऐसे भी लोग हैं जो इन जूठी प्लेटों से भी जानवरों का पेट भर रहे हैं. ये शानदार काम कोई और नहीं, बल्कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट (UPSC Aspirant) कर रहा है.

जहां एक तरफ लोग खाने को बर्बाद कर रहे हैं वहीं दूसरी और एक-पढ़ा लिखा शख्स कोट पैंट पहने जूठी प्लेटों से खाना उठा रहा है. ये शख्स खाने को बर्बाद नहीं होने देता है. इस खाने से वो जानवरों का पेट भरता है.

वीडियो में किया गया ये दावा

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स गेट के बाहर जमा डिस्पोजेबल प्लेट्स से जूठा खाना उठाकर एक प्लेट में इकट्ठा कर रहा है. वीडियो बना रहा शख्स कहता है, 'इसको देखकर लगेगा कि ये पागल है लेकिन ये पागल नहीं है. यह व्यक्ति वेस्ट फूड को इकट्ठा करके जानवरों (कुत्ते या गाय) को खिला देता है.' इसके बाद वीडियो बना रहा लड़का दावा करता है कि ये बहुत पढ़ा-लिखा स्टूडेंट है जो मुखर्जी नगर में यूपीएससी (UPSC) की तैयारी कर रहा है.

वीडियो देख क्या बोले लोग?

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. यूजर्स इस लड़के की जमकर तारीफ कर रहे हैं. जहां एक तरफ लोग इस काम की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि गाय को जूठा खाना नहीं खिलाना चाहिए.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @north_campus_boys नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 1.1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.