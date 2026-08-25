Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /सालों की तपस्या, अनगिनत रातें... और मिले सिर्फ ₹464! UPSC एस्पिरेंट ने कबाड़ में बेचीं किताबें, पोस्ट देख भावुक हुए लोग

सालों की तपस्या, अनगिनत रातें... और मिले सिर्फ ₹464! UPSC एस्पिरेंट ने कबाड़ में बेचीं किताबें, पोस्ट देख भावुक हुए लोग

UPSC की तैयारी में चार साल लगाने के बाद एक 26 साल के अभ्यर्थी ने जब अपनी किताबें और पुराने नोट्स कबाड़ी को बेचे, तो पूरी तैयारी का वजन महज कुछ किलो निकला. बदले में उसे सिर्फ 464 रुपये मिले. चार कोशिशों, तीन लगातार मेन्स और सालों की मेहनत के बाद जब उसने सिविल सर्विस की तैयारी छोड़ने का फैसला किया, तो किताबों को बेचना उसके लिए आसान नहीं था. उसके लिए यह अपने जीवन के एक पूरे दौर को अलविदा कहना था.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 25, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:31 AM IST
सालों की तपस्या, अनगिनत रातें... और मिले सिर्फ ₹464! UPSC एस्पिरेंट ने कबाड़ में बेचीं किताबें, पोस्ट देख भावुक हुए लोग
Image Credit: UPSC की तैयारी वाली किताबें कबाड़ी को बेचते वक्त छलका अभ्यर्थी का दर्द! Image credit: reddit/Sol-Invictus

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बारिश से बेहाल छत्तीसगढ़! रायपुर से कोरबा तक जलभराव...अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट
2
3
4
5