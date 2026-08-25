/सालों की तपस्या, अनगिनत रातें... और मिले सिर्फ ₹464! UPSC एस्पिरेंट ने कबाड़ में बेचीं किताबें, पोस्ट देख भावुक हुए लोग

यूपीएससी की तैयारी करने वाले जानते हैं कि किताबें सिर्फ किताबें नहीं होतीं. हर किताब के साथ घंटों की पढ़ाई, हजारों पन्नों पर बनाए नोट्स और बार-बार दोहराए गए टॉपिक जुड़े होते हैं. इसी वजह से जब इस अभ्यर्थी ने अपनी किताबों का आखिरी ढेर कबाड़ी के तराजू पर रखा, तो उसके लिए वह बेहद भारी पल था.
उसने रेडिट पर अपनी कहानी शेयर करते हुए बताया कि लास्ट अटेम्प्ट के बाद अब उसने आखिरकार अपनी तैयारी से जुड़ी अंतिम किताबें बेच दीं. इनमें वही एनसीईआरटी की किताबें भी थीं, जिनसे उसने अपनी तैयारी शुरू की थी. साथ में लक्ष्मीकांत, पुराने टेस्ट पेपर, नोट्स और कई सालों से जमा किया गया स्टडी मटीरियल भी था.
26 साल के इस अभ्यर्थी ने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के लिए चार बार कोशिश की. इनमें 2023, 2024 और 2025 में वह लगातार तीन बार मेन्स तक पहुंचा. लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में कहानी बदल गई. इस बार वह प्रीलिम्स ही पास नहीं कर पाया. लगातार कोशिशों और बार-बार नए सिरे से तैयारी शुरू करने के बाद उसने आखिरकार इस परीक्षा की दौड़ से बाहर निकलने का फैसला किया. यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई, करियर और निजी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी लक्ष्य के नाम कर दिया था.
उसने बताया कि किताबों के उस ढेर में सिर्फ कागज नहीं था. उसमें सुबह जल्दी उठकर की गई पढ़ाई थी. प्रीलिम्स के टेस्ट थे. मेन्स के मॉक पेपर थे. रात-दिन बनाए गए एनालिसिस थे और हाथ से लिखे वे नोट्स थे, जिन पर उसे कभी गर्व हुआ करता था. कई जवाब लिखे, फिर उन्हें चेक किया और गलतियां सुधारीं. वही जवाब दोबारा लिखे और फिर सुधार किए. हर बार कोशिश यही रही कि अगले पेपर में एक नंबर और बढ़ जाए. उसके लिए हर किताब उस सफर के एक हिस्से की तरह थी.
सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला पल तब आया, जब उसने इन किताबों को कबाड़ी वाले के तराजू पर रखा. एक-एक करके किताबें उस ढेर में गिरती गईं और उसके मुताबिक उसे अंदर से खालीपन महसूस होने लगा. उसके लिए वह ढेर कागज का नहीं था. उसमें चार साल की मेहनत, उम्मीद, निराशा, दोबारा उठने की हिम्मत और खुद को बार-बार समझाने की कहानी थी. लेकिन तराजू पर रखे जाने के बाद वही पूरा सफर किलो में बदल गया.
इस सफर में उसने सिर्फ पढ़ाई का समय नहीं लगाया था. उसने कई बड़े फैसले भी लिए थे. साल 2022 में उसने एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे भरोसा था कि वह सिविल सर्विस के जरिए अपना करियर बना सकता है. समय बीतता गया और परीक्षा के साथ उसकी निजी जिंदगी भी बदलती रही. चार साल का रिश्ता भी खत्म हुआ. इसके बावजूद उसने खुद को हर बार समझाया कि एक और कोशिश करनी चाहिए. उम्मीद और जिद ने उसे बार-बार वापस किताबों के सामने बैठाया.
जब सारी किताबें बिक गईं तो उसके हाथ में सिर्फ 464 रुपये आए. आसपास मौजूद किसी व्यक्ति ने उसे बताया कि वह कबाड़ी से 100 या 200 रुपये और मांग सकता था. लेकिन उस समय उसके लिए पैसे की कीमत लगभग खत्म हो चुकी थी. उसका सवाल सीधा था कि जिन किताबों से वह वह हासिल नहीं कर सका, जिसकी उसे उम्मीद थी, उनके बदले 100-200 रुपये ज्यादा मिलने से अब क्या बदल जाएगा? उसके लिए असली कीमत किताबों की नहीं, उन सालों की थी जो अब वापस नहीं आने वाले थे.
किताबें बेचने के बाद उसने मिले 464 रुपये अपने पास रखने के बजाय मंदिर में दान कर दिए. उसने लिखा कि यह दान किसी पुण्य, किस्मत या अगली कोशिश की उम्मीद में नहीं था. उसने इसे अपने तरीके से उस सफर का आखिरी पड़ाव बताया. उसके शब्दों में एक तरफ थकान थी तो दूसरी तरफ जिंदगी को फिर से शुरू करने का फैसला भी. उसने साफ किया कि अब वह दोबारा यूपीएससी की तैयारी शुरू नहीं करेगा.
उसकी पोस्ट पढ़ने वाले कई यूपीएससी अभ्यर्थियों और पूर्व उम्मीदवारों ने कहा कि इस दर्द को वही समझ सकता है, जिसने खुद इस परीक्षा की तैयारी की हो. किसी ने अपनी कहानी उससे मिलती-जुलती बताई तो किसी ने कहा कि पोस्ट की आखिरी लाइन पढ़कर आंखों में आंसू आ गए. एक यूजर ने लिखा कि उसकी यात्रा भी कुछ ऐसी ही रही है और यूपीएससी की तैयारी के अंदर से गुजरने वाला व्यक्ति ही इस दर्द को पूरी तरह समझ सकता है. दूसरे ने उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और ताकत की शुभकामनाएं दीं.
इस कहानी ने एक बार फिर उस दबाव को सामने ला दिया है, जिसका सामना सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हजारों युवा करते हैं. कई उम्मीदवार सालों तक एक ही लक्ष्य के पीछे लगे रहते हैं. इस दौरान नौकरी, रिश्ते, परिवार, पैसे और निजी जिंदगी के कई फैसले भी उसी लक्ष्य के हिसाब से लेने पड़ते हैं. लेकिन हर मेहनत का नतीजा चयन नहीं होता. कभी-कभी सबसे मुश्किल फैसला यह होता है कि कब रुक जाना चाहिए. इस अभ्यर्थी के लिए किताबें बेचना शायद उसकी असफलता का अंत नहीं, बल्कि एक लंबे पाढ़ाई वाले समय को बंद करने का तरीका था.