UPSC की छात्रा ने लाख रुपये के नोट्स कबाड़ वाले को सिर्फ 230 रुपये में बेचा, आखिर क्यों किया ऐसा?

UPSC Exam: भारत में लाखों युवा सिविल सर्विसेज में जाने का सपना देखते हैं. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) की परीक्षा पास करना आसान नहीं है. हर साल लाखों उम्मीदवार इस कठिन परीक्षा में भाग लेते हैं, जिससे प्रतियोगिता बहुत तीव्र हो जाती है. कुछ लोग कई कोशिशों के बाद सफलता पाते हैं, लेकिन कई बार मेहनत के बावजूद असफलता हाथ लगती है. ऐसी ही एक कहानी कोलकाता की अदिति जायसवाल की है, जिन्होंने हाल ही में अपनी पढ़ाई का सामान कबाड़ में बेचने का फैसला किया.

नोट्स का बोझ और भावनाओं का तूफान

अदिति ने अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया. उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें एक कबाड़ी वाला उनकी मेहनत से तैयार किए गए नोट्स और किताबों को तौल रहा था. इन सामानों के बदले उन्हें सिर्फ 230 रुपये मिले, जबकि उनकी कीमत करीब 1 लाख रुपये थी. अदिति ने लिखा, “आखिरकार मेरा अंत: मेरे नोट्स और किताबें कबाड़ी वाले को बेच दीं. कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी को दे देती, लेकिन यह इतना आसान नहीं. कोई भी ऐसे नोट्स नहीं लेना चाहता, जिनके बारे में पता हो कि इनका तो नहीं हुआ. फिर भी, अगर कोलकाता में कोई किताबें चाहता है तो मैं खुशी से दूंगी.”

To all those saying.. kisi ko de deti.. yes it's easy to say but no one would want to have such notes if they know " iska toh nai hua" ..

Anyways I still have the books if anyone wants it and stays in kolkata . I would be happy to give it to them https://t.co/YLETSMzL65

— Aditi Jaiswal (@jaiswal_adt) May 3, 2025