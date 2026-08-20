/रात 9 बजे HR का कॉल, 2 मिनट में नौकरी खत्म...अमेरिकी कंपनी ने भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को निकाला

दिनभर का काम खत्म हो चुका था. वह सोने की तैयारी में था. तभी अचानक HR का कॉल आया. बातचीत सिर्फ दो मिनट चली. न कोई गलती बताई गई, न कोई नोटिस दिया गया. बस कहा गया 'आपकी नौकरी आज से खत्म'... ये झटका अमेरिकी कंपनी में भारत से वर्क-फ्रॉम-होम काम कर रहे भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लगा है. जिस अमेरिकी कंपनी के लिए वो काम कर रहा था, टीम में अकेला भारतीय एम्प्लॉयी था, हैरानी की बात ये है कि गाज सिर्फ उसी पर गिरी. बाकी सब बच गए. अब सोशल मीडिया पर नौकरी गंवाने वाले शख्स ने अपना दर्द बताया है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट (Reddit) पर अपना दर्द साझा करते हुए इस नौकरी गंवाने वाले इंजीनियर ने बताया कि जब उसे रात 9 बजे मीटिंग में शामिल होने को कहा गया, तो उसने इसे एक सामान्य कामकाजी बातचीत समझा था. लेकिन कॉल जुड़ते ही HR ने साफ कर दिया कि कंपनी में 'इंटरनल स्ट्रेचिंग' चल रहा है और इस वजह से उसका रोल खत्म किया जा रहा है.
कर्मचारी ने पोस्ट में लिखा, 'HR ने साफ कहा कि यह फैसला मेरे काम या परफॉर्मेंस की वजह से नहीं लिया गया है. पूरी इंजीनियरिंग टीम में भारत से सिर्फ मैं अकेला था, इसलिए मेरी टीम से किसी और को नहीं निकाला गया, केवल मुझे बाहर किया गया. यह पूरी बातचीत शायद कुछ ही मिनटों तक चली, लेकिन इसने मुझे पूरी तरह हिला कर रख दिया. न कोई पूर्व सूचना, न तैयारी का वक्त. मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था और सच कहूं तो यह बहुत बुरा अहसास है.'
इंजीनियर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि वह जानता है कि मौजूदा समय में टेक इंडस्ट्री में छंटनी आम बात हो चुकी है और इसका किसी की काबिलियत से सीधा संबंध नहीं होता, फिर भी अचानक सब खत्म हो जाने के झटके को सहना आसान नहीं है. अब वह अपने रिज्यूमे को अपडेट करने, नए पदों पर आवेदन करने और इंटरव्यू की तैयारी में जुट गया है.
नौकरी से निकाले जाने वाले इंजीनियर ने लिखा, 'अभी मैं बस यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आगे क्या करना है, अपना रिज्यूमे अपडेट करना है, आवेदन करना है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है और उम्मीद है कि मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी.'
नौकरी गंवाने वाले शख्स की reddit पोस्ट
रेडिट पर पोस्ट सामने आने के बाद कई अन्य पेशेवरों ने अपनी आपबीती साझा की और उसे ढांढस बंधाया.
एक यूजर ने लिखा, "पिछले साल मेरे साथ भी ठीक ऐसे ही हुआ था. कॉल खत्म होने के बाद मैं करीब एक घंटे तक सन्न होकर लैपटॉप स्क्रीन को ही देखता रह गया था. यह कठिन दौर है, लेकिन गुजर जाएगा."
दूसरे यूजर ने लिखा कि, 'मेरा तो इससे भी बुरा हुआ था. मैंने रेगुलर शिफ्ट के बाद 6 बजे लॉग आउट किया और रात में मैंने अगले दिन की अपनी छुट्टी के बारे में कुछ अपडेट देने के लिए अपना स्लैक खोला, और मैं हैरान रह गया कि मेरी ID डिलीट हो गई थी और मुझे WhatsApp से भी ब्लॉक कर दिया गया था.'
एक अन्य यूजर ने लिखा, 'चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही नई नौकरी मिल जाएगी. कभी-कभी कुछ चीजें तुम्हारे अच्छे के लिए भी होती हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा.'