Advertisement
trendingNow12978843
Hindi Newsजरा हटके

अमेरिकी कपल ने पहले रेस्टोरेंट में बनाए संबंध, फिर की लूटपाट; CCTV में कैद पूरी घटना

ये रेस्टोरेंट एरिज़ोना के स्कॉट्सडेल के ओल्ड टाउन सेक्शन में स्थित है. मोन चेरी नाम के इस रेस्टोरेंट में हुई लूट की वारदात को लेकर स्थानीय पुलिस स्कॉट्सडेल जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज में एक पुरुष और एक महिला दंपति रेस्टोरेंट में घुसते हुए दिखाई देते हैं. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 05:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिकी कपल ने पहले रेस्टोरेंट में बनाए संबंध, फिर की लूटपाट; CCTV में कैद पूरी घटना

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता है और मीडिया की सुर्खियों में छा जाता है. अब एक ताजा वीडियो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट का है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल ये वीडियो एक रेस्टोरेंट का है जहां एक कपल सेंधमारी कर लूट-पाट के इरादे से घुसता है. वीडियो में जैसे ही ये कपल रेस्टोरेंट में घुसता है दोनों मिलकर पहले एक-दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं. फिर उसके बाद पूरे रेस्टोरेंट में जमकर लूटपाट करते हैं. 

इस दौरान रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये शर्मनाक घटना शनिवार (25 अक्टूबर) की सुबह लगभग 3:50 बजे (स्थानीय समय) रहा होगा. ये रेस्टोरेंट एरिज़ोना के स्कॉट्सडेल के ओल्ड टाउन सेक्शन में स्थित है. मोन चेरी नाम के इस रेस्टोरेंट में हुई लूट की वारदात को लेकर स्थानीय पुलिस स्कॉट्सडेल जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज में एक पुरुष और एक महिला दंपति रेस्टोरेंट में घुसते हुए दिखाई देते हैं. इस दौरान पहले वो एक दूसरे से फिजिकल होते हैं फिर उसके बाद रेस्टोरेंट के सामान चुराए जाते हुए देखे जा सकते हैं. 

कपल ने रेस्टोरेंट में क्या-क्या चुराया?
रेस्टोरेंट में घुसकर लूट-पाट करने वाले इस दंपति ने लगभग 450 डॉलर नकद और एक आईफोन 5 चुराया. ये आईफोन यहां पर काम करने वाला एक स्टाफ इस्तेमाल किया करता था. इसके अलावा इस कपल ने रेस्टोरेंट से शराब की एक बोतल भी ली और दो दरवाज़ों को नुकसान पहुंचाया तथा एक कैश रजिस्टर को जबरन खोला. 

Add Zee News as a Preferred Source

रेस्टोरेंट मालकिन बोली बहुत विचित्र थी ये घटना  
यह रेस्टोरेंट एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां इंस्टाग्राम फ्रैंडली माहौल दिखाई दे रहा था. यहां पर एक फूलों की सजावट वाला गुलाब के फोटो की वॉल है. यह जगह कपल के डेट्स और बैचलरेट पार्टीज़ के लिए काफी लोकप्रिय है. रिपोर्ट के मुताबिक इस रेस्टोरेंट की मालकिन लेक्सी कैलिस्कन ने कहा कि ये काफी विचित्र घटना है. उन्होंने आगे कहा कि वाकई ये काफी बहुत अजीब घटना थी वो इस रोमांटिक जगह पर आए और एक-दूसरे के प्रेम में खो गए. उन्होंने आगे बताया कि यहां पर सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई वह थी कि पूरा स्टैंड पूरी तरह से बिखरा हुआ था. जैसे यह फट गया हो.

CCTV फुटेज में दिखा कपल का चेहरा
रेस्टोरेंट की मालकिन ने आगे बताया कि इस वारदात के बाद रेस्टोरेंट में चारों तरफ़ चीज़ें बिखरी हुई थीं.फुटेज में कथित तौर पर संदिग्धों के चेहरे की स्पष्ट तस्वीरें कैद हुईं क्योंकि उन्होंने एक पल के लिए अपना मास्क हटा लिया था. रेस्टोरेंट ने सोशल मीडिया पर इस घटना का फुटेज भी पोस्ट किया इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा. इस वीडियो के कैप्शन में रेस्टोरेंट की मालकिन ने पूछा कि क्या कोई संदिग्धों को पहचानता है. फिलहाल अभी तक इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को इन संदिग्धों को लेकर कोई भी पहचान नहीं मिल पाई है. 

यह भी पढ़ेंः  इस देश में है दुनिया का सबसे पुराना वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, यहां ऐसे होता है पमेंट

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

uscctv

Trending news

वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
coal scam
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
Mumbai ATS
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
Supreme Court News
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
Gujarat news
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
rss
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
Tamil Nadu
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
West Bengal
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
SURAT
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
Religious Conversion
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
ड्राइवर ने शशि थरूर के घर पहुंचाया छठ का प्रसाद, तो 'बिहारी' पढ़कर क्यों भड़क गए लोग
shashi tharoor news
ड्राइवर ने शशि थरूर के घर पहुंचाया छठ का प्रसाद, तो 'बिहारी' पढ़कर क्यों भड़क गए लोग