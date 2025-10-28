अमेरिकी कपल ने पहले रेस्टोरेंट में बनाए संबंध, फिर की लूटपाट; CCTV में कैद पूरी घटना

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता है और मीडिया की सुर्खियों में छा जाता है. अब एक ताजा वीडियो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट का है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल ये वीडियो एक रेस्टोरेंट का है जहां एक कपल सेंधमारी कर लूट-पाट के इरादे से घुसता है. वीडियो में जैसे ही ये कपल रेस्टोरेंट में घुसता है दोनों मिलकर पहले एक-दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं. फिर उसके बाद पूरे रेस्टोरेंट में जमकर लूटपाट करते हैं.

इस दौरान रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये शर्मनाक घटना शनिवार (25 अक्टूबर) की सुबह लगभग 3:50 बजे (स्थानीय समय) रहा होगा. ये रेस्टोरेंट एरिज़ोना के स्कॉट्सडेल के ओल्ड टाउन सेक्शन में स्थित है. मोन चेरी नाम के इस रेस्टोरेंट में हुई लूट की वारदात को लेकर स्थानीय पुलिस स्कॉट्सडेल जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज में एक पुरुष और एक महिला दंपति रेस्टोरेंट में घुसते हुए दिखाई देते हैं. इस दौरान पहले वो एक दूसरे से फिजिकल होते हैं फिर उसके बाद रेस्टोरेंट के सामान चुराए जाते हुए देखे जा सकते हैं.

कपल ने रेस्टोरेंट में क्या-क्या चुराया?

रेस्टोरेंट में घुसकर लूट-पाट करने वाले इस दंपति ने लगभग 450 डॉलर नकद और एक आईफोन 5 चुराया. ये आईफोन यहां पर काम करने वाला एक स्टाफ इस्तेमाल किया करता था. इसके अलावा इस कपल ने रेस्टोरेंट से शराब की एक बोतल भी ली और दो दरवाज़ों को नुकसान पहुंचाया तथा एक कैश रजिस्टर को जबरन खोला.

रेस्टोरेंट मालकिन बोली बहुत विचित्र थी ये घटना

यह रेस्टोरेंट एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां इंस्टाग्राम फ्रैंडली माहौल दिखाई दे रहा था. यहां पर एक फूलों की सजावट वाला गुलाब के फोटो की वॉल है. यह जगह कपल के डेट्स और बैचलरेट पार्टीज़ के लिए काफी लोकप्रिय है. रिपोर्ट के मुताबिक इस रेस्टोरेंट की मालकिन लेक्सी कैलिस्कन ने कहा कि ये काफी विचित्र घटना है. उन्होंने आगे कहा कि वाकई ये काफी बहुत अजीब घटना थी वो इस रोमांटिक जगह पर आए और एक-दूसरे के प्रेम में खो गए. उन्होंने आगे बताया कि यहां पर सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई वह थी कि पूरा स्टैंड पूरी तरह से बिखरा हुआ था. जैसे यह फट गया हो.

CCTV फुटेज में दिखा कपल का चेहरा

रेस्टोरेंट की मालकिन ने आगे बताया कि इस वारदात के बाद रेस्टोरेंट में चारों तरफ़ चीज़ें बिखरी हुई थीं.फुटेज में कथित तौर पर संदिग्धों के चेहरे की स्पष्ट तस्वीरें कैद हुईं क्योंकि उन्होंने एक पल के लिए अपना मास्क हटा लिया था. रेस्टोरेंट ने सोशल मीडिया पर इस घटना का फुटेज भी पोस्ट किया इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा. इस वीडियो के कैप्शन में रेस्टोरेंट की मालकिन ने पूछा कि क्या कोई संदिग्धों को पहचानता है. फिलहाल अभी तक इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को इन संदिग्धों को लेकर कोई भी पहचान नहीं मिल पाई है.

