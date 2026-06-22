Donald Trump Truth Social: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काम करने का अंदाज हमेशा से सबसे अलग रहा है. वे कब क्या फैसला ले लें और किसे नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दें, कोई नहीं जानता. अक्सर देखा गया है कि ट्रंप अपने बड़े फैसलों की घोषणा सीधे सोशल मीडिया पर कर देते हैं. इसी बीच एक अमेरिकी दूत का बेहद मजेदार और हैरान करने वाला बयान सामने आया है. उन्होंने बताया कि वे हर दिन सोशल मीडिया सिर्फ यह देखने के लिए चेक करते हैं कि कहीं ट्रंप ने उन्हें नौकरी से तो नहीं निकाल दिया. उनका यह बयान इस समय इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.
डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल से लेकर अब तक एक बात बिल्कुल साफ रही है. वे अपने अधिकारियों को निकालने के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते. वे सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 'यू आर फायर्ड' यानी आपको नौकरी से निकाला जाता है लिख देते हैं. इसी वजह से उनके प्रशासन में काम करने वाले अधिकारियों के मन में हमेशा एक डर बना रहता है. ताजा मामला एक अमेरिकी दूत का है जिन्होंने अपनी इस चिंता को खुलकर सबके सामने रखा है.
रोज सुबह सोशल मीडिया चेक करना
इस अमेरिकी दूत ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मजेदार अंदाज में अपनी बात कही. उन्होंने बताया कि वे जब भी सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हैं. वे यह देखते हैं कि कहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बारे में कोई पोस्ट तो नहीं की है. अधिकारी ने हंसते हुए कहा कि अभी तक तो सब ठीक चल रहा है यानी उनकी नौकरी बची हुई है. लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है.
U.S. Ambassador to Israel Mike Huckabee:
I checked Trump's social media to make sure this was not my last speech in Israel.
He typically fires people in the middle of the night by way of social media, so I wanted to make sure.
So far, so good. pic.twitter.com/L7xZuAmhtV
— Clash Report (@clashreport) June 21, 2026
अधिकारियों में डर का माहौल
यह कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप के इस तरीके पर बात हुई हो. इससे पहले भी कई बड़े अधिकारियों को अचानक सोशल मीडिया के जरिए ही पता चला था कि वे अब अपने पद पर नहीं हैं. ट्रंप के इस फैसले से वाशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में हमेशा हलचल मची रहती है. राजदूत ने बताया कि कई बार उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे अगले दिन दफ्तर जाएंगे या नहीं. इसी वजह से सोशल मीडिया ही उनके लिए जानकारी का सबसे बड़ा जरिया बन गया है.
सोशल मीडिया बना दफ्तर का नोटिस बोर्ड
आमतौर पर किसी भी सरकारी अधिकारी को हटाने के लिए एक पूरी कागजी प्रक्रिया होती है. उसे पहले से नोटिस दिया जाता है और बैठकें होती हैं. लेकिन ट्रंप के राज में सोशल मीडिया ही असली नोटिस बोर्ड बन चुका है. चाहे विदेश नीति का कोई बड़ा फैसला हो या किसी मंत्री को हटाना हो, ट्रंप सीधे पोस्ट कर देते हैं. अमेरिकी दूत ने इसी बात पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें अपने काम की रिपोर्ट से ज्यादा ट्रंप के सोशल मीडिया हैंडल पर नजर रखनी पड़ती है.