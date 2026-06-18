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फ्यूनरल में रोने के लिए महिला लेती है 50,000 रुपये! इस मिस्ट्री वुमन ट्रेंड ने उड़ाए सबके होश, वजह जान पकड़ लेंगे अपना सिर

US Funeral Service Viral Video: अमेरिका में एक अजीबोगरीब सर्विस ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है. दावा किया जा रहा है कि यहां कुछ एजेंसियां फ्यूनरल के लिए प्रोफेशनल महिलाओं को भेजती हैं, जो काले कपड़े पहनकर अंतिम विदाई में शामिल होती हैं, कुछ देर आंसू बहाती हैं और फिर बिना किसी पहचान के वहां से चली जाती हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 18, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:37 PM IST
फ्यूनरल में रोने के लिए महिला लेती है 50,000 रुपये! इस मिस्ट्री वुमन ट्रेंड ने उड़ाए सबके होश, वजह जान पकड़ लेंगे अपना सिर
Image Credit: Image credit: instagram/@cursednews4u

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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