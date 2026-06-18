सोशल मीडिया पर वायरल जानकारी के अनुसार, इस तरह की सर्विस के लिए लोगों से करीब 500 डॉलर, मतलब अगर भारतीय रुपये में बात करें तो लगभग 50 हजार रुपये तक लिए जाते हैं. सर्विस देने वाली महिला को पहले से पूरी जानकारी दी जाती है, लेकिन उसका मृतक के परिवार से कोई सीधा रिश्ता नहीं होता. उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वह फ्यूनरल में एक रहस्यमयी किरदार की तरह दिखाई दे. काले कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में आंसू लोगों के मन में कई सवाल पैदा कर देते हैं. वहां मौजूद लोग सोचने लगते हैं कि आखिर यह महिला कौन है? क्या इसका मृतक से कोई पुराना रिश्ता था? क्या कोई ऐसा राज था, जो किसी को पता नहीं था? यही इस सर्विस का सबसे बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है.