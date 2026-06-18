US Funeral Service Viral Video: दुनिया में लोगों की पसंद और सोच समय के साथ बदल रही है. अब लोग सिर्फ जिंदगी को ही नहीं, बल्कि मौत के बाद की यादों को भी खास बनाने के तरीके खोज रहे हैं. इसी बीच अमेरिका से एक ऐसी सर्विस की चर्चा सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया है. एक वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के फ्यूनरल को अलग और यादगार बनाने के लिए एक खास महिला को बुक करते हैं.
यह महिला अंतिम संस्कार के दौरान काले कपड़ों में पहुंचती है, चुपचाप खड़ी रहती है, कुछ आंसू बहाती है और फिर बिना किसी से बात किए वहां से चली जाती है. इस अनोखी सर्विस को लेकर इंटरनेट पर लोग हैरान भी हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल जानकारी के अनुसार, इस तरह की सर्विस के लिए लोगों से करीब 500 डॉलर, मतलब अगर भारतीय रुपये में बात करें तो लगभग 50 हजार रुपये तक लिए जाते हैं. सर्विस देने वाली महिला को पहले से पूरी जानकारी दी जाती है, लेकिन उसका मृतक के परिवार से कोई सीधा रिश्ता नहीं होता. उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वह फ्यूनरल में एक रहस्यमयी किरदार की तरह दिखाई दे. काले कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में आंसू लोगों के मन में कई सवाल पैदा कर देते हैं. वहां मौजूद लोग सोचने लगते हैं कि आखिर यह महिला कौन है? क्या इसका मृतक से कोई पुराना रिश्ता था? क्या कोई ऐसा राज था, जो किसी को पता नहीं था? यही इस सर्विस का सबसे बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है.
वायरल पोस्ट के अनुसार, फ्यूनरल के समय एक लग्जरी कार से यह महिला पहुंचती है. वह आमतौर पर काले कपड़ों में होती है और कुछ दूरी बनाकर खड़ी रहती है. वह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती. बस शांत तरीके से शोक जाहिर करती है और कार्यक्रम खत्म होने के बाद वहां से निकल जाती है. इस पूरी प्रक्रिया का मकसद परिवार की भावनाओं को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि फ्यूनरल में एक अलग तरह का इमोशनल और रहस्यमयी माहौल बनाना बताया जा रहा है. हालांकि, इस सर्विस को लेकर लोगों की राय काफी अलग-अलग है. कुछ लोग इसे क्रिएटिव आइडिया बता रहे हैं, तो कुछ इसे जरूरत से ज्यादा अजीब मान रहे हैं.
इस तरह की सर्विस के पीछे एक सोच यह भी बताई जा रही है कि आज के दौर में कई लोग चाहते हैं कि उनके जाने के बाद भी लोग उन्हें लंबे समय तक याद रखें. कुछ लोगों का मानना है कि साधारण अंतिम विदाई की जगह अगर कोई ऐसी घटना हो जाए, जो लोगों के दिमाग में सवाल छोड़ दे, तो वह फ्यूनरल लंबे समय तक याद रहता है. यही वजह है कि कुछ लोग ऐसी अनोखी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं. सर्विस से जुड़े लोगों का कहना है कि इसमें शामिल होने वाली महिलाओं को पहले से पूरी जानकारी दी जाती है. उन्हें सिर्फ एक भूमिका निभानी होती है और इसके बाद वह वहां से चली जाती हैं.
जब इस सर्विस की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो लोगों ने जमकर कमेंट किए. कुछ यूजर्स ने इसे एक अलग तरह का बिजनेस आइडिया बताया. वहीं, कई लोगों ने इसे काफी अजीब करार दिया. एक यूजर ने लिखा कि लोग मरने के बाद भी चर्चा में रहना चाहते हैं. वहीं, दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि अब फ्यूनरल में भी किराए के लोग आने लगे हैं. कुछ लोगों ने इसे फिल्मी कहानी जैसा बताया और कहा कि असल जिंदगी में भी अब हर चीज को एक इवेंट की तरह बनाया जा रहा है.
वैसे फ्यूनरल में किराए के शोक मनाने वाले लोगों की सर्विस दुनिया के कुछ हिस्सों में पहले से मौजूद है. इसे 'रेंट अ मॉर्नर' कहा जाता है. इसमें प्रोफेशनल लोग अंतिम संस्कार में शामिल होकर शोक व्यक्त करते हैं. कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि परिवार चाहता है कि फ्यूनरल में ज्यादा लोग मौजूद दिखें. लेकिन अमेरिका में चर्चा में आई यह सर्विस इससे थोड़ी अलग बताई जा रही है. यहां सिर्फ रोने या शोक जताने की बात नहीं है, बल्कि एक रहस्य पैदा करने का तरीका भी शामिल है. फिलहाल सोशल मीडिया पर इस सर्विस को लेकर बहस जारी है. कुछ लोग इसे बदलते समय की नई सोच बता रहे हैं, तो कुछ इसे भावनाओं से जुड़ी चीजों का बिजनेस बनाने जैसा मान रहे हैं.
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