नहाने के साबुन और सर्फ को समझ लिया स्नैक! हफ्ते में 5 साबुन तक चट कर जाती है यह लड़की; इस खतरनाक लत से डॉक्टर भी हैरान

US Girl Eat Soaps and Detergent: अमेरिका के फ्लोरिडा की रहने वाली टेम्पेस्ट हेंडरसन ने TLC टीवी नेटवर्क के मशहूर शो 'माय स्ट्रेंज एडिक्शन' में बताया कि उन्हें डिटर्जेंट और नहाते समय साबुन खाने की लत लग गई है. टेम्पेस्ट अपनी इस आदत के चलते दिन में सात बार तक लॉन्ड्री डिटर्जेंट और नहाते समय साबुन खा जाती हैं. डॉक्टरों का मानना है कि टेम्पेस्ट हेंडरसन पिका (Pica) नाम की मानसिक बीमारी का शिकार हैं.
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US Girl Eat Soaps and Detergent: सोशल मीडिया और टीवी शो में अक्सर अजीब आदतों वाले लोगों की कहानियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाली टेम्पेस्ट हेंडरसन अपनी एक खतरनाक आदत की वजह से चर्चा में आ गई हैं. हेंडरसन ने TLC नेटवर्क के मशहूर शो 'माय स्ट्रेंज एडिक्शन' में बताया कि उन्हें साबुन और डिटर्जेंट खाने की ऐसी लत लग गई थी कि वह हफ्ते में पांच साबुन और डिटर्जेंट तक खा जाती थीं. वह हर हफ्ते कई साबुन की टिकियां खत्म कर देती थीं. यह सुनने में भले ही किसी फिल्मी कहानी जैसा लगे, लेकिन डॉक्टरों ने इसे एक गंभीर मानसिक समस्या बताया है.
माय स्ट्रेंज एडिक्शन शो के मुताबिक, शुरुआत में टेम्पेस्ट को नहाते समय साबुन के झाग और उसकी खुशबू पसंद आने लगी. धीरे-धीरे यह पसंद एक अजीब आदत में बदल गई. उन्होंने बताया कि उन्हें खासतौर पर हरे रंग का साबुन पसंद था. वह नहाने के दौरान साबुन के झाग बनातीं और उन्हें चखने लगीं. इसके बाद उन्होंने सीधे साबुन के छोटे-छोटे हिस्से खाने शुरू कर दिए. टेम्पेस्ट ने आगे बताया कि उन्हें साबुन खाने से एक अलग तरह की संतुष्टि महसूस होती थी. टेम्पेस्ट ने कहा कि उन्हें नहाने से ज्यादा साफ साबुन खाने के बाद महसूस होता था. यही वजह थी कि धीरे-धीरे उनकी यह आदत बढ़ती चली गई और मामला खतरनाक स्तर तक पहुंच गया.
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बताया गया कि टेम्पेस्ट सिर्फ साबुन ही नहीं, बल्कि डिटर्जेंट पाउडर भी खाने लगी थीं. धीरे-धीरे उनकी आदत इतनी बढ़ गई कि वह एक हफ्ते में कई साबुन की टिकियां खत्म कर देती थीं. परिवार वालों ने जब यह देखा, तो वे घबरा गए और उन्हें डॉक्टरों के पास लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने बताया कि साबुन और डिटर्जेंट जैसे केमिकल वाले पदार्थ शरीर के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं. इन्हें खाने से पेट, आंत, लीवर और शरीर के दूसरे हिस्सों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.
डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि टेम्पेस्ट एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही हैं, जिसे Pica Disorder कहा जाता है. इस बीमारी में व्यक्ति ऐसी चीजें खाने की इच्छा महसूस करता है, जो खाने लायक नहीं होती हैं. इस बीमारी से पीड़ित लोग मिट्टी, चाक, कागज, सिक्के, धातु, बैटरी या दूसरी अजीब चीजें खाने लगते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई बार शरीर में पोषक तत्वों की कमी या मानसिक तनाव भी इसकी वजह बन सकता है.
मामला सामने आने के बाद डॉक्टरों ने टेम्पेस्ट का इलाज शुरू किया. उन्हें खास तरह की थेरेपी दी जा रही है, जिससे वह इस आदत से बाहर निकल सकें. डॉक्टरों ने उन्हें सकारात्मक सोच अपनाने, लंबी सैर करने और उन जगहों से दूर रहने की सलाह दी है, जहां साबुन या डिटर्जेंट मौजूद हो. टेम्पेस्ट का कहना है कि अब जब उन्हें साबुन खाने की इच्छा होती है, तो वह अपने दिमाग को दूसरी चीजों में लगाने की कोशिश करती हैं.
जैसे ही यह कहानी सोशल मीडिया पर सामने आई, लोगों के अलग-अलग रिएक्शन आने लगे. कुछ लोग इसे देखकर हैरान रह गए, तो कुछ ने कहा कि दुनिया में लोगों की आदतें सच में किसी को भी चौंका सकती हैं. वहीं कई लोगों ने कहा कि ऐसी चीजों को मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है. फिलहाल यह मामला इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग हैरानी से बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कोई साबुन को स्नैक की तरह कैसे खा सकता है?
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