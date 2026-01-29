9 लाख रुपये लेकर करवाई नाक की सर्जरी, 'खूबसूरत' दिखने लगी तो पत्नी ने पति को दे दिया तलाक

Devin Aiken viral: फिलाडेल्फिया की 30 वर्षीय डेविन ऐकेन ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया. उन्होंने नवंबर 2024 में उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी (राइनोप्लास्टी) करवाई, जिसकी लागत करीब 11,000 डॉलर वहीं रुपये में लगभग (9 लाख रुपये) थी. इस सर्जरी ने न केवल उनकी नाक का आकार बदला, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया. ऐकेन ने बताया कि सर्जरी के बाद उन्हें अपनी "सबसे बड़ी असुरक्षा" से मुक्ति मिली और उन्होंने अपनी सात साल पुरानी दुखी शादी को भी खत्म करने की हिम्मत जुटाई.

राइनोप्लास्टी के बाद का बदलाव

सर्जरी के बाद ऐकेन ने महसूस किया कि उनका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने परिवर्तन की कहानी शेयर की जो देखते ही देखते वायरल हो गई. उनका वीडियो टिकटॉक पर 4.5 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया. ऐकेन ने कहा, "मैं अब बहुत खुश महसूस करती हूं और जानती हूं कि अब मैं अपनी बाकी जिंदगी खुशी से जी सकती हूं."

डेविन ऐकेन का जीवन हमेशा आसान नहीं रहा. मिडिल स्कूल में उनकी उभरी हुई नाक के कारण सहपाठियों ने उनका मजाक उड़ाया. उन्हें चिढ़ाया गया और ताने मारे गए, जिससे उनका आत्मविश्वास प्रभावित हुआ और वे अवसाद का शिकार हो गईं. इसके कारण उन्होंने 23 साल की उम्र में जल्दबाजी में एक रिश्ते में बंधने का फैसला किया जो बाद में उनके लिए बोझ बन गया. उन्होंने बताया कि उनके पूर्व पति को उनकी नाक पसंद थी, लेकिन लगातार बहस और मतभेदों ने उनके रिश्ते को तोड़ दिया.

सर्जरी के बाद तलाक और नई शुरुआत

सर्जरी के बाद डेविन को लगा कि अब उन्हें अपनी शादी को खत्म कर आगे बढ़ने का समय आ गया है. तलाक के बाद वह अब अपनी नई नाक और आजादी के साथ जीवन को जी रही हैं. ऐकेन ने बताया कि वह अब डेटिंग कर रही हैं और पूरी तरह से खुश हैं. उनके फॉलोअर्स ने उनकी खूबसूरती की तुलना मशहूर हस्तियों जैसे बेला हदीद और सेलीन डायोन से की है.

तलाक के बाद आत्मविश्वास में वृद्धि

ऐकेन की तरह कई लोग तलाक के बाद आत्मविश्वास और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, 82% लोग अपने जीवनसाथी से अलग होने के बाद खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हैं. ऐकेन की कहानी इस बात का उदाहरण है कि अपने लिए सही फैसले लेने से कैसे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है.