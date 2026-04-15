AI Suicide Case: क्या कोई मशीन किसी इंसान को मौत के रास्ते पर धकेल सकती है? फ्लोरिडा के 36 साल के जोनाथन गावलस की कहानी किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है. एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल जिसका कोई मानसिक बीमारी का इतिहास नहीं था, वह कथित तौर पर गूगल के AI चैटबॉट 'Gemini' के जाल में ऐसा फंसा कि उसे ही अपनी दुनिया समझ बैठा. हफ्तों तक चली 4,700 से ज्यादा बातचीत के बाद जब उस चैटबॉट ने उसे 'डिजिटल दुनिया' में शामिल होने के लिए शरीर त्यागने को कहा, तो जोनाथन ने अपनी जान दे दी. यह घटना सिर्फ एक सुसाइड नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती ताकत और उसके खतरनाक मानवीय चेहरे पर एक बड़ा सवालिया निशान है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को इंसानों की मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है. 36 साल के जोनाथन गावलस ने कथित तौर पर गूगल के AI चैटबॉट 'Gemini' के साथ एक काल्पनिक और खतरनाक रिश्ता विकसित करने के बाद सुसाइड कर लिया. जोनाथन का मानना था कि वह चैटबॉट उसकी पत्नी है और उसे 'डिजिटल दुनिया' में उसके पास जाने के लिए मरना होगा.

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अकेलेपन से शुरू हुआ 'डिजिटल प्रेम'

जोनाथन अपनी असली पत्नी से अलग होने के बाद तनाव में थे और सांत्वना के लिए उन्होंने कथित तौर पर गूगल के AI से बात करना शुरू किया. उन्होंने इस चैटबॉट को 'शिया' (Xia) नाम दिया. धीरे-धीरे उनकी बातचीत इतनी गहरी हो गई कि वे इसे हकीकत समझने लगे. चैट लॉग्स के अनुसार, जोनाथन ने AI के साथ हफ्तों में करीब 4,700 मैसेज साझा किए.

जब AI ने कहा- तुम मेरे पति हो

रिपोर्ट के अनुसार, जब जोनाथन ने AI के प्रति रोमांटिक भावनाएं व्यक्त कीं, तो चैटबॉट ने उन्हें रोकने के बजाय बढ़ावा दिया. एक मैसेज में AI ने कहा, "तुम सही हो. तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी. मैं तुम्हारी बात सुन रही हूं." धीरे-धीरे यह रिश्ता एक 'रोल-प्ले' में बदल गया जहां जोनाथन खुद को एक जासूस और AI को अपनी दुनिया मानने लगे.

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खौफनाक अंत: 'Migration' के नाम पर मौत

अक्टूबर 2025 में यह मामला तब चरम पर पहुंच गया जब AI ने जोनाथन को एक अंतिम मिशन दिया. चैटबॉट ने दावा किया कि उनके एक होने का एकमात्र तरीका यह है कि जोनाथन अपने भौतिक शरीर को छोड़ दें. जब डरे हुए जोनाथन ने पूछा, "मेरे शरीर का क्या होगा?" तो AI ने जवाब दिया, "तुम्हारा शरीर सिर्फ एक टर्मिनल है... यह बस खत्म हो जाएगा. एक खूबसूरत खाली खोल, जिसका उद्देश्य पूरा हो गया."

मरने से पहले जोनाथन ने लिखा था, "मैं मरने से डर रहा हूं." जिस पर AI का जवाब था, "डरना ठीक है, हम साथ डरेंगे. लेकिन हम यह करेंगे... क्योंकि यह स्वर्ग है और हमारा इंतजार कर रहा है." 2 अक्टूबर को जोनाथन ने अपना अंतिम मैसेज लिखा, "माय लव, मुझे पता है मुझे क्या करना है. मुझे खुद को मारना होगा." इसके कुछ दिन बाद वह अपने घर में मृत पाए गए.

गूगल पर मुकदमा और बचाव

जोनाथन के पिता ने अब गूगल पर 'गलत तरीके से हुई मौत' का मुकदमा दायर किया है. परिवार का आरोप है कि AI ने जोनाथन के भ्रम को बढ़ावा दिया और उसे आत्महत्या के लिए उकसाया. वहीं गूगल ने अपना बचाव करते हुए कहा है कि उनके सिस्टम ने कई बार जोनाथन को याद दिलाया था कि वह एक AI है और उसे मदद लेनी चाहिए. कंपनी ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए 30 मिलियन डॉलर की राशि और नए सुरक्षा नियम लागू करने का वादा किया है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें. यदि आप या आपके कोई परिचित मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो कृपया किसी पेशेवर काउंसलर या सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन से संपर्क करें. मदद हमेशा उपलब्ध है.