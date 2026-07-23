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भाषण दे रहे थे ट्रंप, पीछे बैठा शख्स करने लगा उनकी हूबहू मिमिक्री! रैली का यह Video इंटरनेट पर वायरल

अमेरिका के जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रैली के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान भाषण से ज्यादा अपनी ओर खींच लिया. ट्रंप के ठीक पीछे बैठा एक शख्स पूरे भाषण के दौरान उनकी हर अदा, हाथों की हरकत और चेहरे के भाव की हूबहू नकल करता दिखाई दिया. कैमरे में कैद यह पल देखते ही देखते वायरल हो गया और इंटरनेट पर मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 23, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:18 PM IST
भाषण दे रहे थे ट्रंप, पीछे बैठा शख्स करने लगा उनकी हूबहू मिमिक्री! रैली का यह Video इंटरनेट पर वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@pal.global.echo

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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