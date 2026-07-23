/भाषण दे रहे थे ट्रंप, पीछे बैठा शख्स करने लगा उनकी हूबहू मिमिक्री! रैली का यह Video इंटरनेट पर वायरल

डोनाल्ड ट्रंप जॉर्जिया के मैरिएटा स्थित व्हीलर हाई स्कूल में समर्थकों को संबोधित कर रहे थे. मंच पर ट्रंप अपने अंदाज में भाषण दे रहे थे, लेकिन कैमरा जैसे ही उनके पीछे बैठी ऑडियंस की ओर गया, लोगों की नजर एक खास शख्स पर टिक गई. ट्रंप के ठीक पीछे बैठा यह शख्स कुछ ऐसा कर रहा था, जिसे देखकर लोग यह वीडियो शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए.
सूट और लाल टाई पहने यह व्यक्ति ट्रंप के हर हावभाव की नकल करता नजर आ रहा था. कभी वह ट्रंप की तरह हाथ घुमाता, कभी सिर हिलाता और कभी चेहरे पर बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन बनाता, जैसा ट्रंप उस समय दे रहे थे. वीडियो देखने वाले कई लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा था, जैसे वह ट्रंप की मिमिक्री कर रहा हो.
वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि ट्रंप जैसे-जैसे भाषण आगे बढ़ाते हैं, पीछे बैठा व्यक्ति भी लगभग उसी समय उनके होंठों की हरकत, हाथों के इशारे और चेहरे के भाव दोहराने लगता है. कुछ लोगों का कहना है कि वह ट्रंप के भाषण के कुछ हिस्सों को उनके साथ-साथ बोलने की भी कोशिश कर रहा था. पूरे कार्यक्रम के दौरान उसकी यही हरकत कैमरे में कैद होती रही और सोशल मीडिया पर लोगों का मनोरंजन करती रही.
वीडियो वायरल होने के बाद X, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने जमकर कमेंट किए. कई यूजर्स ने लिखा कि भाषण से ज्यादा मजेदार तो पीछे बैठे व्यक्ति का अभिनय था. कुछ लोगों ने उसे 'ह्यूमन मिरर' तो कुछ ने 'लाइव मिमिक्री आर्टिस्ट' तक कह दिया. कुछ यूजर्स का मानना था कि वह ट्रंप का मजाक उड़ा रहा था, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि शायद वह सिर्फ मनोरंजन के लिए ऐसा कर रहा था. हालांकि, उस व्यक्ति की पहचान अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है.
वीडियो देखने वाले कई लोगों ने एक और बात नोटिस की. उनका दावा है कि कार्यक्रम के कुछ समय बाद वह व्यक्ति कैमरे में दिखाई देना बंद हो गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं. कुछ लोगों ने कहा कि शायद उसने अपनी सीट बदल ली होगी. वहीं, कुछ का मानना था कि कैमरे का एंगल बदल जाने की वजह से वह फ्रेम से बाहर हो गया. हालांकि, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
करीब एक घंटे तक चली इस रैली के दौरान कैमरे में कुछ और दिलचस्प दृश्य भी कैद हुए. ट्रंप के पीछे बैठे कुछ लोग आपस में बातें करते दिखाई दिए. कुछ अपने मोबाइल फोन देखने में व्यस्त थे, जबकि कुछ ऐसे भी नजर आए, जो भाषण के दौरान खास दिलचस्पी लेते नहीं दिखे. इन तस्वीरों और वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा.
रैली के दौरान ट्रंप ने कई राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने ईरान से जुड़े हालात, अमेरिकी राजनीति और अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा. अपने समर्थकों से उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर भी अपील की. हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद लोगों की चर्चा भाषण से ज्यादा पीछे बैठे उस व्यक्ति की हरकतों पर होने लगी.
जॉर्जिया पहुंचने से कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप डोवर एयर फोर्स बेस गए थे. वहां उन्होंने उन चार अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, जिनकी अलग-अलग घटनाओं में मौत हुई थी. मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी परिवार के लिए अपने बच्चे को खोना सबसे बड़ा दुख होता है और ऐसे समय में सिर्फ संवेदनाएं ही दी जा सकती हैं.
आज के दौर में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम का एक छोटा सा पल भी सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा बन सकता है. ट्रंप की इस रैली में भी ऐसा ही हुआ. जहां मंच पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी बात रख रहे थे, वहीं कैमरे में कैद एक अनजान व्यक्ति की मिमिक्री ने पूरा माहौल बदल दिया. अब यह वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है और लोग इसे बार-बार देखकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि कभी-कभी किसी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम की सबसे यादगार तस्वीर मंच से नहीं, बल्कि मंच के पीछे से निकलकर सामने आती है.
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