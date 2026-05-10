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Hindi Newsजरा हटकेपत्नी नाराज हुई तो मेयर ने पूरे शहर की पुलिस ही हटा दी! एक झटके में बर्खास्त हुआ पूरा विभाग; जानें क्या है यह मामला

पत्नी नाराज हुई तो मेयर ने पूरे शहर की पुलिस ही हटा दी! एक झटके में बर्खास्त हुआ पूरा विभाग; जानें क्या है यह मामला

US Mayor Fires Police Department: अमेरिका में जॉर्जिया के एक छोटे से शहर कोहुट्टा से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा. यहां एक मेयर ने सिर्फ इसलिए पूरे पुलिस विभाग को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उन पुलिसकर्मियों पर आरोप था कि उन्होंने उनकी पत्नी को 'परेशान' किया था.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 10, 2026, 08:19 AM IST
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पत्नी नाराज हुई तो मेयर ने पूरे शहर की पुलिस ही हटा दी! एक झटके में बर्खास्त हुआ पूरा विभाग; जानें क्या है यह मामला

US Mayor Fires Police Department: अमेरिका के एक छोटे शहर से ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. यहां के मेयर ने पूरे पुलिस विभाग को ही हटाने का फैसला कर लिया. इसके पीछे जो कारण है, उसे जानकर आप यकीन नहीं करेंगे. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी पत्नी की कहासुनी हो गई थी. जिसके बाद रॉन शिनिक ने शहर के सभी पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया. मामला सामने आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया और लोग इस फैसले पर सवाल उठाने लगे.

बताया जा रहा है कि घटना के बाद मेयर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने पुलिस विभाग के लगभग सभी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया. इस फैसले के बाद पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर किसी निजी विवाद के बाद इतना बड़ा कदम कैसे उठाया जा सकता है.

पत्नी की नाराजगी के बाद बढ़ा विवाद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेयर की पत्नी का किसी मामले को लेकर स्थानीय पुलिस अधिकारियों से विवाद हो गया था. कहा जा रहा है कि इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई. इसके बाद मामला सीधे मेयर तक पहुंचा. कुछ ही समय बाद मेयर ने पुलिस विभाग के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी. देखते ही देखते पूरे विभाग को हटाने का फैसला सामने आ गया. इस घटना ने शहर के लोगों को चौंका दिया. कई लोग यह समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर एक निजी विवाद इतना बड़ा प्रशासनिक मामला कैसे बन गया. शिनिक ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि उन्हें वेतन मिलेगा. हम वैसे नहीं हैं, और मैं उनकी सेवा की सराहना करता हूं, ठीक है? लेकिन अब बदलाव का समय आ गया है.

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छोटे शहर में अचानक खत्म हो गई पुलिस व्यवस्था

यह घटना अमेरिका के जॉर्जिया के एक छोटे से शहर कोहुट्टा की है. यहां पुलिस विभाग बहुत छोटा है. ऐसे में पूरे स्टाफ को हटाने के फैसले से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता बढ़ गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि अब शहर में कानून व्यवस्था संभालने को लेकर परेशानी हो सकती है. कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर अचानक कोई बड़ा मामला हो जाए, तो उससे कैसे निपटा जाएगा. कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासनिक फैसले भावनाओं में आकर नहीं लिए जाने चाहिए. खासकर तब, जब मामला पूरे शहर की सुरक्षा से जुड़ा हो.

सोशल मीडिया पर मेयर की आलोचना

जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई यूजर्स ने मेयर के फैसले की आलोचना की. एक यूजर ने लिखा कि 'गुस्सा निजी हो सकता है, लेकिन सरकारी फैसले निजी नहीं होने चाहिए.' वहीं, दूसरे ने कहा कि 'अगर हर नेता ऐसे फैसले लेने लगे, तो सिस्टम कैसे चलेगा.' कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि शायद यह दुनिया का सबसे महंगा घरेलू विवाद बन गया. हालांकि, कुछ लोग मेयर के समर्थन में भी नजर आए. उनका कहना था कि शायद पुलिस विभाग और प्रशासन के बीच पहले से तनाव रहा होगा, जो अब खुलकर सामने आया है.

अमेरिका में चर्चा का विषय बना मामला

यह मामला अब सिर्फ उस छोटे शहर तक सीमित नहीं रहा. अमेरिका के कई हिस्सों में लोग इस घटना पर चर्चा कर रहे हैं. राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों पर नजर रखने वाले लोग भी इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी सरकारी विभाग को हटाना आसान फैसला नहीं होता. इसके लिए जांच, नियम और कानूनी प्रक्रिया जरूरी होती है. यही वजह है कि लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर मेयर ने किस आधार पर इतना बड़ा कदम उठाया.

लोगों ने उठाए सत्ता के इस्तेमाल पर सवाल

इस घटना के बाद सत्ता के गलत इस्तेमाल को लेकर भी बहस शुरू हो गई है. कई लोगों का कहना है कि किसी नेता के पास ताकत जरूर होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल सोच-समझकर होना चाहिए. कुछ लोगों ने कहा कि अगर निजी रिश्तों और भावनाओं का असर सरकारी फैसलों पर पड़ने लगे, तो आम लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है. वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि पूरी सच्चाई सामने आने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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