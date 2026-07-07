'मेड इन इंडिया' दवा के लिए अमेरिका में चुकाए 65 हजार रुपये, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट

Made In India Medicines US: जब बात बीमारी और इलाज की आती है, तो भारत जैसी राहत दुनिया में कहीं नहीं मिलती. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन दिनों एक भारतीय बुजुर्ग की कहानी खूब सुर्खियां बटोर रही है. अमेरिका के सिएटल शहर में अपनी पत्नी का इलाज कराने पहुंचे इस बुजुर्ग को जब 65,000 रुपये का मेडिकल बिल मिला, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस दवा के लिए उन्होंने हजारों रुपये दिए, उस पर साफ-साफ लिखा था- 'मेड इन इंडिया'.
बुजुर्ग ने बताया कि अमेरिका में डॉक्टर से सिर्फ बात करने यानी कंसल्टेशन की फीस ही 283 डॉलर यानी लगभग 23,000 रुपये आ गई. इसके बाद डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखीं, उनकी कीमत 42,000 रुपये थी. कुल मिलाकर एक बार के इलाज का बिल 65,000 रुपये से ऊपर चला गया. बुजुर्ग यह देखकर हैरान रह गए कि जिस देश को इतना एडवांस कहा जाता है, वहां मामूली इलाज के लिए इतनी बड़ी रकम चुकानी पड़ रही है.
'मेड इन इंडिया' का ठप्पा
परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई. अमेरिका के लोकल मेडिकल स्टोर पर वह दवा तुरंत मौजूद नहीं थी. दवा को मंगवाने में ही चार से पांच दिन का समय लग गया. बुजुर्ग ने बताया कि जिस दवा को भारत में किसी भी कोने की दुकान से तुरंत खरीदा जा सकता है, उसे अमेरिका में हासिल करने में पूरे 12 दिन लग गए. सबसे मजेदार बात यह थी कि जब दवा हाथ में आई, तो उस पर भारतीय कंपनी 'सिप्ला' का नाम और 'मेड इन इंडिया' लिखा हुआ था. यानी भारत की दवा को अमेरिका में हजारों रुपये एक्स्ट्रा देकर खरीदना पड़ा.
An advice from a senior citizen currently visiting the US*
Dear friends,
We have been staying in Seattle, Washington, for the past two months. My wife was suffering from a severe respiratory issue when we left India. After using those medicines from India,here in the US, she had…
— Sr Sinha (@AdhirSinha) July 5, 2026
भारत को बताया रिटायरमेंट के लिए बेस्ट
इस अनुभव के बाद बुजुर्ग ने लिखा कि जो लोग रिटायरमेंट के बाद भारत में रह रहे हैं, उन्हें खुद को बेहद भाग्यशाली समझना चाहिए. उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि हमारा देश सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि हर कदम पर सुविधाओं से भरी एक खूबसूरत दुनिया है. उन्होंने भारत के सस्ते मोबाइल डेटा, मिनटों में घर पहुंचने वाली ग्रोसरी डिलीवरी, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों तक आसान पहुंच, घर बैठे लैब टेस्ट और यूपीआई पेमेंट की जमकर तारीफ की. साथ ही घर के काम के लिए हेल्पर्स और पड़ोसियों के अच्छे बर्ताव को भी भारत की बड़ी ताकत बताया.
सोशल मीडिया पर छिड़ गई बड़ी बहस
इस पोस्ट के सामने आने के बाद इंटरनेट पर एक नई बहस शुरू हो गई है. कई लोगों ने बुजुर्ग की बात से पूरी तरह सहमति जताई और कहा कि रूटीन इलाज और दवाओं के मामले में भारत का सिस्टम बहुत सस्ता और बेहतर है. वहीं कुछ यूजर्स का कहना था कि अमेरिका में बिना मेडिकल इंश्योरेंस के इलाज कराना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए वहां इंश्योरेंस होना जरूरी है. कुछ लोगों ने यह तर्क भी दिया कि अमेरिका में गंभीर बीमारियों के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है, इसलिए वहां चार्ज ज्यादा होते हैं.