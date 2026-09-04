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कभी पैरों पर झपटा, कभी बैग दबोचा... न्यू हैम्पशायर में कौन है ये रहस्यमयी जानवर? CCTV देख दहशत में लोग

अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के लेबनान इलाके में एक रहस्यमयी जंगली जानवर ने मात्र दो दिनों के अंदर तीन लोगों पर हमला कर दिया. जानवर कभी लोगों के पैरों की तरफ झपटता दिखा तो कभी एक शख्स के बैग को पकड़ लिया. इस डरावने वीडियो के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस को शक है कि जानवर बीमार हो सकता है और उसमें रेबीज का खतरा भी हो सकता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 04, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 12:14 PM IST
कभी पैरों पर झपटा, कभी बैग दबोचा... न्यू हैम्पशायर में कौन है ये रहस्यमयी जानवर? CCTV देख दहशत में लोग
Image Credit: न्यू हैम्पशायर में रहस्यमयी जंगली जानवर ने किया तीन लोगों पर हमला! Image credit: X/@TonyLaneNV

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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