/कभी पैरों पर झपटा, कभी बैग दबोचा... न्यू हैम्पशायर में कौन है ये रहस्यमयी जानवर? CCTV देख दहशत में लोग

न्यू हैम्पशायर के लेबनान में इन दिनों एक छोटा सा जंगली जानवर लोगों के लिए परेशानी और डर की वजह बना हुआ है. सेंटेरा पार्क इलाके में रविवार से इसे कई बार देखा गया. इसके बाद एक के बाद एक लोगों पर हमले की खबर सामने आई.
पुलिस के मुताबिक, दो दिनों के अंदर तीन लोग इस जानवर के हमले का शिकार हुए हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि जानवर लोगों से दूर भागने के बजाय उनकी तरफ बढ़ता और हमला करने की कोशिश करता नजर आया. अब पुलिस और वन्यजीव अधिकारी मिलकर इसकी तलाश कर रहे हैं. लेकिन अभी तक इस जानवर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है.
सोशल मीडिया पर सामने आए एक CCTV वीडियो ने इस पूरे मामले को और डरावना बना दिया है. फुटेज में एक पार्किंग एरिया में U-Haul ट्रक के पास दो लोग नजर आते हैं. तभी एक छोटा ग्रे रंग का जानवर अचानक उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है. जानवर एक शख्स के पैरों और टांगों के आसपास घूमता हुआ हमला करने की कोशिश करता दिखता है. वह शख्स खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जानवर पीछे हटने के बजाय उसके पास ही बना रहता है. इसके बाद जानवर उस व्यक्ति के बैग को भी पकड़ लेता है. अंत में शख्स पैर से उसे दूर करता है. जानवर तेजी से भागकर ट्रक के नीचे छिप जाता है. वीडियो देखकर कई लोग हैरान हैं कि आखिर इतना छोटा जानवर इंसानों के पीछे इस तरह क्यों पड़ रहा था.
इस मामले का रहस्य इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया कि हमला करने वाला जानवर आखिर है कौन. कुछ लोगों ने इसे ग्रे फॉक्स यानी धूसर लोमड़ी जैसा बताया है. वहीं कुछ लोगों को यह फिशर नजर आया, जिसे कई जगह 'फिशर कैट' भी कहा जाता है. लेकिन पुलिस ने अभी किसी पहचान की पुष्टि नहीं की है. जानवर लगातार इलाके में घूम रहा है और अब तक पकड़ा नहीं गया है. ऐसे में यह कहना भी मुश्किल है कि वह किस प्रजाति का है और उसकी सेहत कैसी है.
A mystery animal has attacked three separate people in Lebanon, New Hampshire in under 48 hours - grabbing one man’s bag, latching onto another’s legs. Police still can’t confirm if it’s a gray fox or a fisher cat. Their top concern: rabies.
They’re searching with drones and… pic.twitter.com/fpCHP1i5bl
— Tony Lane (@TonyLaneNV) September 3, 2026
लेबनान पुलिस चीफ फिलिप रॉबर्ट्स के मुताबिक, इस घटना में सबसे ज्यादा चिंता जानवर के व्यवहार को लेकर है. आम तौर पर जंगली जानवर इंसानों से दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं. लेकिन इस मामले में जानवर बार-बार लोगों की तरफ आ रहा है और उन्हें काटने या खरोंचने की कोशिश कर रहा है. पुलिस को इसी वजह से शक है कि जानवर के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है. रेबीज जैसे संक्रमण की वजह से जानवरों के व्यवहार में बदलाव आ सकता है. हालांकि, अधिकारियों ने अभी यह पुष्टि नहीं की है कि इस जानवर को रेबीज है.
पुलिस के मुताबिक पहला हमला रविवार को रिपोर्ट किया गया था. इसके बाद दो और घटनाएं सामने आईं. इनमें सबसे हालिया घटना सोमवार शाम की बताई गई है. लगातार सामने आई इन घटनाओं के बाद सेंटेरा पार्क इलाके में रहने वाले लोगों और वहां काम करने या आने-जाने वालों को सावधान रहने को कहा गया है. पुलिस फिलहाल इस जानवर को पकड़ने की कोशिश कर रही है. इसके लिए न्यू हैम्पशायर फिश और गेम डिपार्टमेंट की मदद भी ली जा रही है.
अधिकारियों ने लोगों को साफ चेतावनी दी है कि अगर उन्हें यह जानवर दिखाई देता है तो उसके पास जाने की कोशिश न करें. पुलिस ने लोगों से कहा है कि वे जानवर को पकड़ने, खिलाने या उसके साथ किसी तरह का संपर्क करने की कोशिश न करें. अगर कोई इसे देखता है तो सुरक्षित जगह पर चला जाए और पुलिस या वन्यजीव अधिकारियों को इसकी जानकारी दे. मतलब, जानवर छोटा दिख रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह खतरनाक नहीं हो सकता.
इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा रेबीज को लेकर हो रही है. रेबीज एक गंभीर वायरल बीमारी है, जो संक्रमित जानवर के काटने या खरोंचने से इंसानों तक पहुंच सकती है. जंगली जानवरों में असामान्य आक्रामकता या इंसानों के प्रति असामान्य व्यवहार बीमारी का संकेत हो सकता है. लेकिन सिर्फ आक्रामक व्यवहार देखकर किसी जानवर को रेबीज से संक्रमित नहीं माना जा सकता. इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होती है. इसीलिए अधिकारी जानवर को पकड़कर उसकी स्थिति की जांच करना चाहते हैं.
पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी जंगली जानवर ने काटा या खरोंचा है तो घाव को तुरंत साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए. इसके बाद बिना देर किए मेडिकल मदद लेनी चाहिए. रेबीज के मामले में समय पर मेडिकल सलाह लेना बेहद जरूरी होता है. घटना की जानकारी पुलिस या वन्यजीव अधिकारियों को देना भी जरूरी है, जिससे जानवर की पहचान और संभावित खतरे का पता लगाया जा सके.
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह जानवर है कौन? ग्रे फॉक्स, फिशर या कोई दूसरी जंगली प्रजाति? इसका जवाब तभी मिलेगा जब अधिकारी उसे पकड़ पाएंगे. वीडियो में दिखाई दे रही उसकी आक्रामक हरकतों ने लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है. खासकर तब, जब दो दिनों में तीन हमले हो चुके हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह के दावे और डरावनी बातें कही जा रही हैं, लेकिन अभी जानवर की प्रजाति और रेबीज संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल लोगों के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि इस रहस्यमयी जानवर से दूरी बनाए रखें और उसे खुद पकड़ने की कोशिश बिल्कुल न करें.