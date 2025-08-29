WATCH: 'गई भैंस पानी में...' ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर, नदी की धार में समा गई कार, देखें वीडियो
Massachusetts teenager truck accident: मैसाचुसेट्स में एक किशोर का ट्रक पियर से फिसलकर नदी में गिर गया, लेकिन उसने खिड़की तोड़कर तैरकर जान बचाई. ट्रक पिता की नाव से टकराने से बाल-बाल बचा. वीडियो वायरल हुआ, पुलिस जांच कर रही है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 29, 2025, 09:07 PM IST
Massachusetts teenager truck accident Video Viral: रविवार सुबह मैसाचुसेट्स के ग्रीन हार्बर टाउन पियर पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. जहा एक बच्चे की कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और पीछे की ओर लुढ़कते हुए 15 फीट नीचे नदी में जा गिरी. हादसा इतना तेज और अचानक था कि वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. कार पानी में गिरते ही कुछ सेकंड में डूब गई, लेकिन किस्मत से बच्चे ने खिड़की तोड़कर बाहर निकलते हुए अपनी जान बचा ली. मौके पर मौजूद मछुआरों ने उसे तुरंत खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला.

ये भी पढ़ें; करोड़ों साल पहले डायनासोर का शिकार करता था ये खूंखार जीव, वैज्ञानिकों के हाथ लगी ऐसा चीज कि...

पिता की नाव से टकराने से बचा ट्रक

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रक गिरते समय पिता की नाव से बस कुछ इंच की दूरी पर रुका. नाव उसी जगह बंधी थी जहां ट्रक गिरा. सौभाग्य से पिता उस समय वहां मौजूद नहीं थे, वरना हादसा बड़ा हो सकता था. स्थानीय चैनल WHDH की ने बताया कि “अगर पिता वहां होते, तो यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था. गनीमत है कि दोनों सुरक्षित हैं.” पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और पानी में डूबे ट्रक को बाहर निकालने के प्रयास शुरू किए.

जैसे ही ट्रक पानी में गिरा, वह तेजी से डूबने लगा. बच्चे ने सूझबूझ दिखाते हुए रियर विंडो से बाहर निकलकर तैरते हुए खुद को बचाया. पास में मौजूद मछुआरों ने तुरंत उसे बाहर खींचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. इसके बाद उसे एहतियातन अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि बच्चे को कोई गंभीर चोट नहीं आई. गवाहों ने बताया कि ट्रक कुछ ही सेकंड में नजरों से ओझल हो गया और केवल बुलबुले ऊपर उठते दिखे.

 

गवाहों की आंखों के सामने डूबा वाहन

मौके पर मौजूद लोग इस हादसे को देख हैरान हो गए. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इस्टाग्राम पर @CBSNews नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार से ज्यादा बार देखा जा चुका हैं. जबकि हजारों इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “मैंने सोचा भी नहीं था कि ट्रक बैरियर तोड़कर पानी में चला जाएगा और छत धंस जाएगी.” प्रशासन ने ट्रक को बाहर निकालने के लिए क्रेन का सहारा लिया. फिलहाल जांच चल रही है कि वाहन अचानक कैसे पीछे खिसक गया. हादसे के बावजूद किशोर का सही समय पर बाहर निकल पाना एक बड़ी राहत की बात रही.

