WATCH: 'गई भैंस पानी में...' ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर, नदी की धार में समा गई कार, देखें वीडियो

Massachusetts teenager truck accident Video Viral: रविवार सुबह मैसाचुसेट्स के ग्रीन हार्बर टाउन पियर पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. जहा एक बच्चे की कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और पीछे की ओर लुढ़कते हुए 15 फीट नीचे नदी में जा गिरी. हादसा इतना तेज और अचानक था कि वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. कार पानी में गिरते ही कुछ सेकंड में डूब गई, लेकिन किस्मत से बच्चे ने खिड़की तोड़कर बाहर निकलते हुए अपनी जान बचा ली. मौके पर मौजूद मछुआरों ने उसे तुरंत खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला.

पिता की नाव से टकराने से बचा ट्रक

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रक गिरते समय पिता की नाव से बस कुछ इंच की दूरी पर रुका. नाव उसी जगह बंधी थी जहां ट्रक गिरा. सौभाग्य से पिता उस समय वहां मौजूद नहीं थे, वरना हादसा बड़ा हो सकता था. स्थानीय चैनल WHDH की ने बताया कि “अगर पिता वहां होते, तो यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था. गनीमत है कि दोनों सुरक्षित हैं.” पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और पानी में डूबे ट्रक को बाहर निकालने के प्रयास शुरू किए.

जैसे ही ट्रक पानी में गिरा, वह तेजी से डूबने लगा. बच्चे ने सूझबूझ दिखाते हुए रियर विंडो से बाहर निकलकर तैरते हुए खुद को बचाया. पास में मौजूद मछुआरों ने तुरंत उसे बाहर खींचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. इसके बाद उसे एहतियातन अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि बच्चे को कोई गंभीर चोट नहीं आई. गवाहों ने बताया कि ट्रक कुछ ही सेकंड में नजरों से ओझल हो गया और केवल बुलबुले ऊपर उठते दिखे.

A teen driver reversed a pickup truck off a dock into a river in Marshfield, Massachusetts on Sunday, according to local police. The teen was attempting to drop off bait when he lost control of the vehicle and plunged it 15 feet into the river. The teen managed to escape from… pic.twitter.com/M4L3uCkIRY — CBS News (@CBSNews) August 29, 2025

गवाहों की आंखों के सामने डूबा वाहन

मौके पर मौजूद लोग इस हादसे को देख हैरान हो गए. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इस्टाग्राम पर @CBSNews नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार से ज्यादा बार देखा जा चुका हैं. जबकि हजारों इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “मैंने सोचा भी नहीं था कि ट्रक बैरियर तोड़कर पानी में चला जाएगा और छत धंस जाएगी.” प्रशासन ने ट्रक को बाहर निकालने के लिए क्रेन का सहारा लिया. फिलहाल जांच चल रही है कि वाहन अचानक कैसे पीछे खिसक गया. हादसे के बावजूद किशोर का सही समय पर बाहर निकल पाना एक बड़ी राहत की बात रही.