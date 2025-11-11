Advertisement
जरा हटके

गंगा किनारे अमेरिकी ने क्यों मुंडवाया सिर? 60 दिन पहले हुआ था कुछ ऐसा, वजह जान उड़ गई इंडियन्स की नींद

Bald in Haridwar: अमेरिकी व्लॉगर जय ने भारत यात्रा के दौरान हरिद्वार में गंगा किनारे सिर मुंडवाकर भारतीय परंपरा के प्रति सम्मान जताया. उनका ये भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

 

Nov 11, 2025, 02:41 PM IST
गंगा किनारे अमेरिकी ने क्यों मुंडवाया सिर? 60 दिन पहले हुआ था कुछ ऐसा, वजह जान उड़ गई इंडियन्स की नींद

US Tourist Bald in Haridwar: भारत यात्रा पर आए अमेरिकी व्लॉगर जे (Jay) ने अपनी दो महीने की यात्रा के अंत में हरिद्वार में गंगा तट पर सिर मुंडवाकर सबका दिल जीत लिया. उनका वीडियो ‘Head Shave at the Ganges’ शीर्षक से इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं. जे ने बताया कि भारत आने से पहले उन्होंने खुद से एक वादा किया था कि अगर वे लगातार 60 दिन बिना रुके लाइवस्ट्रीम करेंगे, तो अंत में अपना सिर मुंडवाएंगे.

क्या था जे का वो खास वादा?

वीडियो में जय कहते हैं, “60 दिन पहले मैंने अपने लाइवस्ट्रीम दर्शकों से वादा किया था कि अगर मैं भारत में हर दिन स्ट्रीम करूंगा, तो आखिर में सिर मुंडवा दूंगा. मुझे अपने अहंकार को छोड़ना है.” जे का यह वादा उनके आत्म-संयम और अनुशासन की परीक्षा जैसा था. उन्होंने भारत के उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा करते हुए लोगों से मुलाकातें कीं, कहानियां शेयर कीं और अंत में अपनी प्रतिज्ञा निभाई.

यह भी पढ़ें: सिक लीव लेने वाले एम्प्लाई के फोन में बॉस ने देखी ऐसी चीज, सीधे जॉब से निकाला बाहर! मचा बवाल

क्यों चुना हरिद्वार को इस रस्म के लिए?

जे ने कहा, “मेरे ऑनलाइन फॉलोअर्स की मदद से मैं यह कर सका. इस सफर के इस पड़ाव को मैं एक अर्थपूर्ण जगह पर पूरा करना चाहता था और उससे बेहतर स्थान हरिद्वार हो ही नहीं सकता, जहां आत्मिक शुद्धि और मुंडन की परंपरा दोनों मौजूद हैं.” इस तरह जय ने हरिद्वार को अपनी यात्रा की आध्यात्मिक परिणति बना दिया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jay IRL India (@jaystreazy)

 

बार्बर की भावुक प्रतिक्रिया क्या थी?

वीडियो में दिखाया गया है कि जब जय ने हरिद्वार में एक नाई से सिर मुंडवाने की बात कही, तो उसने कहा कि वह पहला विदेशी है जिसका वह बाल काटने जा रहा है. मंत्रोच्चारण के बीच नाई ने जय का सिर मुंडा दिया और यह दृश्य देखकर जय खुद भी भावुक हो गए. उनके चेहरे पर संतोष और अपनापन दोनों झलक रहे थे. वीडियो के 2 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं और कमेंट सेक्शन में लोग जय की श्रद्धा की सराहना कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: तौलिए में क्यों होती है ये पतली लाइन? नहीं मालूम हैं तो जान लें, वरना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप

एक यूजर ने लिखा, “चिंता मत करो, तुमने अपने बाल भगवान को दिए हैं, सब अच्छा होगा.” दूसरे ने कहा, “रिस्पेक्ट टू यू मैन, यह वाकई प्रेरणादायक है.” तीसरे ने लिखा, “भारत में 60 दिन लगातार रील्स बनाना और अंत में हरिद्वार में सिर मुंडवाना ये तो आत्मिक सफर की मिसाल है.”

