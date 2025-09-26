पहले जाकर अपना देश देखो... US वीजा के लिए एंबेसी गए इंडियन से अमेरिकी ऑफिसर ने कही ऐसी बात, गुस्से से खौला खून

US Tourist Visa Rejection: सोशल मीडिया इन दिनों भारतीयों की नाराज़गी का गवाह बन रहा है. कई प्रोफेशनल्स और फैमिलीज का कहना है कि मजबूत फाइनेंशियल रिकॉर्ड और स्थिर नौकरी के बावजूद उन्हें अमेरिकी टूरिस्ट वीजा से वंचित किया जा रहा है. लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं कि रिजेक्शन की वजह तक नहीं बताई जाती. एक भारतीय शख्स ने अमेरिकी यूट्यूबर से बातचीत में एक किस्सा शेयर किया.

उसने बताया कि उसके दोस्त का वीजा तब रिजेक्ट कर दिया गया जब उसने बताया कि वह दिल्ली में पैदा हुआ है और भारत के अन्य हिस्सों में कभी नहीं गया. तब दूतावास अधिकारी ने सलाह दी कि पहले अपने देश को घूमो और फिर अमेरिका के लिए अप्लाई करो.

यह भी पढ़ें: डेंटिस्ट बेरोजगार है, लेकिन दुल्हन चाहिए सुपरवुमन जैसी! शादी के लिए लगाई इतनी शर्तें कि लोग भी हुए परेशान

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर किसने क्या कहा?

व्लॉगर जय ने इस घटना का वीडियो शेयर किया जिसमें साफ दिखा कि लोग इस बयान पर बंटे हुए हैं. एक यूजर ने लिखा, “भारत में ही इतनी खूबसूरत जगहें हैं, पहले उत्तराखंड, हिमाचल, केरल, लेह लद्दाख और राजस्थान घूमो.” दूसरे ने कहा, “इमिग्रेशन को स्किल बेस पर रोकना ठीक है, लेकिन (पहले अपना देश घूमो) वाली सोच प्रोग्रेस रोकती है.”

यह भी पढ़ें: ​Apple की परमानेंट नौकरी क्यों छोड़ दी? इंडियन टेक इंजीनियर के इस फैसले से सोच में पड़ा हर भारतीय

कुछ ने इसे अजीब क्यों बताया?

एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, “ये तो बड़ी अजीब बात है कि वीजा ऑफिसर ऐसा कहे.” वहीं किसी ने मजाक में लिखा, “ब्रो ने इंडियन टूरिज़्म की तरफ रेवेन्यू डायरेक्ट कर दिया. पैसे तो वैसे भी खर्च होने हैं, अब वे भारत में लगेंगे. यह भारत को ग्रेट बनाने की कोशिश है.” हालांकि कुछ लोगों को यह घटना अविश्वसनीय लगी. उनका कहना था कि यह असलियत से ज्यादा किसी मूवी सीन जैसी लगती है. सोशल मीडिया पर यह मामला बहस का कारण बन गया है.

(डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया कंटेंट पर आधारित है. जी न्यूज इस घटना की पुष्टि नहीं करता है और न ही इसका समर्थन करता है.)