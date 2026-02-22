वो शाकाहारी हैं और मैं नहीं... जेडी वेंस ने खोला अपनी रसोई का सबसे बड़ा राज; पत्नी उषा के लिए बनाई ऐसी डिश कि...

जेडी वेंस ने मजाकिया अंदाज में बताया कि पत्नी उषा के लिए बनाई उनकी पहली शाकाहारी डिश पूरी तरह फेल रही थी. हालांकि समय के साथ उनकी कुकिंग सुधरी और अब वह खास ब्रेड बनाकर परिवार की तारीफ बटोर रहे हैं.
कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की कहानी सुनकर आप मुस्कुरा उठेंगे. उन्होंने हाल ही में अपनी पत्नी ऊषा वेंस के लिए बनाए गए खाने का ऐसा किस्सा सुनाया जो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है. वेंस ने मजाकिया अंदाज में माना कि शादी के शुरुआती दिनों में उनका कुकिंग टैलेंट बिल्कुल कमजोर था और पहली डिश तो “खाने लायक भी नहीं” बनी. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसी नाकाम डिश के बावजूद उनका रिश्ता मजबूत बना रहा. यह हल्की-फुल्की बातचीत कपल की निजी जिंदगी की झलक भी देती है.
एक इंटरव्यू में वेंस ने बताया कि उनकी पत्नी शाकाहारी हैं, जबकि वह खुद नॉन-वेज खाते हैं. ऐसे में पहली बार खाना बनाते समय उन्हें समझ ही नहीं आया कि शाकाहारी डिश क्या बनाई जाए. उन्होंने ग्रोसरी से क्रेसेंट रोल्स खरीदे और उन्हें पिज़्ज़ा जैसा बनाने की कोशिश की. नतीजा ऐसा निकला कि वेंस के शब्दों में वह “डिस्गस्टिंग” और पूरी तरह खाने लायक नहीं था. उन्होंने मजाक में कहा कि हैरानी की बात है, उस डिश के बाद भी उनका रिश्ता चलता रहा. यह किस्सा सुनकर इंटरव्यू में मौजूद लोग भी हंस पड़े.
अब किचन में सुधरे हाथ
हालांकि वेंस ने माना कि समय के साथ उनकी कुकिंग स्किल काफी बेहतर हो गई है. उन्होंने कहा कि अब वह अच्छी ब्रियोश ब्रेड बना लेते हैं. वहीं उषा वेंस ने बातचीत में हाल का उदाहरण देते हुए बताया कि उनके पति जापानी मिल्क ब्रेड ‘शोकुपान’ बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब वह इसे काफी अच्छी तरह तैयार करते हैं. यह बातचीत कपल के घरेलू जीवन की एक हल्की और मानवीय झलक पेश करती है, जो आमतौर पर राजनीतिक मंचों पर कम देखने को मिलती है.
LARA TRUMP: "Usha once said that you did not know how to cook much before you met her: So what is the best and worst dish that you ever cooked for your wife?"
JD VANCE: "The worst is very easy. Usha’s a vegetarian and I am not. So I'm like thinking to myself, what does a… pic.twitter.com/3Gmxs83aA0
— Fox News (@FoxNews) February 22, 2026
यह दंपती 2010 में Yale Law School में पढ़ाई के दौरान मिला था और तब से साथ है. दोनों के तीन बच्चे इवान, विवेक और मिराबेल हैं और इस साल उनके चौथे बच्चे के आने की उम्मीद है. वेंस अक्सर अपनी पत्नी को अपने राजनीतिक सफर की मजबूत साथी बताते हैं. उन्होंने कहा कि उषा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं और बच्चों को सामान्य जीवन देना चाहती हैं. वेंस के मुताबिक, यही संतुलन उनके रिश्ते और पारिवारिक जीवन की असली ताकत है.