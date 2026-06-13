Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /इस विदेशी ने बेंगलुरु में खरीदा दुनिया का सबसे महंगा करेला! कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

इस विदेशी ने बेंगलुरु में खरीदा दुनिया का सबसे महंगा करेला! कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

बेंगलुरु की एक सब्जी बेचने वाली महिला की उदासी देख अमेरिकी व्लॉगर क्रिस्टोफर लुईस ने ₹1000 में सिर्फ एक करेला खरीदा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दिल छू लेने वाले वीडियो की पूरी कहानी यहां पढ़ें.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 13, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:57 AM IST
इस विदेशी ने बेंगलुरु में खरीदा दुनिया का सबसे महंगा करेला! कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तुमने किया, तुमने किया! 3 भारतीयों की मौत पर भिड़े US-ईरान; जानें किसने किया अटैक?
Trump2 min ago
2
Self driving Car3 min ago
3
india23 min ago
4
Kinjal Nandy24 min ago
5
Women's T20 World Cup 202625 min ago