सोशल मीडिया पर रोज हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. आजकल इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो छाया हुआ है, जिसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे. मामला बेंगलुरु का है, जहां एक विदेशी ब्लॉगर ने एक बुजुर्ग सब्जी बेचने वाली महिला की उदासी दूर करने के लिए कुछ ऐसा किया, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है. आखिर उस कड़वे करेले की कहानी क्या है, जिसके लिए विदेशी बाबू ने पूरे 1000 रुपये चुका दिए.
इंटरनेट पर इन दिनों अमेरिकी ट्रैवल व्लॉगर क्रिस्टोफर लुईस (Christopher Lewis) का एक वीडियो खूब धूम मचा रहा है. क्रिस्टोफर भारत घूमने आए हुए हैं और बेंगलुरु की सड़कों पर घूम रहे थे. तभी उनकी नजर सड़क किनारे सब्जी बेच रही एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी. वो महिला काफी उदास और परेशान दिख रही थी. बस फिर क्या था, क्रिस्टोफर ने उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का एक अनोखा प्लान बनाया.
सिर्फ एक करेला और बड़ा सा नोट
क्रिस्टोफर उस महिला की दुकान पर गए. उन्होंने वहां से कोई ढेर सारी सब्जियां नहीं खरीदीं, बल्कि सिर्फ एक अकेला करेला उठाया. आमतौर पर एक करेले की कीमत 10 या 12 रुपये से ज्यादा नहीं होगी. लेकिन जब पैसे देने की बारी आई, तो क्रिस्टोफर ने जेब से 500-500 के दो नोट निकाले और महिला के हाथ में पूरे 1000 रुपये थमा दिए.
महिला का रिएक्शन था लाजवाब
जैसे ही उस बुजुर्ग महिला ने 1000 रुपये देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं. पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि एक करेले के लिए कोई इतने पैसे कैसे दे सकता है. महिला ने ईमानदारी दिखाते हुए पैसे वापस करने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टोफर ने बड़े प्यार से हाथ जोड़कर उन्हें वो पैसे रखने को कहा. पैसे पाकर महिला के चेहरे पर जो सुकून और खुशी आई, उसने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया.
व्लॉगर ने क्यों किया ऐसा?
क्रिस्टोफर ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि वो महिला बहुत उदास लग रही थी. उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी. क्रिस्टोफर बस उनके दिन को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते थे. उन्होंने लिखा कि कभी-कभी किसी अजनबी की छोटी सी मदद भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद से लोग क्रिस्टोफर की जमकर तारीफ कर रहे हैं. भारतीय यूजर्स कमेंट्स में उन्हें 'असली फरिश्ता' और 'बड़े दिल वाला' कह रहे हैं. लोगों का कहना है कि भारत आकर यहां के लोकल वेंडर्स की इस तरह मदद करना वाकई काबिले-तारीफ है.