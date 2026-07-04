/अमेरिका में 85,000 रुपये की 1 गोली, भारत में सिर्फ ₹35 की! अमेरिकी महिला ने खोली US हेल्थकेयर की पोल, वीडियो वायरल

अमेरिकी महिला का यह वीडियो सिर्फ एक दवा की कीमत की तुलना नहीं था, बल्कि उसने दुनिया भर में हेल्थकेयर सिस्टम को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी. एक तरफ भारत की सस्ती जेनेरिक दवाओं की तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या हर मरीज तक कम कीमत में इलाज की सुविधा वास्तव में समान रूप से पहुंच पा रही है. फिलहाल, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे भारत की दवा इंडस्ट्री की बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देख रहे हैं. वहीं कई लोग मानते हैं कि सस्ती दवाओं के साथ-साथ सभी मरीजों तक बेहतर इलाज पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है.