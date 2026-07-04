/अमेरिका में 85,000 रुपये की 1 गोली, भारत में सिर्फ ₹35 की! अमेरिकी महिला ने खोली US हेल्थकेयर की पोल, वीडियो वायरल

Cancer Medicine Price: दुनिया के अलग-अलग देशों में इलाज का खर्च कितना अलग हो सकता है, इसका अंदाजा हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो से लगाया जा सकता है. अमेरिका की एक महिला ने कैंसर की दवा की कीमत को लेकर ऐसा दावा किया, जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए.
महिला ने बताया कि जिस दवा की एक गोली अमेरिका में हजारों डॉलर में बिकती है, वही भारत में बेहद कम कीमत पर मिल जाती है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भारत की जेनेरिक दवा इंडस्ट्री की जमकर तारीफ की. वहीं कई यूजर्स ने अलग-अलग देशों के हेल्थकेयर सिस्टम और दवाओं की कीमतों को लेकर अपनी राय भी रखी.
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर Spicy Gori नाम के अकाउंट पर शेयर किया गया है. वीडियो में अमेरिकी महिला एक कैंसर की दवा की कीमत के बारे में बात करती नजर आती है. महिला बताती है कि उसके जानने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम मेयन है, ब्लड कैंसर से जूझ रहा है. उसके इलाज के लिए उसे रेवलिमिड नाम की दवा रोज खानी पड़ती है. महिला के मुताबिक, अमेरिका में इस दवा की सिर्फ एक गोली की कीमत करीब 900 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 85 हजार भारतीय रुपये है.
महिला ने बताया कि उसे यह जानने की उत्सुकता हुई कि यही दवा भारत में कितने की मिलती है. इसके बाद उसने इंटरनेट पर इसकी कीमत देखनी शुरू की. उसका दावा है कि भारत में यही दवा अलग-अलग कंपनियों के अनुसार करीब 35 रुपये से 300 रुपये प्रति गोली तक मिल रही है. कीमत का इतना बड़ा अंतर देखकर महिला खुद हैरान रह गई. उसने वीडियो में कहा कि अमेरिका में मरीजों से दवाओं के नाम पर बहुत ज्यादा पैसा लिया जाता है, जबकि भारत में जरूरी दवाएं कहीं ज्यादा सस्ती मिल जाती हैं.
वीडियो वायरल होते ही हजारों लोगों ने इस पर कमेंट करने शुरू कर दिए. कई यूजर्स ने कहा कि भारत की जेनेरिक दवा इंडस्ट्री की वजह से करोड़ों लोगों को कम कीमत में इलाज मिल पाता है. कुछ लोगों ने लिखा कि यही वजह है कि कई विदेशी भी भारत से दवाएं खरीदना पसंद करते हैं. उनका कहना था कि यूरोप और अमेरिका की तुलना में भारत में कई जरूरी दवाएं काफी कम कीमत पर उपलब्ध हैं.
कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने अनुभव भी शेयर किए. कुछ लोगों ने बताया कि जब भी वे भारत आते हैं, तो यहां से जेनेरिक दवाएं खरीदकर अपने देश ले जाते हैं. उनका कहना था कि भारत में मिलने वाली कई दवाएं गुणवत्ता के मामले में अच्छी होती हैं और उनकी कीमत भी काफी कम रहती है. यही वजह है कि भारतीय दवाओं की मांग दुनिया के कई देशों में लगातार बढ़ रही है.
वीडियो पर कमेंट करने वाले कुछ लोगों ने यह भी बताया कि भारत में कई सरकारी अस्पताल ऐसे हैं, जहां कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज जरूरतमंद मरीजों को कम खर्च में या कई योजनाओं के तहत मुफ्त भी उपलब्ध कराया जाता है. हालांकि, लोगों ने यह भी माना कि हर मरीज की स्थिति अलग होती है और इलाज का खर्च अस्पताल, बीमारी और दवा के प्रकार पर निर्भर करता है.
कुछ यूजर्स ने चर्चा के दौरान यह भी कहा कि भारत में सभी दवाएं एक जैसी कीमत पर नहीं मिलतीं. कई नई और खास दवाएं अब भी काफी महंगी होती हैं. इसके अलावा इलाज का कुल खर्च सिर्फ दवा तक सीमित नहीं होता. जांच, अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर की फीस और दूसरी मेडिकल सर्विसेज का खर्च भी मरीज की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है. इसका मतलब केवल दवा की कीमत देखकर पूरे हेल्थकेयर सिस्टम की तुलना करना आसान नहीं है.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, भारत में बड़ी संख्या में जेनेरिक दवाएं बनाई जाती हैं. जब किसी दवा का पेटेंट खत्म हो जाता है, तब अलग-अलग कंपनियां उसी दवा का जेनेरिक वर्जन तैयार करती हैं, जिससे उसकी कीमत काफी कम हो जाती है. वहीं अमेरिका जैसे देशों में कई दवाएं लंबे समय तक पेटेंट सुरक्षा के तहत रहती हैं. इसके अलावा रिसर्च, बीमा व्यवस्था, मार्केटिंग और हेल्थकेयर सिस्टम की वजह से वहां दवाओं की कीमतें काफी ज्यादा होती हैं.
अमेरिकी महिला का यह वीडियो सिर्फ एक दवा की कीमत की तुलना नहीं था, बल्कि उसने दुनिया भर में हेल्थकेयर सिस्टम को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी. एक तरफ भारत की सस्ती जेनेरिक दवाओं की तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या हर मरीज तक कम कीमत में इलाज की सुविधा वास्तव में समान रूप से पहुंच पा रही है. फिलहाल, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे भारत की दवा इंडस्ट्री की बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देख रहे हैं. वहीं कई लोग मानते हैं कि सस्ती दवाओं के साथ-साथ सभी मरीजों तक बेहतर इलाज पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है.
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