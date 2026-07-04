Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /अमेरिका में 85,000 रुपये की 1 गोली, भारत में सिर्फ ₹35 की! अमेरिकी महिला ने खोली US हेल्थकेयर की पोल, वीडियो वायरल

अमेरिका में 85,000 रुपये की 1 गोली, भारत में सिर्फ ₹35 की! अमेरिकी महिला ने खोली US हेल्थकेयर की पोल, वीडियो वायरल

एक अमेरिकी महिला ने कैंसर की दवा की भारत और अमेरिका में कीमतों की तुलना करते हुए सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसने लाखों लोगों का ध्यान खींच लिया. महिला ने दावा किया कि जिस दवा की एक गोली अमेरिका में करीब 85 हजार रुपये में मिलती है, वही दवा का जेनेरिक संस्करण भारत में 35 रुपये से लेकर 300 रुपये तक मिल जाता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 04, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:10 AM IST
अमेरिका में 85,000 रुपये की 1 गोली, भारत में सिर्फ ₹35 की! अमेरिकी महिला ने खोली US हेल्थकेयर की पोल, वीडियो वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@spicygoriSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Agniveer CEE Result जल्द हो सकता है जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक और मेरिट लिस्ट डाउनलोड
Indian Army Agniveer Recruitment58 min ago
2
iPhone 17 Pro Max1 hr ago
3
Silverpit crater1 hr ago
4
Ram Mandir1 hr ago
5
Ketan Agarwal1 hr ago