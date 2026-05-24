दवा समझकर निगल लिया AirPods, फिर पेट से आने लगी आवाज! महिला के साथ हुआ ऐसा हादसा कि डॉक्टर भी रह गए हैरान

Woman Accidentally Swallowed AirPod: अमेरिका की एक महिला के साथ ऐसा अजीब हादसा हुआ, जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए. दवा खाने के दौरान उसने गलती से अपना AirPod निगल लिया. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि AirPod पेट में जाने के बाद भी फोन से जुड़ा रहा और उसमें गाना भी बज रहा था.
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Woman Accidentally Swallowed AirPod: आज के समय में ईयरबड्स और AirPods लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. लोग गाने सुनने से लेकर कॉलिंग तक हर काम के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अमेरिका से सामने आई एक घटना ने लोगों को चौंका दिया है. यहां एक महिला ने दवा खाने के दौरान ऐसी गलती कर दी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी. मामला अमेरिका के बोस्टन की रहने वाली 27 वर्षीय पॉडकास्टर कार्ली बेलमर से जुड़ा है. कार्ली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और उन्होंने खुद इस पूरी घटना की जानकारी वीडियो के जरिए लोगों को दी. उनका वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगा.
कार्ली ने बताया कि वह रात के समय बिस्तर पर आराम कर रही थीं. उस वक्त उनके एक हाथ में 800 मिलीग्राम की आइबुप्रोफेन दवा थी और दूसरे हाथ में AirPods था. दोनों चीजें एक साथ हाथ में होने के कारण वह भ्रमित हो गईं और बिना ध्यान दिए दवा की जगह AirPods पानी के साथ निगल लिया. शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है? लेकिन कुछ देर बाद गले में अजीब सा एहसास होने लगा. तभी उन्हें शक हुआ कि कहीं उन्होंने गलती से दवा की जगह AirPods तो नहीं निगल लिया.
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कार्ली ने बताया कि उन्होंने तुरंत उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. इसी बीच कुछ ऐसा हुआ, जिसने उन्हें और ज्यादा डरा दिया. दरअसल, AirPods अभी भी उनके iPhone से कनेक्ट था. उन्होंने अपनी दोस्त को वॉयस मैसेज भेजा था और बाद में उन्हें महसूस हुआ कि आवाज उनके पेट के अंदर से आ रही है. यह सुनकर वह बुरी तरह घबरा गईं. कार्ली ने बताया कि आज यह घटना सुनने में मजेदार लगती है, लेकिन उस वक्त हालात बिल्कुल अलग थे. उन्हें लग रहा था कि पेट के अंदर कुछ अजीब हो रहा है.
जब कार्ली ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, तो देखते ही देखते लाखों लोगों ने उसे देख लिया. इंटरनेट पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कुछ लोगों को इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ. एक यूजर ने लिखा कि कोई दवा और AirPods में फर्क कैसे भूल सकता है. वहीं, कुछ लोगों ने कार्ली का समर्थन करते हुए कहा कि बड़ी दवा और छोटी चीज हाथ में होने पर ऐसी गलती हो सकती है. कई लोगों ने इसे लापरवाही बताया, तो कुछ लोगों ने महिला के जल्द ठीक होने की कामना भी की.
बाद में कार्ली अस्पताल पहुंचीं, जहां डॉक्टरों ने उनका एक्स-रे किया. जांच में साफ दिखाई दिया कि AirPods उनके डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंच चुका था. डॉक्टरों ने बताया कि अगर स्थिति सामान्य रही, तो डिवाइस शरीर के रास्ते अपने आप बाहर निकल सकता है. बाद में कार्ली ने बताया कि AirPods शरीर से बाहर निकल गया और उन्हें किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा.
डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी घटनाएं भले सुनने में अजीब लगें, लेकिन यह गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को निगलने से गले, पेट और आंतों को नुकसान हो सकता है. खासकर बैटरी वाले उपकरण ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं. कार्ली ने भी लोगों से अपील की कि दवा खाते समय हमेशा सावधानी बरतें. छोटी सी लापरवाही कई बार बड़ी मुसीबत बन सकती है. अब यह अजीब घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है और लोग इसे देखकर हैरानी भी जता रहे हैं और सीख भी ले रहे हैं.
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