GPS देख महिला ने रेलवे ट्रैक पर ही दौड़ा दी कार! बुजुर्ग की खतरनाक ड्राइविंग देख उड़ गए सबके होश, देखें वायरल Video

Woman Drives Car On Rail Track: अमेरिका के सिएटल में 70 वर्षीय महिला ने GPS के बताए रास्ते का पालन करते हुए अपनी SUV सीधे एलिवेटेड लाइट रेल ट्रैक पर दौड़ा दी. घटना की सूचना मिलते ही उस रूट की सभी ट्रेनों को तुरंत रोक दिया गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग महिला को कार से सुरक्षित बाहर निकाला. करीब दो घंटे तक रेल सेवा बाधित रही और अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
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Woman Drives Car On Rail Track: अक्सर लोग अनजान रास्तों पर पहुंचने के लिए GPS और गूगल मैप्स का सहारा लेते हैं. कई बार यह टेक्नोलॉजी काफी मददगार साबित होती है, लेकिन बिना सोचे-समझे इसके द्वारा दिखाए गए हर रास्ते का पालन करना मुश्किल खड़ी कर सकता है. अमेरिका के सिएटल शहर से सामने आई एक घटना ने यही साबित किया है. यहां एक बुजुर्ग महिला GPS के बताए रास्ते पर चलती रही और अपनी कार सीधे ट्रेन की पटरी पर पहुंचा दी. घटना इतनी हैरान करने वाली थी कि वहां मौजूद लोग भी कुछ देर के लिए समझ नहीं पाए कि आखिर एक कार रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंच गई. देखते ही देखते इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इस पर मजेदार रिएक्शन देने लगे.
रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 2 जून की शाम करीब 6:20 बजे सिएटल के माउंट बेकर स्टेशन के पास हुई. 70 वर्षीय महिला अपनी Mazda CX-5 SUV चला रही थी. बताया जा रहा है कि वह GPS के निर्देशों का पालन कर रही थी, लेकिन इसी दौरान वह गलती से शहर की लाइट रेल लाइन पर पहुंच गई. हैरानी की बात यह रही कि महिला करीब एक चौथाई मील तक रेलवे ट्रैक पर कार चलाती रही. इसके बाद उसकी गाड़ी ट्रैक पर ही फंस गई और आगे बढ़ना बंद हो गई. स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने जब रेल लाइन पर कार देखी, तो वे भी हैरान रह गए.
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कार के ट्रैक पर फंसने के बाद स्थानीय प्रशासन और ट्रांजिट एजेंसी को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी. सुरक्षा को देखते हुए सबसे पहले रेलवे लाइन की बिजली आपूर्ति बंद की गई. इसके बाद क्रेन और अन्य उपकरणों की मदद से कार को ट्रैक से हटाया गया. इस पूरी प्रक्रिया में करीब दो घंटे का समय लगा. इसी वजह से शहर की 1 लाइन लाइट रेल सेवा को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थानीय ट्रांजिट एजेंसी ने बाद में इस पूरे ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया, जिसमें कार को ट्रैक से हटाते हुए देखा जा सकता है.
अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिला रेलवे ट्रैक तक पहुंची कैसे? शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि वह उस जगह से ट्रैक पर चढ़ गई होगी, जहां रेलवे लाइन सड़क के समान स्तर पर गुजरती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, माउंट बेकर स्टेशन से करीब आधा मील दूर एक ऐसा इलाका है, जहां सड़क और रेल लाइन एक-दूसरे के काफी करीब हैं. संभावना जताई जा रही है कि महिला वहीं से गलती से ट्रैक पर चली गई.
सिएटल पुलिस विभाग के अधिकारी पैट्रिक माइकल के अनुसार, महिला नशे की हालत में नहीं थी. हालांकि, पूछताछ के दौरान वह काफी भ्रमित नजर आ रही थी और सवालों का जवाब देने में उसे काफी समय लग रहा था. पुलिस ने फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया है कि महिला के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई है या नहीं. अभी तक मामले की जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि नेविगेशन ने महिला को एक जगह से मुड़ने का निर्देश दिया. वहां सड़क के ठीक बगल में एलिवेटेड रेल ट्रैक पर जाने वाला एक रैंप या मेंटेनेंस रास्ता था. महिला ने बिना ध्यान दिए और सामने की स्थिति को समझे, GPS के निर्देशों का पालन किया और कार को सीधे रेलवे ट्रैक की पटरियों पर चढ़ा दिया.
इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि पटरी पर चढ़ने के बाद कार को झटके लग रहे थे और पटरियां साफ दिखाई दे रही थीं, लेकिन महिला को फिर भी अपनी गलती का अहसास नहीं हुआ. वह GPS के अगले निर्देश का इंतजार करते हुए पटरियों के बीच काफी दूर तक कार को आगे बढ़ाती चली गई. किस्मत अच्छी थी कि जिस समय यह घटना घटी, उस ट्रैक पर कोई यात्री ट्रेन या मालगाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो एक भयंकर और जानलेवा हादसा हो सकता था. स्टेशन और आसपास मौजूद लोगों ने जब पटरी पर कार को रेंगते हुए देखा, तो उनके होश उड़ गए. लोगों ने तुरंत चिल्लाकर महिला को कार रोकने का इशारा किया और मामले की सूचना रेलवे अधिकारियों और पुलिस को दी. सूचना मिलते ही उस रूट की सभी ट्रेनों को तुरंत रोक दिया गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग महिला को कार से सुरक्षित बाहर निकाला. बाद में क्रेन की मदद से कार को ट्रैक से नीचे उतारा गया. पुलिस ने बताया कि महिला पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इस घटना से बेहद डरी और सहमी हुई है.
जैसे ही घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोगों ने इस पर जमकर रिएक्शन देना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने इसे वीडियो गेम से जोड़कर मजाक उड़ाया. एक यूजर ने लिखा कि क्या GTA 6 लॉन्च हो गया है? वहीं, दूसरे ने कहा कि GPS ठीक है, लेकिन कभी-कभी अपनी आंखों और दिमाग का इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए. एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा कि सबसे मजेदार बात यह है कि महिला स्टेशन तक पहुंचने के बाद ही रुकी, जैसे वह खुद ट्रेन हो. वहीं, कई लोगों ने कहा कि टेक्नोलॉजी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना खतरनाक साबित हो सकता है और किसी भी दिशा-निर्देश को आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए.
आज GPS और डिजिटल मैप्स हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय इंसानी समझ और सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है. मशीनें रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन सही और गलत का फैसला इंसान को ही करना होता है.
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