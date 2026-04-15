Advertisement
trendingNow13179882
Hindi Newsजरा हटकेकैंसर का झूठ और 18 लाख की लूट; एक मां ने अपनी बीमारी का ऐसा नाटक रचा कि सब दंग रह गए, आखिर क्यों?

कैंसर का झूठ और 18 लाख की लूट; एक मां ने अपनी बीमारी का ऐसा नाटक रचा कि सब दंग रह गए, आखिर क्यों?

अमेरिका की एक महिला ने कैंसर का झूठा नाटक करके दोस्तों और अजनबियों से 18 लाख रुपये ठग लिए. जानिए कैसे हेले नाइट ने अपनी लाइफस्टाइल को फंडिंग करने के लिए अपनी ही फैमिली और समाज को धोखा दिया. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 15, 2026, 06:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोशल मीडिया
सोशल मीडिया

दुनिया में इंसानियत और भरोसे से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन जब कोई इसी भरोसे का कत्ल कर दे तो रूह कांप जाती है. अमेरिका के नेवाडा से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने खुद को 'पैन्क्रियाटिक कैंसर' जैसी जानलेवा बीमारी होने का ढोंग रचा. उसने न केवल अजनबियों को बल्कि अपने दोस्तों और परिवार को भी इस जाल में फंसाया और सहानुभूति के नाम पर करीब 18 लाख रुपये (20,000 डॉलर) बटोर लिए. सवाल यह है कि कोई इतना गिर कैसे सकता है? क्या यह सिर्फ पैसों की लालच थी या फिर किसी बीमार मानसिकता का नतीजा? आइए जानते हैं विस्तार से...

कैंसर के नाम पर 18 लाख की ठगी

नेवाडा की रहने वाली हेली नाइट ने जून 2023 से अप्रैल 2024 के बीच खुद को कैंसर पीड़ित बताकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया. उसने लास वेगास की अदालत में स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर अग्नाशय के कैंसर की झूठी कहानी गढ़ी थी. उसने कई ऑनलाइन फंडरेजर प्लेटफॉर्म्स पर अपनी फर्जी बीमारी का प्रचार किया, ताकि लोग उसे चंदा दें. हेली ने इस कहानी को सच साबित करने के लिए अलग-अलग लोगों का भेष तक धरा और फर्जी संदेशों के जरिए डोनर्स को गुमराह किया. इस दौरान उसने अजनबियों और करीबियों से हजारों डॉलर की ठगी की, जिससे समाज में भारी आक्रोश पैदा हो गया है.

ये भी पढ़ें: CA की नौकरी में नहीं था सुख! 12 घंटे ऑफिस में खटने वाले शख्स ने क्यों चुना...

Add Zee News as a Preferred Source

अपनों को लूटने के पीछे की अजीब और चौंकाने वाली वजह

जब हेली की सच्चाई सामने आई, तो उसकी पुरानी क्लासमेट सिडनी फिंक सहित कई लोग दंग रह गए. पूछताछ के दौरान हेली ने जो वजह बताया, वह बेहद अजीब था. उसने दावा किया कि वह खुद को 'दो अलग-अलग लोग' महसूस करती थी और अपने व्यवहार पर उसका नियंत्रण नहीं था. उसने कैंसर का नाटक इसलिए किया, ताकि उसका परिवार और दोस्त उसके प्रति 'गिल्टी' महसूस करें और उसे ज्यादा प्यार दें. वह चाहती थी कि लोग हर समय उसके आसपास रहें, इसलिए उसने बीमारी का सहारा लिया. हालांकि, कोर्ट रिकॉर्ड से पता चला कि उसका असली मकसद डोनर्स को धोखा देकर अपनी लाइफस्टाइल के लिए फंड जुटाना था.

ये भी पढ़ें:  डूब रही थी महिला, आखिरी वक्त पर याद आई Reel; वृंदावन नाव हादसे में ऐसे बची जान

कैंसर सर्वाइवर डोनर्स के साथ किया इमोशनल कांड

हेली के शिकार हुए लोगों में सुज़ैन ड्यूरॉय जैसी महिलाएं भी शामिल हैं, जो खुद 'ब्रेस्ट कैंसर' की जंग जीत चुकी हैं. सुज़ैन ने हेली की कहानी पर भरोसा करते हुए उसे करीब 1,000 डॉलर के गिफ्ट कार्ड और उपहार भेजे थे ताकि इलाज के दौरान उसे सहारा मिल सके. सुज़ैन ने कहा कि उनके लिए यह मामला पैसों का नहीं बल्कि दिल टूटने जैसा है. डोनर्स ने बताया कि हेली बेहद चालाक और हेरफेर करने वाली महिला है. एक अन्य डोनर राचेल रिडेल ने तो उसे 'सोशियोपैथ' तक कह डाला. लोगों में इस बात को लेकर ज्यादा गुस्सा है कि उसने एक ऐसी बीमारी का नाम लिया, जिसका उत्तरजीविता दर बहुत कम होता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Cancer Scam

Trending news

उपचार ही नहीं बातचीत भी है इलाज... मरीजों के घाव पर मरहम लगा सकते हैं आपके शब्द
Medical Communication
उपचार ही नहीं बातचीत भी है इलाज... मरीजों के घाव पर मरहम लगा सकते हैं आपके शब्द
अगले 48 घंटों में हीटवेव बरपाएगी कहर, IMD बड़ी की चेतावनी; इन राज्यों के लिए अलर्ट
Heat wave
अगले 48 घंटों में हीटवेव बरपाएगी कहर, IMD बड़ी की चेतावनी; इन राज्यों के लिए अलर्ट
पैसों की तंगी और परिवार में झगड़े... IT कंपनी में कैसे अपना टारगेट चुनते थे आरोपी?
TCS Case
पैसों की तंगी और परिवार में झगड़े... IT कंपनी में कैसे अपना टारगेट चुनते थे आरोपी?
तिरंगा पट्टियों वाला रिबन काटने से उमर अब्दुल्ला ने किया मना, सीएम का रिएक्शन वायरल
Jammu Kashmir
तिरंगा पट्टियों वाला रिबन काटने से उमर अब्दुल्ला ने किया मना, सीएम का रिएक्शन वायरल
पवन खेड़ा की हो सकती है गिरफ्तारी! SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक; क्या है पूरा मामला
Pawan Khera
पवन खेड़ा की हो सकती है गिरफ्तारी! SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक; क्या है पूरा मामला
पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर कांग्रेसी सीएम के कान में क्या कहा? वायरल हो गई तस्वीर
Karnataka News
पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर कांग्रेसी सीएम के कान में क्या कहा? वायरल हो गई तस्वीर
हम मुस्लिम गांव में नहीं जा सकते...शुभेंदु ने चुनाव से पहले किसे चेताया?
West Bengal Election 2026
हम मुस्लिम गांव में नहीं जा सकते...शुभेंदु ने चुनाव से पहले किसे चेताया?
सायोनी घोष गा रहीं 'दिल में काबा', मुस्लिम धर्मगुरु बोले- 370 का बदला ममता से लेंगे
West Bengal Assembly Election 2026
सायोनी घोष गा रहीं 'दिल में काबा', मुस्लिम धर्मगुरु बोले- 370 का बदला ममता से लेंगे
ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला
Telangana
ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला
पवन खेड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के फैसले पर लगाई रोक
Supreme Court
पवन खेड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के फैसले पर लगाई रोक