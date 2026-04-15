कैंसर का झूठ और 18 लाख की लूट; एक मां ने अपनी बीमारी का ऐसा नाटक रचा कि सब दंग रह गए, आखिर क्यों?

दुनिया में इंसानियत और भरोसे से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन जब कोई इसी भरोसे का कत्ल कर दे तो रूह कांप जाती है. अमेरिका के नेवाडा से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने खुद को 'पैन्क्रियाटिक कैंसर' जैसी जानलेवा बीमारी होने का ढोंग रचा. उसने न केवल अजनबियों को बल्कि अपने दोस्तों और परिवार को भी इस जाल में फंसाया और सहानुभूति के नाम पर करीब 18 लाख रुपये (20,000 डॉलर) बटोर लिए. सवाल यह है कि कोई इतना गिर कैसे सकता है? क्या यह सिर्फ पैसों की लालच थी या फिर किसी बीमार मानसिकता का नतीजा? आइए जानते हैं विस्तार से...

कैंसर के नाम पर 18 लाख की ठगी

नेवाडा की रहने वाली हेली नाइट ने जून 2023 से अप्रैल 2024 के बीच खुद को कैंसर पीड़ित बताकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया. उसने लास वेगास की अदालत में स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर अग्नाशय के कैंसर की झूठी कहानी गढ़ी थी. उसने कई ऑनलाइन फंडरेजर प्लेटफॉर्म्स पर अपनी फर्जी बीमारी का प्रचार किया, ताकि लोग उसे चंदा दें. हेली ने इस कहानी को सच साबित करने के लिए अलग-अलग लोगों का भेष तक धरा और फर्जी संदेशों के जरिए डोनर्स को गुमराह किया. इस दौरान उसने अजनबियों और करीबियों से हजारों डॉलर की ठगी की, जिससे समाज में भारी आक्रोश पैदा हो गया है.

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अपनों को लूटने के पीछे की अजीब और चौंकाने वाली वजह

जब हेली की सच्चाई सामने आई, तो उसकी पुरानी क्लासमेट सिडनी फिंक सहित कई लोग दंग रह गए. पूछताछ के दौरान हेली ने जो वजह बताया, वह बेहद अजीब था. उसने दावा किया कि वह खुद को 'दो अलग-अलग लोग' महसूस करती थी और अपने व्यवहार पर उसका नियंत्रण नहीं था. उसने कैंसर का नाटक इसलिए किया, ताकि उसका परिवार और दोस्त उसके प्रति 'गिल्टी' महसूस करें और उसे ज्यादा प्यार दें. वह चाहती थी कि लोग हर समय उसके आसपास रहें, इसलिए उसने बीमारी का सहारा लिया. हालांकि, कोर्ट रिकॉर्ड से पता चला कि उसका असली मकसद डोनर्स को धोखा देकर अपनी लाइफस्टाइल के लिए फंड जुटाना था.

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कैंसर सर्वाइवर डोनर्स के साथ किया इमोशनल कांड

हेली के शिकार हुए लोगों में सुज़ैन ड्यूरॉय जैसी महिलाएं भी शामिल हैं, जो खुद 'ब्रेस्ट कैंसर' की जंग जीत चुकी हैं. सुज़ैन ने हेली की कहानी पर भरोसा करते हुए उसे करीब 1,000 डॉलर के गिफ्ट कार्ड और उपहार भेजे थे ताकि इलाज के दौरान उसे सहारा मिल सके. सुज़ैन ने कहा कि उनके लिए यह मामला पैसों का नहीं बल्कि दिल टूटने जैसा है. डोनर्स ने बताया कि हेली बेहद चालाक और हेरफेर करने वाली महिला है. एक अन्य डोनर राचेल रिडेल ने तो उसे 'सोशियोपैथ' तक कह डाला. लोगों में इस बात को लेकर ज्यादा गुस्सा है कि उसने एक ऐसी बीमारी का नाम लिया, जिसका उत्तरजीविता दर बहुत कम होता है.