Advertisement
trendingNow13064949
Hindi Newsजरा हटकेपहाड़ से 60 फीट नीचे गिरी, 7 घंटे की मौत में लड़की ने देखी ऐसी चीजें! जिंदा बची तो लोगों सुनाया असल किस्सा

पहाड़ से 60 फीट नीचे गिरी, 7 घंटे की मौत में लड़की ने देखी ऐसी चीजें! जिंदा बची तो लोगों सुनाया असल किस्सा

Near Death Experience: न्यू जर्सी की 22 साल की एरिका टेट ने पहाड़ से गिरने के बाद मौत और ज़िंदगी के बीच बिताए सात घंटों का दावा किया है. उनका कहना है कि उस अनुभव ने न सिर्फ उनकी सोच बदली बल्कि नास्तिक से आध्यात्मिक इंसान बना दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 06, 2026, 06:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहाड़ से 60 फीट नीचे गिरी, 7 घंटे की मौत में लड़की ने देखी ऐसी चीजें! जिंदा बची तो लोगों सुनाया असल किस्सा

Life After Death: अमेरिका के न्यू जर्सी की रहने वाली 22 साल की एरिका टेट की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. साल 2025 में एक एडवेंचर हाइक के दौरान वह पेलिसेड्स क्लिफ्स से करीब 60 फीट नीचे गिर गईं. यह हादसा इतना गंभीर था कि उनकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा, पेल्विस, हाथ और पसलियां टूट गईं और दोनों फेफड़ों में छेद हो गया. दर्द असहनीय था, लेकिन इसके बावजूद एरिका ने हिम्मत जुटाकर इमरजेंसी कॉल की.

रेस्क्यू में क्यों लगे पूरे सात घंटे?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे के बाद एरिका अपनी सही लोकेशन ठीक से नहीं बता सकीं. पहाड़ी इलाका और कमजोर सिग्नल रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती बन गया. इसी कारण उन्हें ढूंढने में करीब सात घंटे लग गए. एरिका का दावा है कि यही वो सात घंटे थे, जब वह इस दुनिया में नहीं थीं. उनका कहना है कि उनका शरीर नीचे पड़ा था, लेकिन उनकी चेतना कहीं और चली गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: इंडिया में अब भी है इस पाकिस्तानी नेता का आलीशान बंगला! 2.5 एकड़ में फैला खूबसूरत घर, बन गया खंडहर; देखें VIDEO

क्या वाकई शरीर से अलग हो गई थी चेतना?

एरिका बताती हैं कि गिरने के बाद उन्होंने खुद को अपने शरीर से अलग महसूस किया. वह ऊपर से अपने घायल शरीर को देख रही थीं. उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि वह सिर्फ शरीर नहीं हैं. इसके बाद उनके भीतर गहरी शांति आ गई और सारा दर्द खत्म हो गया. यह अनुभव उनके लिए डरावना नहीं बल्कि बेहद शांत और सुकून भरा था. एरिका के अनुसार, इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को एक फिल्म की तरह चलते देखा. बचपन से लेकर अब तक के फैसले, रिश्ते और अनसुलझे जख्म उनके सामने साफ नजर आए. वह यह भी समझ पाईं कि उनके हर एक कदम का दूसरों पर क्या असर पड़ा. अच्छे या बुरे, हर कर्म का परिणाम वहां स्पष्ट दिखाई दे रहा था.

किस रोशनी से हुआ सामना?

एरिका कहती हैं कि इसके बाद वह एक बेहद तेज और जीवंत रोशनी की ओर खिंचती चली गईं. वह रोशनी उन्हें ईश्वर, स्रोत या यूनिवर्सल कॉन्शसनेस जैसी लगी. उस रोशनी में अपार प्रेम, शांति और अपनापन था. वहां न कोई फरिश्ता था, न कोई मृत रिश्तेदार और न ही कोई जजमेंट. एरिका का दावा है कि उस अनुभव में उन्हें एक ही संदेश मिला कि हर चीज एक ही ऊर्जा से बनी है. इंसान एक-दूसरे से अलग नहीं बल्कि गहराई से जुड़े हुए हैं. किसी को नुकसान पहुंचाना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है. जिंदगी का असली मकसद इसी एकता को याद रखना और करुणा के साथ जीना है.

यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'AK47' से बजाई ऐसी धुन! Viral Video देख लोग बोले- मुझे तो लगा बंदूक है लेकिन...

मौत को लेकर सोच कैसे बदली?

एरिका के अनुसार, मौत कोई अंत नहीं बल्कि एक भ्रम है. न स्वर्ग है, न नर्क, सिर्फ एकत्व का अनुभव है. यही अनुभव उन्हें नास्तिक से आध्यात्मिक इंसान बना गया. बाद में उन्होंने अपनी कहानी NDE Journey और The Other Side NDE जैसे यूट्यूब चैनलों पर शेयर की, जिसने दुनियाभर में नई बहस छेड़ दी.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Near Death Experienceviraltrending

Trending news

देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
IMD
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
DNA Analysis
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
Defence Project
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
Donald Trump
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
Brahmaputra
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
पाकिस्तानी से शादी, बदला धर्म और नाम लेकिन 4 महीने बाद पाक ने निकाला देश से बाहर
sarabjit kaur
पाकिस्तानी से शादी, बदला धर्म और नाम लेकिन 4 महीने बाद पाक ने निकाला देश से बाहर
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
Karnataka News
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
Thorium
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी
MEA
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी