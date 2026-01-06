पहाड़ से 60 फीट नीचे गिरी, 7 घंटे की मौत में लड़की ने देखी ऐसी चीजें! जिंदा बची तो लोगों सुनाया असल किस्सा

Life After Death: अमेरिका के न्यू जर्सी की रहने वाली 22 साल की एरिका टेट की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. साल 2025 में एक एडवेंचर हाइक के दौरान वह पेलिसेड्स क्लिफ्स से करीब 60 फीट नीचे गिर गईं. यह हादसा इतना गंभीर था कि उनकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा, पेल्विस, हाथ और पसलियां टूट गईं और दोनों फेफड़ों में छेद हो गया. दर्द असहनीय था, लेकिन इसके बावजूद एरिका ने हिम्मत जुटाकर इमरजेंसी कॉल की.

रेस्क्यू में क्यों लगे पूरे सात घंटे?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे के बाद एरिका अपनी सही लोकेशन ठीक से नहीं बता सकीं. पहाड़ी इलाका और कमजोर सिग्नल रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती बन गया. इसी कारण उन्हें ढूंढने में करीब सात घंटे लग गए. एरिका का दावा है कि यही वो सात घंटे थे, जब वह इस दुनिया में नहीं थीं. उनका कहना है कि उनका शरीर नीचे पड़ा था, लेकिन उनकी चेतना कहीं और चली गई थी.

क्या वाकई शरीर से अलग हो गई थी चेतना?

एरिका बताती हैं कि गिरने के बाद उन्होंने खुद को अपने शरीर से अलग महसूस किया. वह ऊपर से अपने घायल शरीर को देख रही थीं. उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि वह सिर्फ शरीर नहीं हैं. इसके बाद उनके भीतर गहरी शांति आ गई और सारा दर्द खत्म हो गया. यह अनुभव उनके लिए डरावना नहीं बल्कि बेहद शांत और सुकून भरा था. एरिका के अनुसार, इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को एक फिल्म की तरह चलते देखा. बचपन से लेकर अब तक के फैसले, रिश्ते और अनसुलझे जख्म उनके सामने साफ नजर आए. वह यह भी समझ पाईं कि उनके हर एक कदम का दूसरों पर क्या असर पड़ा. अच्छे या बुरे, हर कर्म का परिणाम वहां स्पष्ट दिखाई दे रहा था.

किस रोशनी से हुआ सामना?

एरिका कहती हैं कि इसके बाद वह एक बेहद तेज और जीवंत रोशनी की ओर खिंचती चली गईं. वह रोशनी उन्हें ईश्वर, स्रोत या यूनिवर्सल कॉन्शसनेस जैसी लगी. उस रोशनी में अपार प्रेम, शांति और अपनापन था. वहां न कोई फरिश्ता था, न कोई मृत रिश्तेदार और न ही कोई जजमेंट. एरिका का दावा है कि उस अनुभव में उन्हें एक ही संदेश मिला कि हर चीज एक ही ऊर्जा से बनी है. इंसान एक-दूसरे से अलग नहीं बल्कि गहराई से जुड़े हुए हैं. किसी को नुकसान पहुंचाना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है. जिंदगी का असली मकसद इसी एकता को याद रखना और करुणा के साथ जीना है.

मौत को लेकर सोच कैसे बदली?

एरिका के अनुसार, मौत कोई अंत नहीं बल्कि एक भ्रम है. न स्वर्ग है, न नर्क, सिर्फ एकत्व का अनुभव है. यही अनुभव उन्हें नास्तिक से आध्यात्मिक इंसान बना गया. बाद में उन्होंने अपनी कहानी NDE Journey और The Other Side NDE जैसे यूट्यूब चैनलों पर शेयर की, जिसने दुनियाभर में नई बहस छेड़ दी.