कड़कड़ाती बिजली से भी तेज है इस महिला की 'डकार'! गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम, आवाज सुन बहरे हो जाएंगे कान

Woman Created History With Loudest Burp: दुनिया में रिकॉर्ड बनाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते. कोई सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर इतिहास रचता है, तो कोई घंटों तक किसी कठिन काम को करके नया कीर्तिमान बनाता है. लेकिन हाल ही में एक ऐसा रिकॉर्ड सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान करने के साथ-साथ हंसने पर भी मजबूर कर दिया है. अमेरिका की रहने वाली एक महिला ने अपनी जोरदार डकार के दम पर एक बार फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली है. उनकी डकार इतनी तेज थी कि उसकी आवाज सुनकर लोग दंग रह गए. सोशल मीडिया पर इस अनोखे रिकॉर्ड की खूब चर्चा हो रही है और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार, अमेरिका की किम्बर्ली विंटर ने 108 डेसिबल की डकार निकालकर नया रिकॉर्ड बनाया है. यह आवाज सामान्य डकार से कई गुना ज्यादा तेज मानी जा रही है. दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी सबसे तेज डकार का रिकॉर्ड किम्बर्ली के ही नाम था. अब उन्होंने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. 108 डेसिबल की आवाज को समझने के लिए इतना जानना काफी है कि यह स्तर कई बार तेज हॉर्न या भारी मशीनों से निकलने वाली आवाज के बराबर माना जाता है. इस आवाज को आप कड़कड़ाती बिजली के बाद आने वाली ध्वनि से भी समझ सकते हैं. ऐसे में किसी इंसान द्वारा इतनी तेज डकार निकालना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बन गया है.
किम्बर्ली विंटर लंबे समय से इस अनोखे रिकॉर्ड के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने पहले भी सबसे तेज डकार का खिताब अपने नाम किया था. हालांकि, उन्हें विश्वास था कि वह अपने प्रदर्शन में और सुधार कर सकती हैं. लगातार अभ्यास और तैयारी के बाद उन्होंने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया. यही वजह है कि अब उनका नाम फिर से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूची में दर्ज हो गया है.
रिकॉर्ड बनने के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कोई इतनी तेज डकार कैसे निकाल सकता है. किम्बर्ली ने बताया कि इसके पीछे सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि काफी अभ्यास और खास तकनीक काम करती है. उनके अनुसार, वह पहले गहरी सांस लेती हैं और फिर उसे एक विशेष तरीके से नियंत्रित करती हैं. सही समय पर हवा को बाहर निकालने से तेज आवाज पैदा होती है. उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में शरीर पर नियंत्रण और सही समय का तालमेल बेहद जरूरी होता है. बिना अभ्यास के ऐसा कर पाना आसान नहीं है.
किम्बर्ली ने यह भी खुलासा किया कि उनके खानपान का भी इस रिकॉर्ड में योगदान है. उन्होंने बताया कि सोडा, बीयर और कुछ मसालेदार खाद्य पदार्थ गैस बनने में मदद करते हैं, जिससे तेज डकार निकालना आसान हो जाता है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ इन चीजों का सेवन करने से कोई रिकॉर्ड नहीं बन जाता. इसके लिए लगातार अभ्यास और सही तकनीक की जरूरत होती है.
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर होने के बाद लाखों लोगों ने इसे देखा. वीडियो पर हजारों कमेंट भी आए हैं. कुछ यूजर्स ने इसे बेहद मजेदार रिकॉर्ड बताया, जबकि कई लोग किम्बर्ली की तारीफ करते नजर आए. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि इतनी तेज डकार सुनकर आसपास बैठे लोग जरूर चौंक गए होंगे. वहीं, कुछ यूजर्स ने कहा कि दुनिया में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और हर व्यक्ति किसी न किसी खास हुनर के जरिए अपनी अलग पहचान बना सकता है.
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अक्सर ऐसे अनोखे रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं, जो लोगों को चौंका देते हैं. किसी के लंबे बाल, किसी की तेज दौड़ या किसी की अलग कला दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाती है. किम्बर्ली विंटर का यह रिकॉर्ड भी उन्हीं अनोखी उपलब्धियों में शामिल हो गया है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
108 डेसिबल की डकार निकालकर किम्बर्ली विंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रिकॉर्ड बनाने के लिए हमेशा बड़े मंच या असाधारण ताकत की जरूरत नहीं होती. कभी-कभी एक अनोखा हुनर भी पूरी दुनिया में पहचान दिला सकता है. यही वजह है कि उनकी यह उपलब्धि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे देखकर हैरानी के साथ मुस्कुरा भी रहे हैं.