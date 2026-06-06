कड़कड़ाती बिजली से भी तेज है इस महिला की 'डकार'! गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम, आवाज सुन बहरे हो जाएंगे कान

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार, अमेरिका की किम्बर्ली विंटर ने 108 डेसिबल की डकार निकालकर नया रिकॉर्ड बनाया है. यह आवाज सामान्य डकार से कई गुना ज्यादा तेज मानी जा रही है. दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी सबसे तेज डकार का रिकॉर्ड किम्बर्ली के ही नाम था. अब उन्होंने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. 108 डेसिबल की आवाज को समझने के लिए इतना जानना काफी है कि यह स्तर कई बार तेज हॉर्न या भारी मशीनों से निकलने वाली आवाज के बराबर माना जाता है. इस आवाज को आप कड़कड़ाती बिजली के बाद आने वाली ध्वनि से भी समझ सकते हैं. ऐसे में किसी इंसान द्वारा इतनी तेज डकार निकालना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बन गया है.