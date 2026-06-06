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कड़कड़ाती बिजली से भी तेज है इस महिला की 'डकार'! गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम, आवाज सुन बहरे हो जाएंगे कान

Woman Created History With Loudest Burp: अमेरिका की किम्बर्ली विंटर ने सबसे तेज डकार निकालकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अब 108 डेसिबल की उनकी डकार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं. इस डकार के साथ ही किम्बर्ली विंटर ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 06, 2026, 06:08 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:08 AM IST
कड़कड़ाती बिजली से भी तेज है इस महिला की 'डकार'! गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम, आवाज सुन बहरे हो जाएंगे कान
Image Credit: Image credit: instagram/@guinnessworldrecords

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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