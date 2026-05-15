इंसान और मछली के बीच हुआ 'जीरो-काटा' का खेल! कैसे महिला को चटा दी धूल; वीडियो में खुद देख लें

US Woman Plays Zero-Kata With Pet Axolotl: सोशल मीडिया की दुनिया में कब कौन सा वीडियो लोगों का दिल जीत ले, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. इन दिनों एक ऐसा वीडियो चर्चा में है, जिसे देखकर लोग पहले मुस्कुराए, फिर हैरान रह गए. वजह बना एक छोटा सा पानी में रहने वाला जीव, जिसने अपनी मालकिन के साथ ऐसा खेल खेला कि इंटरनेट पर लोग उसकी 'समझ' की चर्चा करने लगे. वीडियो में एक महिला अपने पालतू एक्जोलोटल (मछली) के साथ जीरो-काटा खेलती दिखाई देती है और सबसे मजेदार बात यह रही कि आखिर में जीत किसकी हुई, यह देखकर लोग दंग रह गए.

एक्वेरियम का शीशा बन गया गेम बोर्ड

वीडियो में महिला ने अपने पालतू जीव के एक्वेरियम के शीशे पर जीरो-काटा का ग्रिड बना दिया. शुरुआत में लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक मजेदार वीडियो होगा. महिला ने अपना पहला निशान बनाया और फिर बारी आई एक्जोलोटल (महिला की मछली का नाम) की. इसके बाद जो हुआ, उसने लोगों का ध्यान खींच लिया. पानी में तैर रहा छोटा सा जीव अपने चेहरे को अलग-अलग खानों की तरफ ले जाकर जैसे इशारा करने लगा कि उसे कहां निशान लगाना है. महिला भी उसी हिसाब से उसकी चाल चलती रही.

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धीरे-धीरे बन गया दिलचस्प मुकाबला

शुरुआत में यह सब खेल जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद मुकाबला काफी मजेदार बन गया. वीडियो देख रहे लोगों को लगने लगा कि यह मछली सिर्फ इधर-उधर नहीं घूम रही है, बल्कि वह सच में इसी तरह खेल में हिस्सा ले रही थी. सबसे चौंकाने वाला पल तब आया, जब आखिर में एक्जोलोटल ने लगातार अपनी चालों से गेम जीत लिया और महिला हार गई. वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया?

सोशल मीडिया पर आए मजेदार कमेंट

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा कि अब इंसानों के बाद पालतू जीव भी गेम जीतने लगे. एक और यूजर ने मजाक में कहा कि लगता है घर में असली खिलाड़ी कोई और निकला. कई लोगों ने पूछा कि आखिर महिला को यह आइडिया आया कैसे कि उसका पालतू जीव इस तरह खेल भी सकता है. वहीं कुछ लोग उसे 'अंडरवॉटर जीनियस' कहने लगे.

आखिर क्या होता है एक्जोलोटल?

एक्जोलोटल एक बेहद अनोखा पानी में रहने वाला जीव माना जाता है. इसका चेहरा और शरीर दूसरी मछलियों से काफी अलग दिखाई देता है. अपनी अलग बनावट और शांत स्वभाव की वजह से यह दुनियाभर में लोगों के बीच लोकप्रिय है. ये अपनी पूरी जिंदगी लार्वा अवस्था में बिताते हैं, यानी ये कभी बड़े (Metamorphosis) नहीं होते. इनके पास शरीर के अंगों (पैर, पूंछ, दिल और यहां तक कि दिमाग के हिस्से) को दोबारा उगाने (Regenerate) की अद्भुत क्षमता होती है. हालांकि इस वीडियो ने उसे एक नई पहचान दे दी है.

छोटा वीडियो, बड़ी मुस्कान

आज सोशल मीडिया पर रोज हजारों वीडियो आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो बिना किसी शोर-शराबे के लोगों का दिल जीत लेते हैं. इस वीडियो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. कुछ सेकंड की इस क्लिप ने लोगों को हंसाया भी और हैरान भी किया. और अब इंटरनेट पर लोग एक ही बात कह रहे हैं कि शायद पालतू जानवर हमें हर दिन चौंकाने का कोई नया तरीका ढूंढ ही लेते हैं.

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