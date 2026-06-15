Medical Tourism India: क्या आप सोच सकते हैं कि जो दवाई आपको अपने देश में हजारों रुपये खर्च करने के बाद भी मुश्किल से मिले, वो किसी दूसरे देश में कौड़ियों के भाव मिल जाए? ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका की रहने वाली एक महिला के साथ. जब अमेरिका के महंगे हेल्थकेयर सिस्टम ने उनके पसीने छुड़ा दिए, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. अमेरिकी महिला ने दवाइयों के खर्च पर एक ऐसा हैरान करने वाला वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है. आखिर क्या है ये पूरा माजरा जिसने भारत के मेडिकल सिस्टम का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया है.
अमेरिका को दुनिया का सबसे अमीर और एडवांस्ड देश माना जाता है, लेकिन जब बात वहां के हेल्थकेयर या इलाज की आती है तो अच्छे-अच्छों की जेब ढीली हो जाती है. अमेरिकी महिला एशले के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उन्हें डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी थीं, उनका कुल खर्च अमेरिका में करीब ₹86,000 (लगभग 1000 डॉलर) बैठ रहा था. इतनी बड़ी रकम सिर्फ कुछ दवाइयों के लिए देना किसी के लिए भी झटका देने वाला था. एशले समझ नहीं पा रही थीं कि वो क्या करें, क्योंकि अमेरिका में बिना भारी-भरकम इंश्योरेंस के इलाज कराना आम इंसान के बस की बात नहीं है.
भारत आने का फैसला
जब अमेरिका में कोई रास्ता नहीं सूझा, तो एशले ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया. उन्होंने भारत आने की प्लानिंग की. दरअसल, पिछले कुछ सालों में भारत 'मेडिकल टूरिज्म' का एक बहुत बड़ा गढ़ बनकर उभरा है. दुनिया भर से लोग यहां सस्ते और बेहतरीन इलाज के लिए आते हैं. एशले ने भी अपनी किस्मत भारत में आजमाने की सोची. उन्होंने फ्लाइट की टिकट बुक की और सीधे भारत पहुंच गईं. उन्हें उम्मीद तो थी कि यहां चीजें थोड़ी सस्ती होंगी, लेकिन जो सच उनके सामने आने वाला था उसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी.
दुकान पर असली झटका
भारत पहुंचकर जब एशले एक लोकल फार्मेसी यानी मेडिकल स्टोर पर गईं, तो उनके होश उड़ गए. उन्होंने डॉक्टर का पर्चा केमिस्ट को थमाया. जब दुकानदार ने उन्हें दवाइयां दीं और बिल बताया, तो एशले को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ. जिस दवा के लिए अमेरिका में उनसे ₹86,000 मांगे जा रहे थे, वही दवा भारत में उन्हें सिर्फ ₹2,150 में मिल गई. आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ इक्कीस सौ पचास रुपये. एशले ने बताया कि ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था. उन्होंने तुरंत इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.
फ्लाइट का खर्च भी वसूल
इस पूरे मामले में सबसे मजेदार बात यह रही कि एशले का भारत आने का टिकट, यहां रहने का खर्च और दवाइयों की कीमत, सब कुछ मिलाकर भी अमेरिका में मिलने वाली दवाइयों के कुल खर्च से बहुत कम था. यानी जितने में वो अमेरिका में सिर्फ दवा खरीदतीं, उतने में वो भारत घूम भी आईं और उनका इलाज भी हो गया. उनके इस वीडियो पर अब दुनिया भर के लोग कमेंट्स कर रहे हैं. कई अमेरिकी लोग अपने देश के महंगे मेडिकल सिस्टम को कोस रहे हैं, तो वहीं भारतीय लोग इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि हमारे देश में जेनरिक और जरूरी दवाएं कितनी किफायती दाम पर उपलब्ध हैं.