महिला ने ले ली बंदर की जान... 25 बंदरों के बीच एक को ही बनाया निशाना, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

Viral News: अमेरिका के मिसिसिपी में एक महिला ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी. दरअसल, एक ट्रक से भागे संक्रमित लैब बंदरों में से एक उसके घर के पास पहुंच गया था. अधिकारियों ने बताया कि ये बंदर कई खतरनाक वायरस, जैसे हेपेटाइटिस C और कोविड-19 से संक्रमित थे. महिला का कहना है कि उसे बंदर के हमले का डर था, इसलिए उसने राइफल उठाई और गोली चला दी. घटना के बाद उसने कहा, “मैंने वही किया जो कोई भी मां करती.”

दरअसल, मामला मिसिसिपी की एक हाइवे पर हुए ट्रक हादसे से जुड़ा है. ट्रक में कुल 21 रीसस (Rhesus) प्रजाति के बंदर थे, जिन्हें न्यू ऑरलियन्स की ट्यूलन यूनिवर्सिटी से एक बायोमेडिकल सेंटर ले जाया जा रहा था. दुर्घटना के बाद तीन बंदर भाग निकले. बताया गया कि ये बंदर कई खतरनाक वायरस से संक्रमित थे, जिससे इलाके के लोगों में दहशत फैल गई. प्रशासन ने तुरंत इनकी तलाश शुरू की, लेकिन एक बंदर रविवार सुबह एक घर के पास दिखाई दिया, जहां से यह मामला चर्चा में आया.

‘मैंने वही किया जो हर मां करती

स्थानीय महिला फर्ग्यूसन ने बताया कि उसने पुलिस को पहले ही सूचना दे दी थी कि बंदर उसके घर के पास है. लेकिन बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उसने खुद कार्रवाई करने का फैसला लिया. “मैंने गोली चलाई, वह वहीं खड़ा रहा, फिर दोबारा गोली मारी तो वह गिर गया,” फर्ग्यूसन ने बताया. उनके पांच बच्चे चार से सोलह साल की उम्र के हैं. महिला ने कहा कि अगर बंदर किसी और के बच्चे पर हमला करता और मैं कुछ नहीं करती, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती.

अधिकारियों ने दी सफाई

जैस्पर काउंटी शेरिफ ऑफिस ने सोशल मीडिया पर बताया कि एक बंदर स्थानीय निवास स्थान से पकड़ा गया, लेकिन ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई. वन्यजीव विभाग ने उसे कब्जे में ले लिया. वहीं, ट्यूलन यूनिवर्सिटी ने साफ किया कि ये बंदर उनके संस्थान के नहीं थे. हादसे के बाद 13 बंदर बरामद किए गए, जबकि पांच को मारना पड़ा. तीन बंदर फरार थे, जिनमें से एक को फर्ग्यूसन ने गोली मार दी. फिलहाल बाकी बंदरों की तलाश जारी है और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है.