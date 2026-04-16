14 टकीला शॉट्स पीने के बाद क्रूज से गिरी महिला; कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला, अब हर्जाने में देने होंगे ₹25000000

अक्सर छुट्टियों का मजा लेने के लिए लोग क्रूज का सफर चुनते हैं, लेकिन अमेरिका की एक महिला के लिए यह सफर जिंदगी भर का सबक बन गया. कैलिफोर्निया की रहने वाली 45 साल की डायना सैंडर्स के साथ 'कार्निवल रेडिएंस' क्रूज पर एक ऐसी घटना घटी, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. क्या आप सोच सकते हैं कि महज 8 घंटे के भीतर किसी को 14 टकीला शॉट्स परोस दिए जाएं और फिर हुए हादसे की जिम्मेदारी कंपनी पर डाल दी जाए? इस मामले में कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसने शराब पिलाने वाली कंपनियों और यात्रियों की सुरक्षा के बीच एक नई बहस छेड़ दी है. आइए जानते हैं कि आखिर नशे में धुत्त होकर गिरने वाली महिला को करोड़ों का मुआवजा कैसे मिला.

स्टाफ की लापरवाही या यात्री की जिद?

जनवरी 2024 में डायना सैंडर्स क्रूज पर सफर कर रही थीं, जहां उन्हें लगभग 8 घंटे और 39 मिनट के दौरान कम से कम 14 टकीला शॉट्स परोसे गए. इतनी भारी मात्रा में शराब पीने के बाद डायना पूरी तरह नशे में धुत्त हो गईं और सीढ़ियों से बुरी तरह गिर गईं. इस हादसे में उन्हें सिर में गंभीर चोट, पीठ और टेलबोन में फ्रैक्चर के साथ-साथ ब्रेन इंजरी का भी खतरा पैदा हो गया. डायना के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि क्रूज स्टाफ को तब शराब देना बंद कर देना चाहिए था जब वह स्पष्ट रूप से नशे में दिखने लगी थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी सुरक्षा से ज्यादा शराब की बिक्री और मुनाफे को प्राथमिकता देती है, जिसके कारण यह बड़ा हादसा हुआ.

क्या नशे के लिए यात्री खुद जिम्मेदार नहीं?

दूसरी ओर, क्रूज ऑपरेटर ने इन आरोपों का कड़ा विरोध किया. कंपनी का तर्क था कि डायना यह नहीं बता पाईं कि उन्हें किस क्रू मेंबर ने शराब परोसी थी. साथ ही, कंपनी ने दावा किया कि डायना में नशे के कोई शुरुआती लक्षण जैसे लड़खड़ाना या अस्पष्ट बोलना नहीं दिखे थे, जिससे स्टाफ को सेवा रोकने का संकेत मिलता. डायना के वकील स्पेंसर एरोनफेल्ड ने स्वीकार किया कि ऐसे मामलों में यह साबित करना कठिन होता है कि गलती किसकी है, क्योंकि आमतौर पर लोग मानते हैं कि शराब पीने की जिम्मेदारी खुद व्यक्ति की होती है. हालांकि, मुख्य मुद्दा यह था कि क्या कंपनी को एक व्यक्ति को इतनी अधिक मात्रा में शराब परोसते रहना चाहिए था.

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कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

मियामी की फेडरल जूरी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया. जूरी ने डायना सैंडर्स के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें 3,00,000 डॉलर (लगभग 2.5 करोड़ रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया. दिलचस्प बात यह है कि यह रकम मुकदमे के दौरान मांगी गई शुरुआती राशि से 2,50,000 डॉलर अधिक थी. कोर्ट ने माना कि यात्री की अपनी जिम्मेदारी होने के बावजूद, कंपनी को भी सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए था. यह मामला अब उन अन्य कानूनी लड़ाइयों के लिए एक मिसाल बन गया है जहां यात्रियों को अत्यधिक शराब परोसने के कारण गंभीर हादसे या मौत का सामना करना पड़ता है.