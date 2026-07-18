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मां ने बेटों का सपना किया पूरा, घर के बेसमेंट को 14 लाख रुपये खर्च कर बना दिया मिनी हॉकी स्टेडियम; वायरल हुआ वीडियो

अमेरिका की एक मां ने अपने दो बेटों के खेल और सपनों को पूरा करने के लिए घर के बेसमेंट को ही मिनी हॉकी एरिना में बदल दिया. इस DIY प्रोजेक्ट पर उन्होंने करीब 17 हजार डॉलर यानी लगभग 14 लाख रुपये खर्च किए. सिंथेटिक आइस, बोर्ड्स और ग्लास से तैयार इस छोटे स्टेडियम को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं कि इससे घर की रीसेल वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा? अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 18, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:42 PM IST
मां ने बेटों का सपना किया पूरा, घर के बेसमेंट को 14 लाख रुपये खर्च कर बना दिया मिनी हॉकी स्टेडियम; वायरल हुआ वीडियो
Image Credit: Image credit: instagram/@comestayawhile

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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