/मां ने बेटों का सपना किया पूरा, घर के बेसमेंट को 14 लाख रुपये खर्च कर बना दिया मिनी हॉकी स्टेडियम; वायरल हुआ वीडियो

अमेरिका की रहने वाली अमांडा वरनाची ने अपने घर के निचले हिस्से यानी बेसमेंट को ऐसा रूप दिया, जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी. होम इम्प्रूवमेंट कंटेंट क्रिएटर अमांडा ने करीब तीन महीने तक मेहनत करके अपने बेसमेंट को बच्चों के लिए एक शानदार हॉकी रिंक में बदल दिया.
इस पूरे प्रोजेक्ट में सिंथेटिक आइस, हॉकी बोर्ड्स, आर-पार दिखने वाले ग्लास और खेल से जुड़ी कई सुविधाएं जोड़ी गईं. अब यह जगह उनके दो छोटे बेटों के लिए किसी प्रोफेशनल हॉकी एरिना से कम नहीं है. अमांडा का कहना है कि उन्होंने यह सब घर बेचने या उसकी कीमत बढ़ाने के लिए नहीं किया, बल्कि अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने के लिए किया है. उनका कहना है कि बच्चों के साथ बनी यादें किसी भी कीमत से ज्यादा जरूरी हैं. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
अमांडा बताती हैं कि शुरुआत में बेसमेंट को हॉकी रिंक बनाने का कोई प्लान नहीं था. जब उनका परिवार नए घर में शिफ्ट हुआ, तो उन्होंने सोचा था कि बेसमेंट को सामान्य तरीके से तैयार किया जाएगा. लेकिन धीरे-धीरे उनके बेटों का हॉकी के प्रति बढ़ता प्यार इस पूरे आइडिया की वजह बन गया. सर्दियों के मौसम में उनके बच्चे बेसमेंट में कालीन पर छोटी हॉकी खेलते थे. छोटे स्टिक और नेट के साथ शुरू हुआ यह खेल धीरे-धीरे बच्चों की बड़ी इच्छा में बदल गया. पहले उन्होंने सिर्फ एक पेनल्टी बॉक्स की मांग की. इसके बाद अमांडा ने हॉकी रिंक जैसा दिखने वाला बड़ा रग और जोड़ने वाले बोर्ड खरीदे. धीरे-धीरे बच्चों का उत्साह बढ़ता गया और अमांडा ने सोचा कि क्यों न उन्हें घर पर ही एक असली एरिना जैसा अनुभव दिया जाए.
अमांडा के परिवार के पास डेट्रॉयट रेड विंग्स हॉकी टीम के सीजन टिकट भी हैं. इस वजह से उनके बेटे इस खेल से काफी जुड़े हुए हैं. अमांडा ने बताया कि बच्चे मैच देखने जाते हैं, खिलाड़ियों को देखते हैं और उसी तरह बनने का सपना देखते हैं. उन्होंने कहा कि उनके बेटे बेसमेंट में खेलते समय सिर्फ हॉकी नहीं खेलते, बल्कि पूरा माहौल बनाते हैं. वे नेशनल एंथम गाते हैं, फिर खुद को लॉकर रूम में जाने वाला खिलाड़ी समझते हैं और मैच जैसा माहौल तैयार करते हैं. यही देखकर अमांडा के मन में विचार आया कि क्यों न उन्हें घर में ही एक छोटा-सा असली हॉकी अनुभव दिया जाए.
इस पूरे प्रोजेक्ट पर अमांडा ने करीब 17 हजार डॉलर खर्च किए, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 14 लाख रुपये होते हैं. बेसमेंट में बनाया गया यह हॉकी रिंक करीब 25 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा है. इसमें सबसे ज्यादा खर्च पारदर्शी पॉलीकार्बोनेट ग्लास पर हुआ. अमांडा ने बताया कि इसकी कीमत करीब 5200 डॉलर यानी लगभग 4.5 लाख रुपये रही. उन्होंने मोटा और मजबूत मटेरियल इसलिए चुना, ताकि जैसे-जैसे उनके बच्चे बड़े हों, यह रिंक लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके. वहीं सिंथेटिक आइस पर करीब 2700 डॉलर खर्च हुए. हालांकि अमांडा का कहना है कि अगर कोई कम बजट में ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, तो पेंट किए हुए फ्लोर, कारपेट या रग का इस्तेमाल करके खर्च कम किया जा सकता है.
अमांडा की इस अनोखी कोशिश को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. हालांकि कुछ लोगों ने उनसे सवाल किया कि इतना पर्सनलाइज्ड बदलाव करने से क्या भविष्य में घर बेचने में परेशानी नहीं होगी? इस पर अमांडा का जवाब बिल्कुल साफ है. उन्होंने कहा कि अभी उनका ध्यान घर की कीमत पर नहीं, बल्कि बच्चों के साथ बिताए जा रहे खूबसूरत पलों पर है. उनके लिए यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक हॉकी रिंक नहीं है, बल्कि बच्चों को यह सिखाने का तरीका है कि मेहनत और लगन से कुछ भी बनाया जा सकता है.
अमांडा पहले भी घर से जुड़े कई DIY प्रोजेक्ट करती रही हैं. उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने खुद घर के काम सीखना शुरू किया था. पहले कई कामों के लिए वह प्रोफेशनल्स पर निर्भर थीं, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने खुद चीजें बनानी शुरू कर दीं. उनका कहना है कि बड़े प्रोजेक्ट देखकर डर लग सकता है, लेकिन अगर उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर किया जाए तो सब आसान हो जाता है. हॉकी रिंक बनाने के दौरान भी उन्होंने एक बार में पूरा काम सोचने के बजाय हर छोटे स्टेप को पूरा किया.
अमांडा के बेटे अब मानते हैं कि उनकी मां हर चीज ठीक कर सकती हैं. उन्होंने एक मजेदार किस्सा भी बताया. एक बार उनका बेटा अपने दोस्त का टूटा हुआ चश्मा घर लेकर आया और बोला कि उसने अपने दोस्त से कहा है कि उसकी मां इसे ठीक कर देंगी. यह बात दिखाती है कि बच्चों के लिए अमांडा सिर्फ मां नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी मददगार और हीरो बन चुकी हैं.
आज जब दुनिया में लोग घर की कीमत और भविष्य के फायदे के बारे में सोचते हैं, वहीं अमांडा ने एक अलग रास्ता चुना. उनके लिए 14 लाख रुपये खर्च करके बनाया गया यह हॉकी रिंक किसी इनवेस्टमेंट से ज्यादा है. यह वह जगह है जहां उनके बेटे खेलेंगे, हंसेंगे और अपने बचपन की यादें बनाएंगे. अमांडा का मानना है कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की खुशियों और यादों से बनता है. यही वजह है कि उन्हें अपने इस फैसले पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है.
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