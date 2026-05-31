न इनवर्टर, न जनरेटर की जरूरत! अमेरिका में क्यों महीनों तक नहीं जाती बिजली? महिला ने बताई इसके पीछे की वजह

USA Power Cut Viral Video: गर्मी का मौसम आते ही हमारे देश में बिजली की चर्चा शुरू हो जाती है. कहीं ओवरलोडिंग की वजह से कटौती होती है तो कहीं खराब मौसम बिजली सप्लाई के लिए काल बन जाता है. भारत के कई हिस्सों में लोग कभी-कभी घंटों तक बिजली आने का इंतजार करते हैं. ऐसे में जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें कहा गया कि अमेरिका के कुछ इलाकों में महीनों तक बिजली नहीं जाती, तो भारत में लोगों को यह किसी आश्चर्य से कम नहीं लगा. यही वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक महिला अमेरिका के बिजली सिस्टम के बारे में जानकारी देती नजर आती है. उसका दावा है कि वहां कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें याद भी नहीं कि उनके इलाके में आखिरी बार बिजली कब गई थी. इस दावे ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है और लोग इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

वीडियो में क्या बताया गया?

वायरल वीडियो की शुरुआत एक मजेदार लाइन से होती है. इसमें महिला कहती है कि अमेरिका में अगर लाइट चली जाए, तो वह ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है. यही लाइन लोगों का ध्यान खींच रही है. वीडियो में बताया गया है कि अमेरिका के कई शहरों में बिजली व्यवस्था इस तरह तैयार की गई है कि सप्लाई बाधित होने की संभावना काफी कम रहती है. महिला के मुताबिक, वहां बिजली के तार कई जगह जमीन के नीचे बिछाए जाते हैं. अंडरग्राउंड वायरिंग होने की वजह से तेज बारिश, आंधी या अन्य मौसम संबंधी समस्याओं का असर अपेक्षाकृत कम पड़ता है. इसके अलावा बिजली वितरण की व्यवस्था भी अलग तरीके से की जाती है, जिससे किसी एक हिस्से में खराबी आने पर पूरे इलाके की बिजली बंद नहीं होती.

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मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बना चर्चा का विषय

वीडियो में यह भी बताया गया है कि बिजली सप्लाई को छोटे-छोटे नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स के जरिए संभाला जाता है. इसका फायदा यह होता है कि किसी तकनीकी खराबी की स्थिति में समस्या सीमित क्षेत्र तक ही रहती है. बाकी इलाकों की सप्लाई सामान्य रूप से चलती रहती है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई लोग अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा कर रहे हैं. कुछ यूजर्स का मानना है कि लंबे समय की योजना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने वहां बिजली व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद बनाया है. हालांकि, कई लोगों ने यह भी कहा कि अमेरिका जैसे बड़े देश में भी कुछ क्षेत्रों में खराब मौसम के दौरान बिजली कटौती की घटनाएं होती हैं, लेकिन कई विकसित इलाकों में यह समस्या अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती है.

सोशल मीडिया पर आए मजेदार कमेंट

इस वीडियो को @amrita_life_in_usa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया है. वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी. एक यूजर ने लिखा कि वहां बिजली जाना खबर बन जाती है, यहां बिजली आ जाए तो लोग खुश हो जाते हैं. दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि अगर हमारे इलाके में एक दिन भी बिजली न जाए, तो लोग पूछने लगेंगे कि आखिर हुआ क्या है? कई लोगों ने अपने शहरों और गांवों के अनुभव भी साझा किए हैं. कुछ यूजर्स ने बताया कि अब भारत के कई बड़े शहरों में भी बिजली व्यवस्था पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है. वहीं, कुछ लोगों ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि पहले लंबे पावर कट आम बात हुआ करते थे.

भारत-अमेरिका तुलना पर भी शुरू हुई चर्चा

वीडियो के बाद कई लोग भारत और अमेरिका की बिजली व्यवस्था की तुलना करने लगे. कुछ का कहना है कि दोनों देशों की आबादी, भौगोलिक स्थिति और जरूरतें अलग हैं, इसलिए सीधी तुलना करना सही नहीं होगा. वहीं, कुछ यूजर्स का मानना है कि बेहतर तकनीक और मजबूत नेटवर्क से किसी भी देश में बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता है. इस वीडियो के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह इसकी रिलेटेबल बात है. बिजली एक ऐसी जरूरत है, जिससे हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है. जब लोगों ने सुना कि कहीं ऐसे भी इलाके हैं, जहां महीनों तक बिजली नहीं जाती, तो उनकी दिलचस्पी बढ़ गई. यही कारण है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.