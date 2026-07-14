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मोबाइल से बना रहे थे VIDEO, तभी 900 किलो के बाइसन ने कर दिया हमला; 8 फीट ऊपर उछला पर्यटक

अमेरिका के मशहूर येलोस्टोन नेशनल पार्क से एक डराने वाला वीडियो सामने आया है. यहां एक विशालकाय जंगली बाइसन ने पर्यटक पर हमला कर उसे हवा में करीब 8 फीट तक उछाल दिया. घटना के बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. घायल पर्यटक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. इसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 14, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:00 AM IST
मोबाइल से बना रहे थे VIDEO, तभी 900 किलो के बाइसन ने कर दिया हमला; 8 फीट ऊपर उछला पर्यटक
Image Credit: Image credit: X/@Mollyploofkins

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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