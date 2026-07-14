मोबाइल से बना रहे थे VIDEO, तभी 900 किलो के बाइसन ने कर दिया हमला; 8 फीट ऊपर उछला पर्यटक

सोशल मीडिया पर अमेरिका के वायोमिंग राज्य में स्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क के ब्रिज बे कैंपग्राउंड इलाके का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग पर्यटक अपने पोते के साथ फिशिंग ब्रिज के पास घूम रहा था. दोनों वहां मौजूद प्राकृतिक नजारों का आनंद ले रहे थे और आसपास घूम रहे जानवरों को देख रहे थे.
उसी दौरान करीब 900 किलो वजन का एक बड़ा नर बाइसन अचानक उनकी ओर बढ़ने लगा. शुरुआत में लोगों को लगा कि वह सामान्य तरीके से घूम रहा है, लेकिन कुछ ही देर में उसका व्यवहार आक्रामक हो गया. अचानक उसने पर्यटक पर हमला कर उसे हवा में करीब 8 फीट तक उछाल दिया. घटना में घायल पर्यटक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.
घटना को पास के कैंप में मौजूद वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर माइक मैक्लियोड ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया. उन्होंने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ कैंपिंग कर रहे थे और बाइसन को देखकर कुछ वीडियो बना रहे थे. माइक के मुताबिक, बाइसन पहले कुछ बच्चों की तरफ तेजी से बढ़ा, जो उससे सुरक्षित दूरी बनाकर उसकी तस्वीरें ले रहे थे. वहां मौजूद लोग घबराकर एक-दूसरे को सतर्क करने लगे और सभी लोग जानवर से दूर जाने लगे. इसके बाद बाइसन पूरे कैंप इलाके में घूमता रहा और अचानक उसकी नजर बुजुर्ग व्यक्ति और उसके पोते पर पड़ी.
A tourist was seriously injured Friday evening after being thrown 8 feet into the air by a bull bison in Yellowstone National Park. Professional photographer Mike Macleod filmed the incident and said the bison was "angry, agitated and charging anything and everything." pic.twitter.com/ELmHQjvxFj
— Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) July 12, 2026
माइक मैक्लियोड ने बताया कि बुजुर्ग और उसका पोता शुरुआत में बाइसन को मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे. जब उन्हें लगा कि जानवर उनकी ओर बढ़ सकता है, तो उन्होंने वहां से हटने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि दादा और पोता पेड़ों के पीछे जाकर खुद को सुरक्षित करने लगे. इसी बीच बाइसन ने एक पिकअप ट्रक की ओर भी दौड़ लगाई, लेकिन ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी हटाकर खुद को बचा लिया. इसके बाद बाइसन फिर उन पेड़ों की तरफ बढ़ा, जहां बुजुर्ग और उसका पोता छिपे हुए थे.
माइक ने बताया कि पोता तो किसी तरह वहां से बच निकला, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति बाइसन की चपेट में आ गया. गुस्से में आए बाइसन ने अपने बाएं सींग से व्यक्ति को टक्कर मार दी. उन्होंने बताया कि बाइसन ने अपने सींग से बुजुर्ग के कूल्हे के पास वार किया और उसे हवा में उछाल दिया. पर्यटक करीब 8 फीट ऊपर तक चला गया और फिर जमीन पर जोर से गिरा. माइक ने कहा कि यह दृश्य बेहद डरावना था. उन्होंने देखा कि बाइसन दोबारा हमला कर सकता है, इसलिए उन्होंने वीडियो बनाना बंद कर दिया और जानवर को डराने के लिए उसकी तरफ दौड़े.
माइक ने जोर-जोर से आवाज लगाकर और खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर बाइसन को पीछे हटाने की कोशिश की. इसके बाद वहां मौजूद दूसरे कैंपर्स भी मदद के लिए आगे आए. लोगों की कोशिश के बाद बाइसन वहां से चला गया. घायल पर्यटक को तुरंत मेडिकल सहायता दी गई और इमरजेंसी टीम उसे नजदीकी अस्पताल लेकर गई. बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को काफी गंभीर चोटें आई हैं और उसकी हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है.
वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस घटना के पीछे बाइसन का रटिंग यानी मेटिंग सीजन भी एक वजह हो सकता है. इस दौरान नर बाइसन ज्यादा आक्रामक और संवेदनशील हो जाते हैं. येलोस्टोन नेशनल पार्क प्रशासन लगातार पर्यटकों को सलाह देता है कि वे जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें. नियमों के मुताबिक, बाइसन और दूसरे बड़े जानवरों से कम से कम 25 गज की दूरी रखना जरूरी है. वहीं, भालू, भेड़िये और कूगर जैसे खतरनाक शिकारी जानवरों से कम से कम 100 गज दूरी रखने की सलाह दी जाती है.
यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई लोगों ने घटना पर हैरानी जताई और कहा कि जंगली जानवर कितने भी शांत दिखें, उनके करीब जाना खतरनाक हो सकता है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि पर्यटकों को जानवरों को देखने का शौक जरूर रखना चाहिए, लेकिन उनकी सीमा का सम्मान भी करना चाहिए. कई लोगों ने माइक मैक्लियोड और अन्य कैंपर्स की तारीफ की, जिन्होंने समय रहते मदद की और बड़ी घटना को टालने की कोशिश की.
येलोस्टोन जैसे नेशनल पार्क दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. यहां जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक माहौल में देखना एक शानदार अनुभव होता है. लेकिन यह घटना याद दिलाती है कि जंगल में जानवरों के साथ दूरी बनाए रखना सबसे जरूरी है. इंसान चाहे कितना भी सुरक्षित महसूस करे, प्रकृति के अपने नियम होते हैं. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जंगली जानवरों को सिर्फ दूर से देखना ही सबसे सुरक्षित तरीका है.