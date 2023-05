अरे बाप रे! झगड़े के बीच शख्स ने सांप को रस्सी बनाकर दूसरे को पीटा, आखिर में हुआ ये हाल

दरअसल यह घटना कनाडा के टोरंटो शहर की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना पिछले दिनों घटित हुई है. हुआ यह कि किसी बात को लेकर दो लोगों के बीच सड़क पर भयंकर झगड़ा हो गया. यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट होने लगी. इसी बीच ना मालूम कहां से एक शख्स के हाथ में सांप देखा गया और वह शख्स दूसरे वाले को उस सांप से पीट रहा था.

उसने सांप का उपयोग ऐसे किया जैसे कोई डंडे और लाठी का उपयोग करता है. या फिर सांप को उसने रस्सी समझकर उसे कोड़े की तरह मारने लगा. इधर जिस शख्स को पीटा जा रहा था, उसे चोट कम लग रही होगी लेकिन उसकी जान हलक में थी कि अगर सांप ने काट लिया तो उसकी मौत हो जाएगी. वीडियो के आखिरी हिस्से में यह भी दिख रहा है कि झगड़े के बीच में ही पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकी. बीच सड़क पर चल रही दोनों की ये मारपीट थम गई.

जैसे ही पुलिस की गाड़ी को उस शख्स ने देखा, वह तुरंत सांप को फेंककर आत्मसमर्पण की मुद्रा में खड़ा हो गया. फिलहाल पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है इस घटना की पूरी जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे. वहीं एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नशे में थे और दूसरे ने सांप से ही उसे पीटना शुरू कर दिया.

Dude uses his pet snake as a weapon during street fight in Toronto pic.twitter.com/T2lLKaLe4E

