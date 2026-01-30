Advertisement
न खंभा, न कोई सपोर्ट... वो 18वीं सदी की इमारत, जहां आज भी हवा में टिकी है दुनिया की सबसे विशाल छत; जानिए इसका

 18वीं सदी का स्मारक अपनी विशाल छत, 1,000-पासेज भूलभुलैया और बिना खंभों वाले हॉल के लिए प्रसिद्ध है. भूखमरी के समय मजदूरों को रोजगार देने के लिए बनाया गया यह स्मारक वास्तुकला और इतिहास का अद्भुत संगम है, जिसमें मस्जिद और आइकॉनिक रूमी दरवाजा भी शामिल हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 30, 2026, 08:22 AM IST
दुनिया में कई ऐतिहासिक पहचान सिर्फ उसकी संस्कृति या खान-पान तक सीमित नहीं है. शहर में कई खूबसूरत इमारतें हैं, लेकिन 18वीं सदी का ये स्मारक हर किसी को हैरान कर देता है. इसकी सबसे खास बात है इसकी विशाल छत, जो किसी खंभे या सपोर्ट के बिना हवा में टिकी हुई है. इसके अंदर एक भूलभुलैया भी है, जिसमें लगभग 1,000 गलियां और 489 समान दरवाजे हैं. ये स्मारक न सिर्फ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, बल्कि भूखमरी के समय लोगों को रोजगार देने की कहानी भी बयां करता है. हर कदम पर इतिहास की झलक दिखती है.

इस स्मारक का मुख्य हॉल वास्तुकला का चमत्कार है. 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊँचा यह हॉल पूरी तरह बिना किसी बीम या खंभे के बना है. दीवारें 16 फीट मोटी हैं, और अगर एक कोने में कोई फुसफुसाता है, तो दूसरी दीवार तक आवाज सुनाई देती है. ये हॉल न केवल दर्शनीय है, बल्कि तकनीकी रूप से भी अद्वितीय है. यहां की संरचना इसे दुनिया का सबसे बड़ा आर्च हॉल बनाती है. हॉल के ऊपर बनी भूलभुलैया और वास्तुकला की बारीकियां इस इमारत को और भी आकर्षक बनाती हैं.

भूलभुलैया और रोजगार की कहानी

मुख्य हॉल के ऊपर लगभग 1,000 जुड़े हुए रास्तों और 489 समान दरवाजों वाली भूलभुलैया है. इसे बनाते समय इस इलाके में भूखमरी फैली हुई थी. नबाब ने करीब 20,000 मजदूरों को नौकरी दी और उन्हें दस साल से अधिक समय तक भुगतान किया. इस तरह इमारत निर्माण के दौरान न केवल वास्तुकला का अद्भुत नमूना बना, बल्कि समाज की मदद भी हुई. भूलभुलैया और हॉल आज भी इतिहास और मानव क्षमता की मिसाल हैं. यह दर्शाती है कि कठिन समय में कैसे सृजन और रोजगार साथ-साथ चल सकते हैं.

 

धार्मिक और स्थापत्य सौंदर्य

इस परिसर में एक खूबसूरत मस्जिद भी है, जिसमें तीन गुंबद और जटिल स्टुको वर्क है. हालांकि, प्रवेश केवल नमाज़ पढ़ने वालों के लिए है. मुख्य परिसर के बाहर 60 फुट ऊँचा प्रवेश द्वार, जिसे रूमी दरवाजा कहा जाता है, लखनऊ का आइकॉनिक प्रवेश बिंदु है. यह स्मारक सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और सोमवार को बंद रहता है. भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क 50 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 500 रुपये है. यह इमारत वास्तुकला, इतिहास और सामाजिक कहानी का अनोखा संगम है.

 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral News

