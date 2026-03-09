करोड़ों की दौलत और शोहरत के बाद भी इतना गम? अनुराग डोभाल ने किया ऐसा काम, वीडियो देख फैंस कर रहे दुआ

सोशल मीडिया की दुनिया में लाखों फॉलोअर्स और जबरदस्त लोकप्रियता पाने वाले कई क्रिएटर्स अक्सर अपनी चमकदार जिंदगी के लिए जाने जाते हैं. लेकिन कभी-कभी कैमरे के पीछे की सच्चाई बिल्कुल अलग होती है. हाल ही में उत्तराखंड के मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस 17 के पूर्व कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल का एक वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर हलचल मच गई है. इस वीडियो में वह कार चलाते हुए लाइव दिखाई देते हैं और काफी परेशान नजर आते हैं. उनकी भावुक बातें सुनकर फैंस भी चिंता में पड़ गए और सोशल मीडिया पर उनके लिए दुआ करने लगे.

लाइव वीडियो में दिखी भावुक हालत

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में अनुराग डोभाल अपनी कार चलाते हुए खुद को रिकॉर्ड करते दिखाई देते हैं. क्लिप में वह काफी भावुक और परेशान नजर आते हैं. वीडियो के दौरान वह अपने जीवन की भावनात्मक परेशानियों के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि उनकी जिंदगी में प्यार की कमी रही है. एक जगह वह हिंदी में कहते सुनाई देते हैं, “अगर मैं फिर से जन्म लूं तो मां, मुझे प्यार देना… मुझे प्यार की बहुत जरूरत थी.”

वीडियो में उनकी आवाज और भावनाएं देखकर साफ महसूस होता है कि वह मानसिक रूप से काफी दबाव में हैं. इसी वजह से यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और लोगों ने इसे लेकर चिंता जतानी शुरू कर दी.

वीडियो के अंत में हुआ हादसा

वीडियो के आखिरी हिस्से में अनुराग डोभाल कुछ ऐसा कहते सुनाई देते हैं, जिसका मतलब “आखिरी सफर पर चलें” जैसा समझा जा रहा है. इसके कुछ ही पलों बाद खबर है कि उनकी कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर के तुरंत बाद लाइवस्ट्रीम अचानक बंद हो गई और स्क्रीन काली हो गई. हालांकि बाद में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुराग डोभाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं और उन्होंने वाहन को रोक दिया था. इस पूरे मामले की परिस्थितियां अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं और अनुराग की ओर से भी इस वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. इसके बावजूद यह घटना इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं अनुराग डोभाल, कैसे बने मशहूर

अनुराग डोभाल सोशल मीडिया पर “UK07 Rider” के नाम से काफी लोकप्रिय हैं. उन्होंने मोटरसाइकिल ट्रैवल व्लॉग्स के जरिए अपनी पहचान बनाई और आज उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों फॉलोअर्स हैं. उनके वीडियो खासकर युवाओं के बीच काफी पसंद किए जाते हैं. इसके अलावा वह तब और ज्यादा चर्चा में आए जब उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 17 में हिस्सा लिया. इस शो के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई और देशभर में उनके फैंस की संख्या काफी ज्यादा हो गई. ऐसे में जब उनका यह वीडियो सामने आया तो उनके प्रशंसकों के बीच चिंता और भी बढ़ गई.

फैंस की प्रतिक्रिया और मदद की अपील

अनुराग डोभाल का यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने कमेंट करते हुए उनके जल्द ठीक होने और मजबूत रहने की दुआ की. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों को सोशल मीडिया पर बहुत जिम्मेदारी के साथ संभालने की जरूरत है. कई लोगों ने यह भी अपील की कि मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों को समय पर मदद मिलना बेहद जरूरी है.